Варламов будет получать 2,75 млн долларов по 4-летнему контракту с «Айлендерс»
Зарплата Семена Варламова снизилась почти в два раза по новому контракту с «Айлендерс».
Как сообщает журналист The Athletic Кевин Курц, вратарь, заключивший четырехлетний договор, будет зарабатывать в среднем 2,75 млн долларов за сезон. Ранее он получал 5 млн.
В минувшем сезоне россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Айлендерс» (наименьшее число игр с дебютного сезона-2008/09) и одержал 11 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,70.
Детально показатели 35-летнего игрока можно изучить тут.
Я бы в Аризону поехал, там тепло, там долларов насыпалиб....
Но Сэмен хочет в НьюЙорке)))