Варламов будет получать 2,75 млн долларов по 4-летнему контракту с «Айлендерс»

Теги Айлендерс Семен Варламов НХЛ деньги Хоккей

Зарплата Семена Варламова снизилась почти в два раза по новому контракту с «Айлендерс».

Как сообщает журналист The Athletic Кевин Курц, вратарь, заключивший четырехлетний договор, будет зарабатывать в среднем 2,75 млн долларов за сезон. Ранее он получал 5 млн.

В минувшем сезоне россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Айлендерс» (наименьшее число игр с дебютного сезона-2008/09) и одержал 11 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,70.

Детально показатели 35-летнего игрока можно изучить тут.

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9 комментариев

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Дмитрий Якушевич
Рад за Варли, хорошие условия. Кто говорит про то, что он должен был уйти куда-то первым номером, тот просто не знает историю его травм. Он даже до 30 лет не вывозил 55 матчей плюс в сезоне, а тут в 35+ лет 30 матчей за сезон он может выдавать на хорошем уровне.
+6
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+6
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Vadoniy
Ответ FaithDevotion
Учитывая зп Сорокина, много на пару вратарей уйдёт. Я уж думал, что на 1,5 уломали
В НХЛ начали вратарей на +/- 10 подписывать, а тут на эту сумму тандем подписали, норм)
+1
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+1
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FaithDevotion
Учитывая зп Сорокина, много на пару вратарей уйдёт. Я уж думал, что на 1,5 уломали
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Мандалай
Норм.
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Рейтинг
Варли сказали, либо ужимайся, либо шуруешь в Аризону.
Я бы в Аризону поехал, там тепло, там долларов насыпалиб....
Но Сэмен хочет в НьюЙорке)))
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Edward21
Пожалуйста скиньте ссылку на актуальный ростер команд лиги, если у кого-то есть.
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Мандалай
Ответ j-rich
Не очень понимаю когда команда , претендующая на то, чтобы пошуметь в ПО, бэкапу отваливается почти 3 млн🤔
Там ЛАК Риттиха взял и у них Копли, Тэлбот, Риттих на троих в сумме 3,375 млн. в год получат.
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Holdensspb
Ответ Edward21
Пожалуйста скиньте ссылку на актуальный ростер команд лиги, если у кого-то есть.
capfriendly
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