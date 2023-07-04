Дэвис и Смолкин получали деньги из бюджета России в сезоне-2022/23. Главный тренер сборной утверждала, что их не финансируют
Диана Дэвис и Глеб Смолкин получали деньги из бюджета России в сезоне-2022/23.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление Министерства спорта РФ.
«Относительно танцевального дуэта Дэвис/Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», – сказано в документе Минспорта.
В начале июня стало известно, что Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии.
Ранее фигуристы представляли Россию и заняли 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин не выступили ни на одном старте.
«Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская.
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