Открытие рынка НХЛ, Фабрегас закончил карьеру, «Зенит» победил «Нефтчи», ФИФА может изменить правило офсайда, Федотов подписал контракт с ЦСКА и другие новости

1. В НХЛ открылся рынок свободных агентов, и сразу же начались громкие сделки. Орлов перешел в «Каролину» из «Бостона», контракт – на 2 сезона с зарплатой 7,75 млн долларов в год. Сорокин продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет, Варламов – на 4. Зарплата Ильи – 8,25 млн долларов, Семена – 2,75 млн долларов.

О′Райлли перешел в «Нэшвилл», подписав 4-летний контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Костин и «Детройт» подписали контракт на 2 года, кэпхит – 2 млн долларов. «Анахайм» подписал Киллорна на 4 года и 25 млн долларов. «Питтсбург» и Джерри продлили контракт на 5 лет с кэпхитом 5,375 млн долларов. Уилер подписал контракт с «Рейнджерс» на 800 тысяч долларов. Пачиоретти подписал контракт с «Вашингтоном» на 2 млн долларов и 2 млн бонусами за сыгранные матчи. А еще Бэбкок возглавил «Коламбус», контракт – на 2 года. Все переходы – в нашем онлайне.

2. Франсеск Фабрегас завершил карьеру. Экс-хавбек сборной Испании, «Барсы», «Арсенала» и «Челси» станет тренером молодежки «Комо».

3. Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА на 2 года после службы в армии, утверждает Metaratings.

4. ФИФА может изменить правило «вне игры» – офсайд будет, когда все тело игрока атаки в момент паса ближе защитника к воротам соперника.

5. «Зенит» победил «Нефтчи» (3:1) в стартовом матче Кубка PARI Премьер, забили Мантуан, Клаудиньо и Бакаев.

6. Трансферные новости. «Интер» подписал Маркуса Тюрама, форвард Франции пришел свободным агентом. «Ювентус» купил Веа за 10,3+2,1 млн евро у «Лилля», контракт с вингером США – до 2028-го. «Челси» подписал вингера Португалии U21 Морейру и 18-летнего вингера Матоса. Забитцер и Вегорст покинули «МЮ», «Бавария» хочет продать австрийца за 15 млн евро.

«Спартак» предложил 3 млн евро за защитника Молдовы Рябчука, «Олимпиакос» требует 5 млн. Сам игрок не хочет переходить из-за родственников из Украины. «Зенит» разрешил Венделу искать другую команду. Кроме того, «Зенит» может получить 20 млн евро за трансфер Алберто в Саудовскую Аравию, «Коринтианс» не продадут форварда дешевле 40 млн евро. Собослаи подписал с «Ливерпулем» контракт до 2028-го, хавбек успешно прошел медосмотр. Дэвис хочет перейти в «Реал» этим летом или следующим, «Мадрид» намерен ждать 2024-го, чтобы купить защитника «Баварии» дешевле. Саудовцы предложили Бернарду Силве 80 млн фунтов в год.

7. Ферстаппен выиграл спринт Гран-при «Формулы-1» в Австрии, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й.

8. «Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Winline Медиалигу, победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1. «Амкал» победил «Бей Беги» в матче за 3-е место и пробился в Фонбет Кубок России.

9. Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард запросил обмен в другую команду.

10. Израиль впервые вышел в полуфинал молодежного Евро, обыграв Грузию по пенальти (0:0, 4:3). Также в 1/2 финала вышла Испания, победившая Швейцарию.

11. Российский хоккеист, обвиняемый в шпионаже, был завербован уже в Польше, сообщает Fakt.pl. При этом тренер польского клуба сообщил, что спортсмен вел себя нормально и не вызывал подозрений.

12. Дарья Касаткина проиграла Мэдисон Киз в финале турнира WTA в Истбурне.

13. Российские фехтовальщики Лоханов, Бида и Кныш выступят на чемпионате США.

14. Адам Йейтс выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс», Саймон Йейтс – 2-й, Погачар – 3-й.

15. Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Медведева выступили на Дне Московского спорта в «Лужниках». Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию (с третьей попытки), Валиева представила номер под песню «Танцы на стеклах», Трусова выступила с показательным номером под свою песню и поучаствовала в мастер-классе по петанку. Из-за давки служба безопасности отменила пресс-подходы и фан-встречи с фигуристками. Подробности – здесь.

Цитаты дня.

Алина Загитова: «Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается?»

Мбаппе, Тчуамени, Павар и другие игроки Франции – о протестах в стране: «Понимаем суть народного гнева, но не одобряем форму. Насилие ничего не решает»

Глава федерации ЛНР: «Заря» вернется в элиту российского футбола. Нацеливаемся на объединенный чемпионат»

«Роналду стал полезным идиотом для одной из худших диктатур мира». Португальский журналист о трансфере в Саудовскую Аравию

Дзюба о шоу со Слуцким: «Дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие. В спорте без мата не донести мысль. Не нравится – не смотрите»