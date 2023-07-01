«Интер» подписал Маркуса Тюрама. Форвард Франции пришел свободным агентом

Теги Боруссия Менхенгладбах Интер бундеслига Германия Сборная Франции по футболу серия А Италия трансферы Маркус Тюрам Футбол

Маркус Тюрам стал игроком «Интера».

Итальянский клуб объявил о подписании 25-летнего нападающего на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что контракт игрока сборной Франции будет рассчитан до 30 июня 2028 года.

Последним клубом Тюрама была менхенгладбахская «Боруссия». Француз провел там 4 сезона. 

Подробную статистику футболиста, отдавшего голевой пас в финале ЧМ-2022, можно найти здесь

Изображение: inter.it

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петя Петров
Неплохо
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Amalfitano
А кстати, такой трансфер вполне себе стратегия выживания. Онана, Мхитарян, Хакан, Джеко, Ачерби, Де Врей ... Все приходили свободными агентами. И как минимум 3-4 из них в минувшем сезоне были скелетом и телом команды. Так что ... Кто там еще свободный агент?
умтити
кузяев
смольников
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Интер усилился
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ernest Imamov
хороший игрок, мог бы усилить любой гранд. Не понимаю отсутствия интереса со стороны Реала, Баварии, Арсенала, Ньюкасла. Есть свободный агент Тьюрам, нет им Коло Муани подавай за 100 млн
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nerol
Ответ <~Inter~>
Он вместо Джеко пришел
Джеко белый
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Петя Петров
Неплохо
Сложно сказать !
С одной стороны не впечатлил , а с другой стороны у всей команды был провальный сезон и на этом фоне был одним из лучших в Гладбахе !
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
усиление для Интера
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
А кстати, такой трансфер вполне себе стратегия выживания. Онана, Мхитарян, Хакан, Джеко, Ачерби, Де Врей ... Все приходили свободными агентами. И как минимум 3-4 из них в минувшем сезоне были скелетом и телом команды. Так что ... Кто там еще свободный агент?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Лисицкий
посмотрим !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grande Inter
подписали очередного классного игрока забесплатно, игрока, которым интересовались клубы типа ПСЖ, Милан и Атлетико.
ждём Фраттези вместо Брозовича и в идеале СМС хотелось бы, конечно, но это звучит слишком идеально. из полузащитников сейчас есть Хакан, Мхитарян, Барелла, поэтому после Фраттези железно нужен ещё один.
надеюсь на сохранение Онаны и на покупку ещё одного цз, потому что сейчас есть всего 3 цз. Ян Биссек(непонятно что за фрукт вообще) скоро должен перейти, но этого всё - равно маловато, потому что надеяться на Ачерби в долгосрочную перспективу - идея такая себе.
вот бы корейку спихнуть куда-то и взять третьим нападающим Пину, но он сам вряд ли на такое пойдёт.

на предстоящий сезон смотрю с оптимизмом, до финала ЛЧ не дойдём, но в контексте борьбы за скудетто состав годен, форца Интер!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Расул Сабиров
Комментарий удален модератором
Он вместо Джеко пришел
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Hitgoe Himgob
Батя в Юве, сын в Интере Внук точно в Милан попадет
А Богу хватило и одной карьеры для этого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Формусатий
Ответ Dan Kennedy
Там Реал вообще Хоселу купил, а ты о Коло-Муани)))
Ну как сказать купил, заплатил 500 тысяч евро, да и зарплата у Хоселу меньше 1 миллиона, воспитанник, отлично зарекомендовал себя в ЛаЛиге, став 3-м бомбардиром в прошлом сезоне, так что тут надо еще посмотреть, какой вариант лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolobas
А тем врмеенем, Мбаппе перешел в Реал.
https://iz.ru/1537751/2023-07-01/stalo-izvestno-o-zakrytii-sdelki-po-transferu-mbappe-iz-pszh-v-real
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Маркус Лилианович - вообще не похож на своего папашу. Наверное в маму пошёл...🙃😜
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Ernest Imamov
хороший игрок, мог бы усилить любой гранд. Не понимаю отсутствия интереса со стороны Реала, Баварии, Арсенала, Ньюкасла. Есть свободный агент Тьюрам, нет им Коло Муани подавай за 100 млн
Там Реал вообще Хоселу купил, а ты о Коло-Муани)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Сходим на него посмотреть в миланский зоопарк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Удачи ему в Интере) Пусть будет полезен для клуба)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мс-мешок
Ответ Dan Kennedy
А Богу хватило и одной карьеры для этого.
ибра он такой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
Ответ OldRedWhite
Сложно сказать ! С одной стороны не впечатлил , а с другой стороны у всей команды был провальный сезон и на этом фоне был одним из лучших в Гладбахе !
Так он в сборной был не плох. да и прошлый сезон был хорош. только это сдал потгму что команда сдала. а так думаю он лучше лукаку будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giant
Ответ sacha2
...начнём с того, что не бесплатно, а за подписной бонус. Думаю не хилый. Джеко - доигрывал в 30++, а этот пришёл играть в 25 лет. И личка не ниже той, что была у Лукаку
Подписной бонус это отдельная тема для внутренней бухгалтерии. Бесплатно - значит бесплатно. А то если Шкриньяр приходит в ПСЖ - это как СА бесплатно, если Гюндоган в Барсу как СА - это бесплатно. А тут будем бонусы высчитывать.
Так вот именно Джеко "доигрывал" в 35+ за личку в 6 млн, теперь на его месте за ту же личку 25 летний бесплатный Тюрам. Что выгодно. А слот Лукаку никуда не делся. Другое дело Лукаку будет на его месте или кто другой...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giant
Ответ sacha2
Нежданчик, особенно для Лукаку, который твёрдо стоял на "только в Интер", в аренду и никуда более...
По Лукаку ничего не меняется. Как писали ниже Тюрам взят на место Джеко, бесплатно и по сути на освободившуюся личку Джеко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SpilightTwarkle
Отлично!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eziiko
Ответ nerol
Джеко белый
Цвета различать умеешь, молодец.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid89
Ответ nerol
Джеко белый
тонко)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий