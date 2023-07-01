«Спартак» предложил 3 млн евро за защитника Молдовы Рябчука. «Олимпиакос» требует 5
«Спартак» хочет купить левого защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.
Красно-белые предложили за 25-летнего игрока сборной Молдовы 3 млн евро, тогда как греческий клуб требует 5 млн.
Рябчук также интересен «Лиллю» и «Нанту», но их предложения тоже не соответствуют запросам «Олимпиакоса».
Контракт футболиста с клубом из Пирея рассчитан до июня 2025 года.
В 41 матче минувшего сезона на счету Рябчука 1 гол и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
https://www.transfermarkt.world/oleg-reabciuk/profil/spieler/461512