Забитцер и Вегорст покинули «МЮ». «Бавария» хочет продать австрийца за 15 млн евро

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы трансферы Бернли Марсель Забитцер Ваут Вегорст Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе арендованных игроков.

Полузащитник Марсель Забитцер вернется в «Баварию». Австриец находился в английском клубе с февраля этого года, в рамках АПЛ он провел 11 матчей и отличился 1 голевым пасом. 

Маловероятно, что Забитцер проведет следующий сезон в «Баварии». Мюнхенцы надеются продать игрока за сумму около 15 миллионов евро, сообщает Bild.

Нападающий Ваут Вегорст возвращается в «Бернли». Он провел 17 матчей составе «Юнайтед» в рамках АПЛ и отдал 1 результативную передачу. 

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32 комментария

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Даня Кашеваров
Ответ Иван Баланар
Вегорст Тен Хагу денег был должен что ли? Явно чел что-то понимает в футболе, но как он мог позвать в команду реально обычного середняка, которому уже 30 лет , и который ни разу не играл в ТОП клубе?
Зимой была возможность только взять игроков в аренду, вот и взяли недорогой вариант на полгода
+23
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ noti22
Вегорст в АПЛ - 0 голов за 17 игр. Вегорст против Аргентины - 2 гола. Вот и думайте
Это означает что ЧМ не определитель игрока , а Криштиану Лучший в истории
+37
-16
+21
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noti22
Вегорст в АПЛ - 0 голов за 17 игр. Вегорст против Аргентины - 2 гола. Вот и думайте
+18
-5
+13
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a2wai
Ответ Иван Баланар
Вегорст Тен Хагу денег был должен что ли? Явно чел что-то понимает в футболе, но как он мог позвать в команду реально обычного середняка, которому уже 30 лет , и который ни разу не играл в ТОП клубе?
Когда у клуба жадные владельцы, которые не хотят раскошелиться на нормального столба, приходится обходиться более дешевыми заменами.

Без учета зарплаты Вегорст на полгода не встал МЮ в какие-то серьезные деньги.
+10
-1
+9
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QWertY
Вегхорст ушел легендой
+12
-4
+8
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Alex Pog
Ответ Иван Баланар
Вегорст Тен Хагу денег был должен что ли? Явно чел что-то понимает в футболе, но как он мог позвать в команду реально обычного середняка, которому уже 30 лет , и который ни разу не играл в ТОП клубе?
не было других вариантов особо + Вегорст реально помог в играх против слабых или средних команд, играя как бы ложную 9
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Футбол, хоккей итд
Ответ Eziiko
У Юве и так перенасыщен центр,его ещё куда?
Просто, это были мысли вслух...) Да и Аллегри, вряд-ли зарегистрирован на Спортсе.)
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Jonny_Evans
Ответ ПравдоРуб
А чем Забитцер за 15млн не устраивает МЮ. Пока был в аренде, смотрелся достойно, цена на него даже очень адекватная. Но нет, видимо сейчас найдем кого-то ноунейма из Голландии или Португалии за 60млн
Он лечился больше чем играл, зачем травмат очередной нужен с зарплатой 250 к к тому же
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Evgeniy Bagel
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
не неси чушь
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ПравдоРуб
А чем Забитцер за 15млн не устраивает МЮ. Пока был в аренде, смотрелся достойно, цена на него даже очень адекватная. Но нет, видимо сейчас найдем кого-то ноунейма из Голландии или Португалии за 60млн
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Dm Kznts
прикольно, а ведь бавария хотела за него 30 млн :)
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Magar
Забитцеру нужно в Лейцпиг возвращаться
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Dm Kznts
ну если сам Забитцер снизит требование по зарплате в 2 раза то за десятку можно подумать :)
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Tweek8D
Забитцера надо выкупать. 15 млн это смех за такого игрока.
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savik-A.M.
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
он знал куда шел
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Футбол, хоккей итд
Забитцер - 15 млн евро. Это ценник для нынешнего Юве. Может туринцам, есть смысл присмотреться к австрийцу...
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Bayern Munich Mia San Mia
Забитцера нужно слить в АПЛ за 15 млн можно найти покупателя. Ментально не потянул уровень Баварии
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Jonny_Evans
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Забитцера нужно слить в АПЛ за 15 млн можно найти покупателя. Ментально не потянул уровень Баварии
Его зарплату только топ 6 потянет, а там он никому не нужен
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dr. cage
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