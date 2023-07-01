«Анахайм» подписал Киллорна на 4 года и 25 млн долларов. Форвард выиграл 2 Кубка Стэнли с «Тампой»

Теги переходы Тампа-Бэй Анахайм НХЛ Алекс Киллорн деньги Хоккей

«Анахайм» подписал форварда Алекса Киллорна на 4 года и 25 млн долларов.

Средняя зарплата 33-летнего игрока (кэпхит) составит 6,25 миллиона долларов. 

Ранее Киллорн выступал в НХЛ только за «Тампу» (с 2013 года), с которой выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021 годы).

Всего провел в лиге 805 матчей и набрал 466 (198+268) очков. В плей-офф – 140 игр и 77 (37+40) баллов.

В минувшем сезоне он переписал все личные рекорды результативности, набрав 64 (27+37) очка в 82 играх регулярки. В 6 играх плей-офф добавил 5 (3+2) баллов.

По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 4,45 млн долларов за сезон.

16 комментариев

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fake_comeback
Отличная пенсия для Сашо , но зачем оно уткам не совсем понятно
+16
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Даниель Иванов
Кеслер 2.0
+11
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Kazanest
Старше РОРа и почти на 2 млн. дороже🤔
Через год будет обузой для уток
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Рейтинг
Повезло Киллорну.
Чего не скажешь про Уток
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Иван Павлов
Ответ Beavis and Butt Head
Не совсем пока понятное подписание.С учетом,что центральная линия в утках найболее беспроблемная и на следующий год кончается контракт новичка у Зеграса.
Как соотносятся Киллорн и центральная линия? Он вингер.
+1
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Max Kochetkov
Надо было Сергачеву 20 лямов отсыпать, тогда команда, созданная Айзерманом, уже давно бы разбежалась..
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Beavis and Butt Head
Не совсем пока понятное подписание.С учетом,что центральная линия в утках найболее беспроблемная и на следующий год кончается контракт новичка у Зеграса.
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87mores
Дикая переплата. Ляма 3, и срок, учитывая возраст, дичайший
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timber dolphin
заслужил. игрок уровня перепечкина. тоже алекс.
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Белый офицер
Ого!
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Koulmann
Шикарный предпенсионный контракт - не контендер, едет не в качестве франчайза, Калифорния и жирнейшие выплаты. .
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Lemazer
Переплатили. Но там денег под потолком море. А молодняку надо играть рядом с такими игроками как Киллорн, что б не скиснуть
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glavniiexpert
Ответ fake_comeback
Отличная пенсия для Сашо , но зачем оно уткам не совсем понятно
Опытный чувак для команды с кучей молодежи. Но контракт дикий конечно, если бы было года 2, то не так плохо, но ему к началу сезона 34 года будет
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FaithDevotion
Ответ robbaggio
Райлли - 4,5 и Киллорн - 6... Где-то ржут в Рейнджерс, которые взяли Куика, Киллера, Бонино и Райли Нэша за 3,5 млн в сумме
Куик, Нэш и Бонино вместе и 3,5 нынче не стоят)
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