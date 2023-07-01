Пачиоретти подписал контракт с «Вашингтоном» на 2 млн долларов и 2 млн бонусами за сыгранные матчи

Теги переходы Каролина Вашингтон НХЛ Макс Пачиоретти Хоккей

«Вашингтон» подписал Макса Пачиоретти на год и два миллиона долларов.

Средняя зарплата 34-летнего игрока составит два миллионов долларов. Еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов за определенное количество игр.

Американец пропустил почти весь минувший сезон из-за травм. Он провел только пять игр за «Каролину» в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.

Всего в НХЛ у него 855 матчей и 645 (326+319) очков. В Кубке Стэнли – 74 игры и 49 (25+24) баллов.

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 7 миллионов долларов.

22 комментария

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gopnik23
У Маклеллана кончательно чердак затопило. Там полсостава таких инвалидов, давно на хоккей забивших. Этому ещё и бонусы прописал 🤦
+12
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+12
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kirk
Вашингтон Пенс
+8
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+8
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Strannix
Ответ kirk
Вашингтон Пенс
Вашингтон Трэвмс)
+6
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+6
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Dima91Caps
Я еще подумал, удивительно как затупок логично провел драфт. Но все встало на свои места, лазаретчетти наш клиент, будет вместе с трупом бэкса двигать Овечкина к рекорду
+3
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+3
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
Ваще с учётом невозможности скинуть Бэкса, Кузю (омг) и Манту и необходимостью подписать RFA это лучшее что он мог выжать ;)
У Пача жена русская, будут теперь у Сантёра в поместье бухать каждые выходные.
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Иван Ерёмин
Ответ gopnik23
У Маклеллана кончательно чердак затопило. Там полсостава таких инвалидов, давно на хоккей забивших. Этому ещё и бонусы прописал 🤦
Ну так от Коннора Брауна он избавился всё же
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Strannix
Ответ gopnik23
У Маклеллана кончательно чердак затопило. Там полсостава таких инвалидов, давно на хоккей забивших. Этому ещё и бонусы прописал 🤦
Так лучше 2 млн + бонусы, чем 4 млн и без бонусов)
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hhlg
Хитрый Маклеллан скинет Пача за пик 1 раунда в дедлайн если будем танковать и Макс будет здоров ;)
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Белый офицер
С Оши и Бэксом на больничном в дурак играть будут. Карлсон скорее всего 4-м бкдет ))
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hhlg
Ваще с учётом невозможности скинуть Бэкса, Кузю (омг) и Манту и необходимостью подписать RFA это лучшее что он мог выжать ;)
+1
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Garikus89
В ДС врачи получше чтоль? Он же словил рецидив и еще на вечность вылетел, если не навсегда?
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Fanático
Маклеллан гений) Теперь ещё Эдмундсона надо переподписать на 8 лет (до 38), у него как раз хроническая травма спины. Зря что ли 2 пика за него отдал.
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Jeff Lebowski
Олдфарт Кэпиталз.
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hhlg
Ответ Иван Ерёмин
Ну так от Коннора Брауна он избавился всё же
От Коннора Брауна избавился сам Коннор Браун. Год контракта ;)
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gopnik23
Ответ Strannix
Так лучше 2 млн + бонусы, чем 4 млн и без бонусов)
Да лучше б бегал из Херши кто, типа Итана Франка, чем на мучения этих калек смотреть. Ещё и бонус вышибет - штраф 2 млн в платёжке на след год(
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Strannix
Ответ gopnik23
Да лучше б бегал из Херши кто, типа Итана Франка, чем на мучения этих калек смотреть. Ещё и бонус вышибет - штраф 2 млн в платёжке на след год(
Интересно сколько игр нужно провести для получения бонуса? Хотя не верю что он сможет больше 60 игр сыграть.
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Иван Ерёмин
Ответ hhlg
От Коннора Брауна избавился сам Коннор Браун. Год контракта ;)
Ну он не выдвигал ему новых предложений, а Эдмонтон зачем-то его взял
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gukmamop
Ответ gopnik23
У Маклеллана кончательно чердак затопило. Там полсостава таких инвалидов, давно на хоккей забивших. Этому ещё и бонусы прописал 🤦
да ладно, голов 15 наковыряет, если не получит травму
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hhlg
Ответ Иван Ерёмин
Ну он не выдвигал ему новых предложений, а Эдмонтон зачем-то его взял
У них были переговоры, но Браун хотел в Эдмонтон
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Strannix
Ответ Crenk
Затмит Овецкина
С больничного?
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timber dolphin
мечковазаменитель
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