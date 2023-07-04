Елена Вайцеховская: «Убеждена, что вся группа «Хрустального» запрыгала четверные прежде всего благодаря Трусовой, а вовсе не Тутберидзе с Дудаковым»
Вайцеховская считает, что четверные в группе Тутберидзе появились благодаря Трусовой.
Александра Трусова – первая в истории фигуристка, исполнявшая на соревнованиях четверные лутц, флип и тулуп. Она тренировалась у Этери Тутберидзе в 2016–2020 и 2021–2022 годах.
«Не совсем точно я выразилась про Трусову в предыдущем посте, рассуждая о ней, Алене Косторной и конвейере «Хрустального». Все-таки склоняюсь к мысли, что конкуренция группы Тутберидзе – это в целом именно то, что Саше (в отличие от Алены) всегда было нужно.
Вполне допускаю, она сама этого не понимала, когда убегала от конкуренции в «Ангелы Плющенко», но по факту сильная группа – это идеальная для Саши среда обитания: чтобы все вокруг безостановочно прыгали, а она была бы там лучшей и недосягаемой.
Так, собственно, и происходило какое-то время. До сих пор убеждена, что четверные прыжки вся группа «Хрустального» запрыгала прежде всего благодаря Трусовой, а вовсе не Тутберидзе с Дудаковым. Понятно, что рано или поздно это произошло бы и без Саши, но она, начав прыгать четверные, как бы пробила очень прочный блок в сознании множества людей (и своих тренеров в том числе): показала всем, что это возможно, и потянула за собой остальных.
Быть первым в таких вещах – крайне непростая штука, кстати. И тоже своего рода талант – не бояться совершать подобные шаги. Соваться туда, куда никто другой не совался. Не подстраиваться под незнакомую ситуацию, а брать ее на себя и выходить победителем», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.
Елена Вайцеховская: «Мне кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Трусовой мотивацию не бросать тренировки»
Кстати, первой в Хрустальном четверные всё же запрыгала Щербакова. 22 апреля 2017 года 13-летняя Анна исполнила на тренировке четверной тулуп.
Шелепень: Помню, как мне самой в 12 лет Этери Георгиевна предложила исполнить квад. Кручу больше трех оборотов и думаю: «Главное, крутиться и не раскрываться». Недокрутила половинку, упала, но думаю: «Зато что-то новое, здорово». Еще пробовали в 14 лет, но тогда уже не было такого страха.
Несёт чёт.
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