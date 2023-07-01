Бэбкок возглавил «Коламбус». Контракт – на 2 года

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Хоккей

Майк Бэбкок возглавил «Коламбус».

Срок соглашения с тренером рассчитан на 2 года.

Ранее сообщалось, что он будет получать 4 млн долларов за сезон.

60-летний Бэбкок не работал в НХЛ после увольнения из «Торонто» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он возглавлял команду университета Саскачевана, а прошлый сезон пропустил.

Бэбкок – единственный в истории тренер, вошедший в Тройной золотой клуб. Он выиграл Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008 году, Олимпиаду (дважды – в 2010 и 2014 году) и чемпионат мира (2004) со сборной Канады. 

Также привел сборную Канады к победе на Кубке мира-2016. 

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13 комментариев

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ZaharPetrovicUralez
Вот он новый контендер.
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Юлия Закаблукова
Удачи ему
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Костя Кот
воронкову удачи))
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Дима33
Давно хотел что бы Бэбс вернулся,так он ещё вернулся и в мою одну из самых любимых команд, сезон у Коламбуса будет очень интересным и непредсказуемым!Удачи коучу и жакетам!
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Red.Wings
Ждем список Годро?))
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timber dolphin
каламбос идет за чашкай
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разноцветный логотип
катастрофа
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