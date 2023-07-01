«Спартак» предложил 3 млн евро за защитника Молдовы Рябчука. «Олимпиакос» требует 5

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Олег Рябчук Футбол

«Спартак» хочет купить левого защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

Красно-белые предложили за 25-летнего игрока сборной Молдовы 3 млн евро, тогда как греческий клуб требует 5 млн.

Рябчук также интересен «Лиллю» и «Нанту», но их предложения тоже не соответствуют запросам «Олимпиакоса».

Контракт футболиста с клубом из Пирея рассчитан до июня 2025 года.

В 41 матче минувшего сезона на счету Рябчука 1 гол и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

3 комментария

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Сижу на факсах Барселоны
Какие 5!!? Греки сошли с ума. За трёшку в самый раз в Спартак
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левый защитник, правильное подписание с учётом травмы Тавареша
https://www.transfermarkt.world/oleg-reabciuk/profil/spieler/461512
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Mark Safa
Был Рыбус, а теперь Рябчук😅
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