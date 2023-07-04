Лозунг «Косово – Сербия» скандируют фанаты «Зенита» и «Црвены Звезды» на матче в Петербурге
Болельщики «Зенита» и «Црвены Звезды» скандируют «Косово – Сербия» на игре в Петербурге.
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч между «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» в рамках Кубка PARI Премьер.
На 22-й минуте болельщики команд устроили перекличку с лозунгом «Косово – Сербия».
Стоит отметить, что «Косово – Сербия» – лозунг, представляющий официальную позицию сербских властей по Косово, считающих территорию частью Сербии.
А то многие даже не понимают значение этого выражения.
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