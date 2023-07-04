Елена Вайцеховская: «Убеждена, что вся группа «Хрустального» запрыгала четверные прежде всего благодаря Трусовой, а вовсе не Тутберидзе с Дудаковым»

Теги Евгений Плющенко сборная России Елена Вайцеховская пары женское катание Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова Алена Косторная Сергей Дудаков Академия Плющенко Фигурное катание

Вайцеховская считает, что четверные в группе Тутберидзе появились благодаря Трусовой.

Александра Трусова – первая в истории фигуристка, исполнявшая на соревнованиях четверные лутц, флип и тулуп. Она тренировалась у Этери Тутберидзе в 2016–2020 и 2021–2022 годах.

«Не совсем точно я выразилась про Трусову в предыдущем посте, рассуждая о ней, Алене Косторной и конвейере «Хрустального». Все-таки склоняюсь к мысли, что конкуренция группы Тутберидзе – это в целом именно то, что Саше (в отличие от Алены) всегда было нужно.

Вполне допускаю, она сама этого не понимала, когда убегала от конкуренции в «Ангелы Плющенко», но по факту сильная группа – это идеальная для Саши среда обитания: чтобы все вокруг безостановочно прыгали, а она была бы там лучшей и недосягаемой.

Так, собственно, и происходило какое-то время. До сих пор убеждена, что четверные прыжки вся группа «Хрустального» запрыгала прежде всего благодаря Трусовой, а вовсе не Тутберидзе с Дудаковым. Понятно, что рано или поздно это произошло бы и без Саши, но она, начав прыгать четверные, как бы пробила очень прочный блок в сознании множества людей (и своих тренеров в том числе): показала всем, что это возможно, и потянула за собой остальных.

Быть первым в таких вещах – крайне непростая штука, кстати. И тоже своего рода талант – не бояться совершать подобные шаги. Соваться туда, куда никто другой не совался. Не подстраиваться под незнакомую ситуацию, а брать ее на себя и выходить победителем», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Елена Вайцеховская: «Мне кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Трусовой мотивацию не бросать тренировки»

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15 комментариев

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Светлана Менова
У Вайц своя альтернативная реальность. А что остаётся делать, если она никогда даже не была в Хрустальном, поскольку испортила отношения с Тутберидзе своим враньём?

Кстати, первой в Хрустальном четверные всё же запрыгала Щербакова. 22 апреля 2017 года 13-летняя Анна исполнила на тренировке четверной тулуп.
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Додик Аксель
Это уже не дно, а полное днище от Вайц. Это надо же такую ахинею нести. Да что там Хрустальный, весь мир фигурного катания запрыгал квады благодаря Трусовой. Всё-таки в воду с вышки лучше прыгать солдатиком, а не головой в низ...
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Евгения Гринева
Аня, которая запрыгала квады в тоже самое время: "ну да, пошла я нафик." А Тутберидзе то, оказывается вообще, не знала о их существовании до Трусовой)
Шелепень: Помню, как мне самой в 12 лет Этери Георгиевна предложила исполнить квад. Кручу больше трех оборотов и думаю: «Главное, крутиться и не раскрываться». Недокрутила половинку, упала, но думаю: «Зато что-то новое, здорово». Еще пробовали в 14 лет, но тогда уже не было такого страха.
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Sonyas
Каким образом Трусова повлияла на то, что еще до ее перехода к Тутберидзе в группе уже готовили девочек к тому, что надо разучивать 4-е? И ни для кого не секрет, что первой в Хрустальном 4-й прыгнула Аня Щербакова, а не Трусова. А Аня в интервью ни раз говорила, что это была идея Этери Георгиевны.
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MockingBird
Ну да. А Элизабет Турсынбаева со своим квадом просто мимо проходила.
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Владислава Крюкова
Первая Щербакова же запрыгала квады. Да и попытки были до Трусовой. Турсынбаева говорила, что несколько лет тренировала квад
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Serfer13
Очень прочный блок в сознании Вайцеховской не пробить! В её реальности Трусова сподвигла ТШТ на обучение квадам! Аню учила тоже Трусова, да так хорошо, что ученица смогла сделать успешную попытку раньше учителки))
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Ира Полубоярова
Евгений Викторович смог бы убедить Сашу не распыляться на пиар-проекты? А ничего, что большая часть проектов Александры (если не все) сейчас работают и на Плющенко в том числе?
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Валико Лукина
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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АБZ 49
Вайц потерялась во времени и пространстве от безразличия к ней ЭГ.
Несёт чёт.
Ну не будет ЭГ вступать с вами в диалог.
+2
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Verysia
И снова «Здрасьте!»
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Irina Kistler
Продолжение бредового сериала Вайцеховской следует...и земля у неё крутится вокруг Тутберидзе. На простонаречье : травля продолжается и видимо переход Дианы, дал ей повод продолжить безнаказанно с новым рвением даже после выговора от федерации. У комитета по этике есть возможность доказать, что они зарплату не просто так получают, поучительный пример не помешал бы и для других.
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AreYou
Простите, что за дичь несёт эта женщина?
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Люсия Федосова
Интересно в какой. Реальном мире живёт ЕВ.Сидит и поливает всех грязью. Это что полный разбор Хрустального .Мда больше ей наверно не.чем заняться
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