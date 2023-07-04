Лозунг «Косово – Сербия» скандируют фанаты «Зенита» и «Црвены Звезды» на матче в Петербурге

Болельщики «Зенита» и «Црвены Звезды» скандируют «Косово – Сербия» на игре в Петербурге.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч между «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» в рамках Кубка PARI Премьер.

На 22-й минуте болельщики команд устроили перекличку с лозунгом «Косово – Сербия».

Стоит отметить, что «Косово – Сербия» – лозунг, представляющий официальную позицию сербских властей по Косово, считающих территорию частью Сербии.