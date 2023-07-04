Дэвис и Смолкин получали деньги из бюджета России в сезоне-2022/23. Главный тренер сборной утверждала, что их не финансируют

Теги сборная России танцы на льду Министерство спорта России переходы сборная Грузии Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин получали деньги из бюджета России в сезоне-2022/23.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление Министерства спорта РФ.

«Относительно танцевального дуэта Дэвис/Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», – сказано в документе Минспорта.

В начале июня стало известно, что Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии.

Ранее фигуристы представляли Россию и заняли 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин не выступили ни на одном старте.

«Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская.

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие

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106 комментариев

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AlexFed
После таких заявлений Чайковскую надо потрясти как следует. Где есть хамство и вранье про деньги, там и взятки с откатами и серые схемы найдутся.
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Лия Романова
что и требовалось доказать. Г-же Чайковской почаще с официальными документами знакомиться бы…
+58
-4
+54
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k4rmazin2007
Чайковская про Чиризано: "Потратили на него огромные деньги"
Чайковская про Дэвис и Смолкина: " ДЕНЕГ НА НИХ МЫ НЕ ЗАТРАТИЛИ НИКАКИХ!"
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-2
+51
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Алеся Ткаченко
Ммм да вы что?Значит получали все-таки.
+41
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Андрей Балабаев
Пусть бабки вернут эти американцы, нет израильтяне, нет грузины...
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avcgloronalduMU
Россия спонсирует иностранных спортсменов?)
+33
-3
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Бене Гессерит
Они виноваты что ли, что им платили?! Их мама как только не отказывалась, деньги всё давали и давали
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+25
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S Works Tarmac SL7
Деньги из карманов налогоплательщиков уходят куда угодно, только не на благо этих самых налогоплательщиков
+24
-4
+20
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Pema
Да,может,и продолжат получать за мамины заслуги))
+22
-2
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Viks
Смолкин, ты зачем жил на деньги российского бюджета? - Давали...
+20
-3
+17
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Лена Диор
Лицемерие, ничего не тратили на перезды, а на содержание? У нас федра кому далеко за 70 закрытый клуб, где бюджетные деньги тратят как хотят, блат
+19
-3
+16
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Viks
Чайковская: Это нога, у кого надо нога!
+15
-2
+13
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Viks
получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», поэтому мы их отпустили», – рассказала ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская.
+16
-3
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Brokkoli
Не может быть, это все фейки, сайт взломан недружественными хакерами
+15
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Pentrak
Опять их не так поняли! Да что же это такое?!
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Додик Аксель
Надеюсь, что Борис Григорьевич не будет опровергать эту информацию. Тем боле, что его мальчик сам об этом говорил. Да не оскудеет рука дающего, то бишь ФФКР...
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Кокич
Россия — щедрая душа.
©
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bolelschiza
Ответ alexnew
Ну, естественно, они же были в сборной России. Что же в этом удивительного? :)
удивительное в том, что это кое-кто отрицал
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-2
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STAVRsSC
Не красиво Чайковская прогнулась под Тутберидзе. Даже на ложь пошла. Гнать надо таких руководителей. Пусть заслуженно сидят на пенсии.
+11
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*** Monik ***
А разве сборникам и так не должны платить? Сами спортсмены тоже говорили в последнем интервью , что зарплату получали
+16
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Katerina Sunny
Получили и деньги из бюджета, не выступив ни на одном соревновании, и релиз на смену страны.
+11
-4
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юрий зайцев
Когда уже закроют эту кормушку для таких спортсменов... Всё равно на международные соревнования нам не скоро ...
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alexnew
Ну, естественно, они же были в сборной России. Что же в этом удивительного? :)
+16
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Додик Аксель
Ответ Алеся Ткаченко
Он как Джон Сноу,ничего не знает.
Хотя казалось бы, дворецкий должен знать, если не всё, то многое.
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Алеся Ткаченко
Ответ Додик Аксель
Надеюсь, что Борис Григорьевич не будет опровергать эту информацию. Тем боле, что его мальчик сам об этом говорил. Да не оскудеет рука дающего, то бишь ФФКР...
Он как Джон Сноу,ничего не знает.
+7
-1
+6
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