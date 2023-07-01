Забитцер и Вегорст покинули «МЮ». «Бавария» хочет продать австрийца за 15 млн евро

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе арендованных игроков.

Полузащитник Марсель Забитцер вернется в «Баварию». Австриец находился в английском клубе с февраля этого года, в рамках он провел 11 матчей и отличился 1 голевым пасом.

Маловероятно, что Забитцер проведет следующий сезон в «Баварии». Мюнхенцы надеются продать игрока за сумму около 15 миллионов евро, сообщает Bild.

Нападающий Ваут Вегорст возвращается в « ». Он провел 17 матчей составе « » в рамках АПЛ и отдал 1 результативную передачу.