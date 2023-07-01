Орлов перешел в «Каролину» из «Бостона». Контракт – на 2 сезона с зарплатой 7,75 млн долларов в год

Теги переходы Бостон Каролина НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

«Каролина» подписал Дмитрия Орлова на два года и 15,5 миллиона долларов.

Средняя зарплата игрока составит 7,75 миллионов долларов.

31-летний россиянин ранее выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Бостон», куда был обменян по ходу прошлого сезона.

Дмитрий Орлов набрал в нем 36 (7+29) очков в 66 матчах при полезности «плюс 12» и среднем времени на льду 22:32

За карьеру в лиге в активе защитника 709 матчей в регулярных чемпионатах и 273 (64+209) очка при полезности «плюс 114».

В плей-офф – 81 игра и 31 (2+29) балл при полезности «минус 7». В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Кэпиталс».

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 5,1 миллиона долларов.

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48 комментариев

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BertNiKK
Ответ Марсель Объелся
Ну и зачем нам Орлов, когда в команде уже есть Бёрнс, Слэвин, Пеши и Шей? Подпишите уже форварда который сможет решать в плей офф, типа Тарасенко или Кейна
Кейна на получится. Его из Тоттенхэма не отпускают))))
+105
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Фёдор Кузнецов
15 русских проспектов нуждаются в наставнике
+48
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Кавабунга Шреддоголовый
Нормальный контракт. Потолок где-то через пару лет должен подняться. Каролина по нашим просто сохнет
+22
-1
+21
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Matador
жирно отсыпали, не ожидал что кто столько даст. Рад за Орлова, и с командой повезло и контракт хороший
+20
0
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Мандалай
Каролина и русский. 2896 серия.
+14
0
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Марсель Объелся
Ну и зачем нам Орлов, когда в команде уже есть Бёрнс, Слэвин, Пеши и Шей? Подпишите уже форварда который сможет решать в плей офф, типа Тарасенко или Кейна
+13
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Юрий Богданов
ого, а в нападении креатива так и не добавят
+8
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Антон Коваленко
Ответ BertNiKK
Кейна на получится. Его из Тоттенхэма не отпускают))))
браво!)))))
+5
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Алекс Ну
Срок контракта конечно не ахти, но сумма соответствует качеству игры. Поздравляю!
+6
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Strannix
По сроку конечно мало, но по сумме нормально, если стату набьет, то подобный контракт потом сможет года на 4 подписать.
+5
-1
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eld_14
Ответ Марсель Объелся
Ну и зачем нам Орлов, когда в команде уже есть Бёрнс, Слэвин, Пеши и Шей? Подпишите уже форварда который сможет решать в плей офф, типа Тарасенко или Кейна
Пеши на обмен, скорее всего
+3
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йозе марино
Ответ Rio de Janeiro
Трудно представить что Орлов может играть с такой же эффективностью где-либо как в Бостоне прошедшего сезона А Каролина пытается построить чемпионскую команду по примеру Вегаса и Колорадо с одной из лучших по качеству оборон и глубоким по среднему уровню нападением.Правда не достаёт своего Айкела/Маккинона
Ахо неподходит на роль Айкела?)
+3
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закрыт по беспределу
Ну.. желаем успешно поураганить.
+3
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Go-go-love
Достойный контракт подписал.
+3
0
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Игорь Новиков
Ого. удачи.
+3
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Сергей Орлов
Круто. Амбиции есть значит, хочет кубок ещё.
+3
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dzenga 1
🔥
+2
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gukmamop
внезапно
+2
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Андрей Еремушкин
впишется ли теперь Орлов в скоростную Каролину?
+2
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Strannix
Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Походу он его скурил)
+1
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Иван Павлов
Уоделл всё ещё не понимает, что проблема в дубовом нападении, и подписывает защитников, при этом не самых надёжных (Бёрнс, Орлов, слухи по возвращению ДеАнджело).
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Strannix
Ответ ZlomSpb
Орлов не похож на того, кто выгрызает себе контракт. Тут скорее совпало, что он оказался в удачное время в нужной команде. В Каролине так не будет.
С таким контрактом его никто в 3 пару не запихает, будет в большинстве выходить, а там уже за Орлом дело, как проявит себя.
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Rio de Janeiro
Трудно представить что Орлов может играть с такой же эффективностью где-либо как в Бостоне прошедшего сезона
А Каролина пытается построить чемпионскую команду по примеру Вегаса и Колорадо с одной из лучших по качеству оборон и глубоким по среднему уровню нападением.Правда не достаёт своего Айкела/Маккинона
+1
-1
0
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xandpa
Зачем? Считаю ошибкой
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timber dolphin
Ответ Костя Кот
как ты так пишешь?
лехко и проста
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