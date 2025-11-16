  • Спортс
  Экс-форвард «Атлетико» Кано пошутил о фото Месси с владельцем «Эльче»: «Он копирует все, что я делаю. Посмотрим, перейдет ли он тоже в «Атлетико»
Экс-форвард «Атлетико» Кано пошутил о фото Месси с владельцем «Эльче»: «Он копирует все, что я делаю. Посмотрим, перейдет ли он тоже в «Атлетико»

Рубен Кано: Месси копирует меня – посмотрим, перейдет ли он в «Атлетико».

Бывший нападающий «Атлетико» Рубен Кано пошутил по поводу фотографии Лионеля Месси с владельцем «Эльче».

Ранее сборная Аргентины провела открытую тренировку на стадионе «Мартинес Валеро» в Эльче в рамках тренировочного сбора.

Официальный аккаунт «Эльче» опубликовал фотографию владельца клуба Кристиана Брагарника, позирующего с Месси.

«Этот Месси такой интересный. Он копирует все, что я делаю.

Посмотрим, не повторит ли он за мной и тоже перейдет в «Атлетико», – написал Кано в соцсетях.

К своей публикации он прикрепил недавнюю фотографию с Брагарником, сделанную несколькими неделями ранее во время мероприятия в Эльче.

Диего Симеоне консультировался с Луисом Суаресом, рассматривая возможность подписания Месси перед его уходом из «Барселоны», напоминает Marca.

«Я думал, что он может перейти в «Атлетико», но эта иллюзия продлилась три часа. «ПСЖ» был полон решимости подписать его», – сказал тогда тренер мадридцев.

