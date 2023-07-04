Уткин об избиении журналистки Милашиной: «Поддерживаю героическую женщину. Бить, брить налысо, позорить – позор само по себе»
Василий Уткин поддержал избитую в Чечне журналистку Елену Милашину.
Утром 4 июля в Грозном неизвестные люди в масках напали на журналистку и адвоката Александра Немова и жестоко их избили. У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломаны пальцы на руках, ее обрили и облили зеленкой.
«Сочувствую, поддерживаю и всячески солидарен с героической женщиной, которую робею называть коллегой – что наш спортивный треп рядом с ее работой – с Еленой Милашиной (власти считают иноагентом), которую сегодня зверски избили в Грозном. Завидую силе ее духа и верности профессии.
Бить, брить налысо, позорить (пытаться!) женщину – позор само по себе.
Я не знаком с Еленой Милашиной. Но если мне представится возможность – я поцелую ее туфлю. Она символ профессии», – написал журналист и блогер в телеграм-канале.
Так вот там представлен список убитых журналистов. И русские имена там тяжело найти, хотя и их хватает. Бесконечный список со всего мира.
Работа такая, настоящая журналистика во многих странах опасна для жизни. Стремление к истине часто сильнее у людей, чем жажда жизни. Низкий поклон.
Иначе получается, что группа вооружённых людей проникла на территорию Чечни и выжидала определённую машину. То есть длительное время на них никто не обращал внимание. Как это допустили, не расскажите?