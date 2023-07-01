«Интер» подписал Маркуса Тюрама. Форвард Франции пришел свободным агентом

Маркус Тюрам стал игроком «Интера».

Итальянский клуб объявил о подписании 25-летнего нападающего на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что контракт игрока сборной Франции будет рассчитан до 30 июня 2028 года.

Последним клубом была менхенгладбахская « ». Француз провел там 4 сезона.

Подробную статистику футболиста, отдавшего голевой пас в финале ЧМ-2022, можно найти здесь.

Изображение: inter.it