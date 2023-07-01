О′Райлли перешел в «Нэшвилл», подписав 4-летний контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год

Теги переходы Торонто Нэшвилл НХЛ Райан О′Райлли Хоккей

«Нэшвилл» подписал Райана О’Райлли на четыре года и 18 миллионов долларов.

Средняя зарплата 32-летнего нападающего составит 4,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец был обменян из «Сент-Луиса» в «Торонто».

Он провел 53 игры в регулярном чемпионате и набрал 30 (16+14) очков при полезности «минус 21». В плей-офф – 9 (3+6) баллов в 11 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у О’Райлли 991 матч и 702 (256+446) очка.

В Кубке Стэнли – 75 игр и 65 (25+40) баллов. В 2019 году он выиграл трофей с «Блюз», получив «Конн Смайт Трофи».

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7,5 миллиона долларов. 

Костин – на два года в «Детройте», Орлов и Тарасенко в поисках клубов. Следим за открытием рынка в НХЛ

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Тротц отжигает. Кто-то думал, что он уводит Нэшвилл в ребилд, а по факту он просто заменил одних стариков другими и при этом навалил мёртвых денег в платёжку.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Неужели в Лифс не могли те же 4,5 насыпать? Оно явно того бы стоило. Пока взяли только Ривза чемоданы таскать, еще и на три года, Шенн ушел, РОР ушел, ДВР за лям в Бостоне. Все бы пригодились и дешево.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roo91
Прошлым летом Кадри подписался 7$ на 7 лет, а РОРу всего 4.5$ насыпали. Ужас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Крутой контракт. Только не понятно зачем это самому РОРу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
единственное решение Торца которое норм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Koulmann
Ответ glavniiexpert
Зачем ребилдящемуся Нэшвиллу нужен О’Райли? Зачем О’Райли нужен Нэшвилл? Ладно бы побольше насыпали, но за такие деньги как будто и более конкурентоспособную команду можно было найти.
Очевидно как дядька-лидер. И с центрами сейчас печалька.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Предположим, что Торонто не сохранил, потому что хотят сохранить Нюландера, но почему именно Нэшвилл и почему именно сейчас? Больше за титул бороться не хочется?
Или же Барри хочет в новый сезон в последний раз атаковать, а потом на дно? Деньги Дюшена только через сезон начнут давить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavniiexpert
Зачем ребилдящемуся Нэшвиллу нужен О’Райли? Зачем О’Райли нужен Нэшвилл? Ладно бы побольше насыпали, но за такие деньги как будто и более конкурентоспособную команду можно было найти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Морозов
Видимо основным условием РоРа подписаться с Нешвилом за 4,5 ляма было выпинывание Дюшена на мороз (На самом деле Дюша потом пару лямов Рору в чемодане занесёт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
robbaggio
Почему Нэшвилл?!? А как же Кубок Стэнли??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Нехорошков
Я же говорил, что Райан любит кантри :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий