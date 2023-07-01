Пачиоретти подписал контракт с «Вашингтоном» на 2 млн долларов и 2 млн бонусами за сыгранные матчи
«Вашингтон» подписал Макса Пачиоретти на год и два миллиона долларов.
Средняя зарплата 34-летнего игрока составит два миллионов долларов. Еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов за определенное количество игр.
Американец пропустил почти весь минувший сезон из-за травм. Он провел только пять игр за «Каролину» в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.
Всего в НХЛ у него 855 матчей и 645 (326+319) очков. В Кубке Стэнли – 74 игры и 49 (25+24) баллов.
Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 7 миллионов долларов.
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