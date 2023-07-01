«Интер» подписал Маркуса Тюрама. Форвард Франции пришел свободным агентом
Маркус Тюрам стал игроком «Интера».
Итальянский клуб объявил о подписании 25-летнего нападающего на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что контракт игрока сборной Франции будет рассчитан до 30 июня 2028 года.
Последним клубом Тюрама была менхенгладбахская «Боруссия». Француз провел там 4 сезона.
Подробную статистику футболиста, отдавшего голевой пас в финале ЧМ-2022, можно найти здесь.
Изображение: inter.it
кузяев
смольников
С одной стороны не впечатлил , а с другой стороны у всей команды был провальный сезон и на этом фоне был одним из лучших в Гладбахе !
ждём Фраттези вместо Брозовича и в идеале СМС хотелось бы, конечно, но это звучит слишком идеально. из полузащитников сейчас есть Хакан, Мхитарян, Барелла, поэтому после Фраттези железно нужен ещё один.
надеюсь на сохранение Онаны и на покупку ещё одного цз, потому что сейчас есть всего 3 цз. Ян Биссек(непонятно что за фрукт вообще) скоро должен перейти, но этого всё - равно маловато, потому что надеяться на Ачерби в долгосрочную перспективу - идея такая себе.
вот бы корейку спихнуть куда-то и взять третьим нападающим Пину, но он сам вряд ли на такое пойдёт.
на предстоящий сезон смотрю с оптимизмом, до финала ЛЧ не дойдём, но в контексте борьбы за скудетто состав годен, форца Интер!
https://iz.ru/1537751/2023-07-01/stalo-izvestno-o-zakrytii-sdelki-po-transferu-mbappe-iz-pszh-v-real
Так вот именно Джеко "доигрывал" в 35+ за личку в 6 млн, теперь на его месте за ту же личку 25 летний бесплатный Тюрам. Что выгодно. А слот Лукаку никуда не делся. Другое дело Лукаку будет на его месте или кто другой...