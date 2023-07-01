День Московского спорта. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Кондратюк, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами
Валиева, Трусова, Загитова и Медведева выступят с показательными номерами в «Лужниках».
Мероприятие пройдет 1 июля в рамках Дня Московского спорта.
День Московского спорта
«Лужники»
Фестиваль фигурного катания
1. Алиса Двоеглазова – 13:53
2. Даниил Самсонов – 13:58
3. Маргарита Базылюк – 14:03
4. Арсений Федотов – 14:08
5. Дарья Усачева – 14:13
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 14:18
7. Майя Хромых – 14:23
8. Александр Самарин – 14:28
9. Аделия Петросян – 14:33
10. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 14:38
11. Евгения Медведева – 14:43
12. Марк Кондратюк – 14:48
13. Александра Трусова – 14:53
14. Алексей Ягудин – 14:58
15. Камила Валиева – 15:03
16. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 15:08
17. Алина Загитова – 15:13
18. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 15:18
Финальный прокат всех спортсменов – 15:32
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала выступлений – московское.
ведь, если человеку говорят, что он завидует, а это не так, то он изумленно начинает либо опровергать выдвинутое надуманное ему обвинение, либо высмеивать автора перла, - а это именно то, что и нужно этим методистам, - втянуть в бессмысленный и бесполезный диалог.
им платят за раскачивание ветки
Боится здесь выйти с Сашей на один лёд).