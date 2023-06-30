«Тур де Франс». 1-й этап. Гонщики проедут 182 км по маршруту с пятью категорийными подъемами

Теги Тур де Франс велошоссе результаты Адам Йейтс Энрик Мас Кристоф Лапорт Мадс Педерсен Воут ван Арт Яспер Филипсен Тадей Погачар Йонас Вингегард Нейлсон Паулесс Маттиас Скельмосе Велоспорт

1 июля стартует веломногодневка «Тур де Франс».

«Тур де Франс»

1-й этап

Бильбао – Бильбао, Испания

182 км

Профиль/Карта

Начало – 13:55 по московскому времени.

Фавориты

Тадей Погачар (Словения)

Воут ван Арт (Бельгия)

Йонас Вингегард (Дания)

Яспер Филипсен (Бельгия)

Мадс Педерсен (Дания)

Кристоф Лапорт (Франция)

Нейлсон Паулесс (США)

Адам Йейтс (Великобритания)

Энрик Мас (Испания)

Маттиас Скельмосе (Дания)

Расписание и маршрут веломногодневки «Тур де Франс-2023»

Составы всех команд на «Тур де Франс-2023»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Kimi
Вот, собственно, и дождались. Лето, солнце (хотя в Бильбао был дождь), велогонки.
Подготовили превью первых трех дней Тура по баскским землям - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3172729.html
Также представили топ-10 фаворитов гонки (пусть первые двое и очевидны) - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3172481.html
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ByKolles
Поставил бы, что ван дер Пул или ван Арт выиграют первый этап.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий