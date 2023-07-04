Лозунг «Косово – Сербия» скандируют фанаты «Зенита» и «Црвены Звезды» на матче в Петербурге

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда болельщики Политика Кубок PARI Премьер Футбол

Болельщики «Зенита» и «Црвены Звезды» скандируют «Косово – Сербия» на игре в Петербурге.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч между «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» в рамках Кубка PARI Премьер.

На 22-й минуте болельщики команд устроили перекличку с лозунгом «Косово – Сербия».

Стоит отметить, что «Косово – Сербия» – лозунг, представляющий официальную позицию сербских властей по Косово, считающих территорию частью Сербии.

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33 комментария

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Спартак сила
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Аляска Россия 🇷🇺
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Peter Parker
Ох, как бы Зенит за такое от еврокубков не отстранили.
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Peter Parker
Ответ Спартак сила
Аляска Россия 🇷🇺
Техас Мексика 🇲🇽
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мутятя
Правильно.
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Тухель
Спасибо Спортсу что делают такие новости. Просто всех идиотов дергающих на политику в черный список. Они не будут футбол или другой спорт обсуждать это просто боты.
+3
0
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Tornado S
Респект!!!!!
+10
-7
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Tornado S
Ответ Олег Иванов
Сербы расхрабрились, пока 🦅 не видит их. Над газпром ареной и внутри нее только бакланы есть.
ты не Олег и не Иванов это 100%
+3
0
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Amalfitano
Ответ Константин Ключников
Спорт же вне политики, разве нет?
Так то не политика. То история и география.) Да и турнир товарищеский.)
+2
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Uragan Boy
Половина Прибалтики Россия!!!!
+7
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Burel
Ответ Константин Ключников
Спорт же вне политики, разве нет?
А при чём здесь болельщики ? . Вне политики должны быть официальные лица, принимающие решения.
А то многие даже не понимают значение этого выражения.
+2
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Константин Ключников
Спорт же вне политики, разве нет?
+7
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Кеша
Косово -Сербия , Крым -Россия ! Представляю как сейчас трещит по швам вся либеральная общественность и псевдобратушки из бывших союзных республик. Красавцы!
+7
-7
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Сергей Васильев
Косово - Сербия
Киев - Россия
Львов - столица санитарной зоны от Винницы до Кракова
+4
-4
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Uragan Boy
Ответ Потолковый Лампонюх™
Респект! Za Наших!
за общую победу!
+7
-7
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Uragan Boy
Ответ Константин Ключников
Спорт же вне политики, разве нет?
здесь другое, братское
+5
-5
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Peter Parker
Ответ Константин Ключников
Спорт же вне политики, разве нет?
Знаю одну федерацию футбольную, так у нее все сборные всех возрастов во флаг заворачиваются и ничего
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-1
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ДМ-1чемпион
Ответ Волька-ибн-Алёша
..ь-не мешки ворочать
Вот и не. .... ь!
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Волька-ибн-Алёша
Ответ ДМ-1чемпион
Вот и не. .... ь!
я не на стадике,ты ошибся
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