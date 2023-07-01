День Московского спорта. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Кондратюк, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами

Теги Алексей Ягудин сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Егор Базин Владимир Морозов Евгения Медведева Александр Самарин Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Александра Трусова Елизавета Худайбердиева Камила Валиева Даниил Самсонов Дарья Усачева Майя Хромых Аделия Петросян Арсений Федотов Софья Леонтьева Даниил Горелкин Марк Кондратюк Алиса Двоеглазова ледовые шоу Маргарита Базылюк Фигурное катание

Валиева, Трусова, Загитова и Медведева выступят с показательными номерами в «Лужниках».

Мероприятие пройдет 1 июля в рамках Дня Московского спорта.

День Московского спорта

«Лужники»

Фестиваль фигурного катания

1. Алиса Двоеглазова – 13:53

2. Даниил Самсонов – 13:58

3. Маргарита Базылюк – 14:03

4. Арсений Федотов – 14:08

5. Дарья Усачева – 14:13

6. Софья ЛеонтьеваДаниил Горелкин – 14:18

7. Майя Хромых – 14:23

8. Александр Самарин – 14:28

9. Аделия Петросян – 14:33

10. Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин – 14:38

11. Евгения Медведева – 14:43

12. Марк Кондратюк – 14:48

13. Александра Трусова – 14:53

14. Алексей Ягудин – 14:58

15. Камила Валиева – 15:03

16. Александра БойковаДмитрий Козловский – 15:08

17. Алина Загитова – 15:13

18. Евгения ТарасоваВладимир Морозов – 15:18

Финальный прокат всех спортсменов – 15:32

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала выступлений – московское.

54 комментария

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Н.Евдокимова
А вот тут обещают трансляцию https://online.m24.ru/
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Пользователь Гугла
а где щербакова
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Lebedstory
Что с расписанием? Ни Анны нет, ни Степановой и Букина? У организаторов семь пятниц на неделе.
+6
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k4rmazin2007
Ответ АБZ 49
Ничего не поделать - там в ТШТ самые успешные ученики.
Какие успехи у Усачевой, Самсонова, Хромых, Двоеглазовой за последние 2 сезона?
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alexnew
Немного странный состав.
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Amok_
Ответ Lapo Elkann
Усачева не моя фигуристка ( как здесь принято писать ) , но она представительница самой лучшей московской школы и выступает на дне Московского спорта. и программа уверена , у нее хорошая. А Хромых красавица. Украсит любое шоу. К тому же, готовится к сезону, так что она там, где ее место.
А кто назвал Хрустальный самой лучшей Московской школой? Лучшей в чем? В ЖО. В танцах явно нет, что то шанаевой дрозда от Жулина нет. Раз уж про лучших заговорили. В парах только Хрустальный, а пока их рановато лучшей школой в парах называть. А приглашение по принципу вот эта вот красавица, поэтому зовем это даже не лол, это лолище. Вопрос там явно не в красивых или нет, кто может сейчас выступить, кто в Москве, тот и выступает. Для привлечения внимания к мероприятию там явно не Даша с Маей заявлены и не Маргарита Базылюк. А те кто собственно в доп активностях участвуют.
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Lebedstory
Ответ Viktoria dek
Букины и не планировали)
Team Stepanova Bukin Official сообщили, что ребята будут выступать.
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Ольга Ив
Ответ Пользователь Гугла
а где щербакова
Ещё думает выступать или нет 😊
+8
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Е...С
Ответ k4rmazin2007
Битву школ выиграл ЦСКА. А Усачева, Хромых, Самсонов и Двоеглазова что выиграли в прошлом сезоне?
Бойкова и Козловский еще ни разу за Москву не выступали.
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Н.Евдокимова
Спасибо!
+3
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Е...С
Ответ Viktoria dek
Базылюк и Федотов победители битвы школ. Изначально говорилось, что участники и победители битвы школ также будут принимать участия)
А Бойкова – Козловский, Самсонов, Усачева и Хромых, Двоеглазова, что там делают.
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k4rmazin2007
Ответ Е...С
Бойкова и Козловский еще ни разу за Москву не выступали.
А их тут представят как коренных москвичей. Скажут "воспитанники" Этери Тутберидзе, выигравшие чемпионат Европы, чемпионат России
+3
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Мира2024
Ответ Пользователь Гугла
а где щербакова
Осваивает "теннис" не "поверхностно" 😊
+8
-6
+2
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Любитель_ФК
Ответ Юра Плисецкий
Лучше бы вместо Усачевой Синицыну взяли.
Почему Синицыну, а скажем не Горбачеву или Жилину, а я бы Садкову с удовольствием посмотрел бы.
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Lapo Elkann
Ответ Мира2024
Осваивает "теннис" не "поверхностно" 😊
Если была бы в списках, никто о ней не писал, ведь так ? . А вышло так , что все в ожидании Ани. другие неинтересны.
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Девушка Безимени
Ответ Amok_
Еще один шедевр - если Самсонов не нравится, эти зависть. Собственно зависть к чему? К карьере - не нет по разным причинам. Супер форме - ее тоже нет по разным причинам. Программы - не фонтан, но брызги есть. Чему там завидовать? Вам бы выражения выбирать.
зависть как аргумент оппонента - это крючок, на который вас хотят подцепить.
ведь, если человеку говорят, что он завидует, а это не так, то он изумленно начинает либо опровергать выдвинутое надуманное ему обвинение, либо высмеивать автора перла, - а это именно то, что и нужно этим методистам, - втянуть в бессмысленный и бесполезный диалог.
им платят за раскачивание ветки
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Ezhevika33
Куда пропала из списка чемпионка всего, раздумывающая выйти в сезон.
Боится здесь выйти с Сашей на один лёд).
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Lapo Elkann
Ответ Юра Плисецкий
Самсонов, Усачёва и Хромых здесь явно лишние.
Усачева не моя фигуристка ( как здесь принято писать ) , но она представительница самой лучшей московской школы и выступает на дне Московского спорта. и программа уверена , у нее хорошая. А Хромых красавица. Украсит любое шоу. К тому же, готовится к сезону, так что она там, где ее место.
+4
-3
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Viktoria dek
Ответ Lapo Elkann
Про Аню отдельная новость будет, или опять Тутберидзе не заявила ( как на ОИ в команднике ) ?
Написали, по Ане ясности нет. Возможно, она просто физически не успевает со своих активностей (теннис, фан встреча и т.д)
+3
-2
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Додик Аксель
Ответ Н.Евдокимова
А вот тут обещают трансляцию https://online.m24.ru/
Спасибо. Посмотрим каков будет праздник и выступления на нём.
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Amok_
Ответ Lapo Elkann
Самсонов как раз очень хорош, жаль здоровье не такое крепкое. не завидуйте.
Еще один шедевр - если Самсонов не нравится, эти зависть. Собственно зависть к чему? К карьере - не нет по разным причинам. Супер форме - ее тоже нет по разным причинам. Программы - не фонтан, но брызги есть. Чему там завидовать? Вам бы выражения выбирать.
+4
-4
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lebedstory
Что с расписанием? Ни Анны нет, ни Степановой и Букина? У организаторов семь пятниц на неделе.
У Анны вроде только настольный теннис и встреча с болельщиками.
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Е...С
Ответ Lapo Elkann
Хрустальные рулят .
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Юра Плисецкий
Ответ Мира2024
Кому лучше?
Зрителям
+4
-4
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АБZ 49
Ответ Lapo Elkann
Хрустальные рулят .
Как всегда.
+2
-2
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