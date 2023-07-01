День Московского спорта. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Кондратюк, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами

Валиева, Трусова, Загитова и Медведева выступят с показательными номерами в «Лужниках».

Мероприятие пройдет 1 июля в рамках Дня Московского спорта.

День Московского спорта

«Лужники»

Фестиваль фигурного катания

1. Алиса Двоеглазова – 13:53

2. Даниил Самсонов – 13:58

3. Маргарита Базылюк – 14:03

4. Арсений Федотов – 14:08

5. Дарья Усачева – 14:13

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 14:18

7. Майя Хромых – 14:23

8. Александр Самарин – 14:28

9. Аделия Петросян – 14:33

10. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 14:38

11. Евгения Медведева – 14:43

12. Марк Кондратюк – 14:48

13. Александра Трусова – 14:53

14. Алексей Ягудин – 14:58

15. Камила Валиева – 15:03

16. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 15:08

17. Алина Загитова – 15:13

18. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 15:18

Финальный прокат всех спортсменов – 15:32

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала выступлений – московское.