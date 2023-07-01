О′Райлли перешел в «Нэшвилл», подписав 4-летний контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год

«Нэшвилл» подписал Райана О’Райлли на четыре года и 18 миллионов долларов.

Средняя зарплата 32-летнего нападающего составит 4,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец был обменян из «Сент-Луиса» в « ».

Он провел 53 игры в регулярном чемпионате и набрал 30 (16+14) очков при полезности «минус 21». В плей-офф – 9 (3+6) баллов в 11 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах у О’Райлли 991 матч и 702 (256+446) очка.

В Кубке Стэнли – 75 игр и 65 (25+40) баллов. В 2019 году он выиграл трофей с «Блюз», получив «Конн Смайт Трофи».

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7,5 миллиона долларов.

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