Уткин об избиении журналистки Милашиной: «Поддерживаю героическую женщину. Бить, брить налысо, позорить – позор само по себе»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия происшествия Политика контент Футбол

Василий Уткин поддержал избитую в Чечне журналистку Елену Милашину.

Утром 4 июля в Грозном неизвестные люди в масках напали на журналистку и адвоката Александра Немова и жестоко их избили. У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломаны пальцы на руках, ее обрили и облили зеленкой.

«Сочувствую, поддерживаю и всячески солидарен с героической женщиной, которую робею называть коллегой – что наш спортивный треп рядом с ее работой – с Еленой Милашиной (власти считают иноагентом), которую сегодня зверски избили в Грозном. Завидую силе ее духа и верности профессии.

Бить, брить налысо, позорить (пытаться!) женщину – позор само по себе.

Я не знаком с Еленой Милашиной. Но если мне представится возможность – я поцелую ее туфлю. Она символ профессии», – написал журналист и блогер в телеграм-канале.

58 комментариев

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Sanya Kruus
Ну это не против вагнера биться. Хорошо хоть бумажных стаканчиков не было
+50
-4
+46
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liverpoolart
Если новость , что в Чечне избили правозащитников, еще будоражит , то не все потеряно . Чем больше голоса , тем лучше
+42
-6
+36
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Ярослав Ройс
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Главное не выйти на самих себя как говорится
+31
-4
+27
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Goldstream
Я вообще не понимаю, насколько безбашенной девушкой нужно быть, чтобы продолжать расследовательскую работу на ту же тему после убийства твоего начальника..
+22
-5
+17
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Spartakus1984
А где же Бастрыкин?Будет расследывать этот случай?
+15
-3
+12
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АланСмити
Очень понравилась цепочка событий. Кадыров лично угрожает ей, она приезжает в Чечню, где он руководитель. Её там избивают. Все очень удивлены и всякого рода чиновники в шоке просят Кадырова разобраться. Он сообщает, что разберётся и будет искать виновных. Все чаще кажется, что живем в какой-то параллельной вселенной.
+10
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Koulmann
Ответ Goldstream
Я вообще не понимаю, насколько безбашенной девушкой нужно быть, чтобы продолжать расследовательскую работу на ту же тему после убийства твоего начальника..
В Амстердаме сейчас проходит выставка world press photo.
Так вот там представлен список убитых журналистов. И русские имена там тяжело найти, хотя и их хватает. Бесконечный список со всего мира.
Работа такая, настоящая журналистика во многих странах опасна для жизни. Стремление к истине часто сильнее у людей, чем жажда жизни. Низкий поклон.
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Koulmann
Ответ Kubinec_
полит срач перед сном самое то.
Избили журналиста и поиздевались над женщиной - в чем тут политика?
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Вадим Черентаев
«Работа, проделанная в сфере туризма, достойна всех похвал. Министерству есть чем гордиться. Если в период создания ведомства (в 2013 году) число прибывающих туристов ограничивалось несколькими тысяч человек, то сегодня речь идет уже о десятках тысяч гостей. Радует, что и праздничные дни люди из разных регионов предпочитают провести именно здесь, а в столичных и в горных гостиницах порой не хватает номеров. Это наглядный показатель интереса к региону», — сказал Р. Кадыров.
+7
-1
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Stadjer
Ответ Koulmann
В Амстердаме сейчас проходит выставка world press photo. Так вот там представлен список убитых журналистов. И русские имена там тяжело найти, хотя и их хватает. Бесконечный список со всего мира. Работа такая, настоящая журналистика во многих странах опасна для жизни. Стремление к истине часто сильнее у людей, чем жажда жизни. Низкий поклон.
Вот просто тысячу раз да. На спортсе как-то у юзеров принято с пренебрежением относиться к «журналюгам», забывают, что только благодаря настоящим смелым журналистам мы и узнаем хоть что-то стоящее и правдивое.
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Олег Акимов
Ответ Spartakus1984
А где же Бастрыкин?Будет расследывать этот случай?
Это «мелкое хулиганство», тем более это же «либераха». Заглянул в z-каналы там все счастливы. Вот такая новая Россия, которая сама счастлива и пытаться поделиться счастьем с соседями.
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Кан и Баллак сидят в баре
всем нападавшим на женщину героя России через неделю дадут? ужас,но а зачем маски то, против такой опасной преступницы
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Вечно в бане
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
А если к злодеям в дверь постучат, а там не откроют?
+4
-1
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Recreated
Ну они только таких могут, женщин бить это самое последнее, куда деградироваться, а так форменные трУсы, впрочем ничего нового!
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Forza Juve
Ответ Евгений Цыбулин
Против Пригожинских-такие биться не будут никогда,так,как Вагнер их умотает в момент)Тут классика произошла-толпой,на двух беззащитных правозащитников-на другое,эти не способны!Жаль,Пригожин не поможет,а так он бы их(с ЧВК своей) быстро нашел и "размотал"!
кого бы он размотал? ведь кадыров его "дорогой брат". что одно что другое
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Вечно в бане
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
А вообще ты перебарщиваешь. Иногда даже неплохо накидываешь, но сейчас жир потек из монитора, и затопил полквартиры.
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Кирилл Шарапов
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Главное в этом расследовании - не выйти на самих себя.
Иначе получается, что группа вооружённых людей проникла на территорию Чечни и выжидала определённую машину. То есть длительное время на них никто не обращал внимание. Как это допустили, не расскажите?
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Олег Акимов
Ответ Георгий Большаков
Поддерживать Басаева - не позор само по себе?
Если она совершила преступление, то должен судить суд по закону. Желательно непредвзятый суд и не по свеже-нарисованному закону. И никак иначе.
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Чёрный тюльпан
Ответ Вадим Черентаев
«Работа, проделанная в сфере туризма, достойна всех похвал. Министерству есть чем гордиться. Если в период создания ведомства (в 2013 году) число прибывающих туристов ограничивалось несколькими тысяч человек, то сегодня речь идет уже о десятках тысяч гостей. Радует, что и праздничные дни люди из разных регионов предпочитают провести именно здесь, а в столичных и в горных гостиницах порой не хватает номеров. Это наглядный показатель интереса к региону», — сказал Р. Кадыров.
Дон!
+1
0
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Евгений Цыбулин
Ответ Sanya Kruus
Ну это не против вагнера биться. Хорошо хоть бумажных стаканчиков не было
Против Пригожинских-такие биться не будут никогда,так,как Вагнер их умотает в момент)Тут классика произошла-толпой,на двух беззащитных правозащитников-на другое,эти не способны!Жаль,Пригожин не поможет,а так он бы их(с ЧВК своей) быстро нашел и "размотал"!
+5
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riverman1980
Милашину надо не бить, а посадить за оправдание терактов Басаева, но забавляет другое. С ней сделали очень лайтовую версию того, что происходит с инакомыслящими на территориях, подконтрольных режиму Зеленского, но ей это почему то не понравилось как и ее коллегам по либеральному лагерю.
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Forza
Не повезло конечно Милашиной что на этот раз пробок не было.
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Omar Sivori
Терпите терпите, до смешного доходит))
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Георгий Большаков
Поддерживать Басаева - не позор само по себе?
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JuVero
Дождался Спортс))
+8
-7
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