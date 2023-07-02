Варламов будет получать 2,75 млн долларов по 4-летнему контракту с «Айлендерс»

Зарплата Семена Варламова снизилась почти в два раза по новому контракту с «Айлендерс».

Как сообщает журналист The Athletic Кевин Курц, вратарь, заключивший четырехлетний договор, будет зарабатывать в среднем 2,75 млн долларов за сезон. Ранее он получал 5 млн.

В минувшем сезоне россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате за « » (наименьшее число игр с дебютного сезона-2008/09) и одержал 11 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,70.

Детально показатели 35-летнего игрока можно изучить тут.