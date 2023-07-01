Орлов перешел в «Каролину» из «Бостона». Контракт – на 2 сезона с зарплатой 7,75 млн долларов в год

«Каролина» подписал Дмитрия Орлова на два года и 15,5 миллиона долларов.

Средняя зарплата игрока составит 7,75 миллионов долларов.

31-летний россиянин ранее выступал в за «Вашингтон» и « », куда был обменян по ходу прошлого сезона.

набрал в нем 36 (7+29) очков в 66 матчах при полезности «плюс 12» и среднем времени на льду 22:32

За карьеру в лиге в активе защитника 709 матчей в регулярных чемпионатах и 273 (64+209) очка при полезности «плюс 114».

В плей-офф – 81 игра и 31 (2+29) балл при полезности «минус 7». В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Кэпиталс».

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 5,1 миллиона долларов.

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