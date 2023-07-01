Забитцер и Вегорст покинули «МЮ». «Бавария» хочет продать австрийца за 15 млн евро
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе арендованных игроков.
Полузащитник Марсель Забитцер вернется в «Баварию». Австриец находился в английском клубе с февраля этого года, в рамках АПЛ он провел 11 матчей и отличился 1 голевым пасом.
Маловероятно, что Забитцер проведет следующий сезон в «Баварии». Мюнхенцы надеются продать игрока за сумму около 15 миллионов евро, сообщает Bild.
Нападающий Ваут Вегорст возвращается в «Бернли». Он провел 17 матчей составе «Юнайтед» в рамках АПЛ и отдал 1 результативную передачу.
Без учета зарплаты Вегорст на полгода не встал МЮ в какие-то серьезные деньги.