«Тур де Франс». 1-й этап. Гонщики проедут 182 км по маршруту с пятью категорийными подъемами
1 июля стартует веломногодневка «Тур де Франс».
«Тур де Франс»
1-й этап
Бильбао – Бильбао, Испания
182 км
Начало – 13:55 по московскому времени.
Фавориты
Тадей Погачар (Словения)
Воут ван Арт (Бельгия)
Йонас Вингегард (Дания)
Яспер Филипсен (Бельгия)
Мадс Педерсен (Дания)
Кристоф Лапорт (Франция)
Нейлсон Паулесс (США)
Адам Йейтс (Великобритания)
Энрик Мас (Испания)
Маттиас Скельмосе (Дания)
Расписание и маршрут веломногодневки «Тур де Франс-2023»
Подготовили превью первых трех дней Тура по баскским землям - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3172729.html
Также представили топ-10 фаворитов гонки (пусть первые двое и очевидны) - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3172481.html