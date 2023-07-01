Бэбкок возглавил «Коламбус». Контракт – на 2 года

Майк Бэбкок возглавил «Коламбус».

Срок соглашения с тренером рассчитан на 2 года.

Ранее сообщалось, что он будет получать 4 млн долларов за сезон.

60-летний не работал в после увольнения из «Торонто» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он возглавлял команду университета Саскачевана, а прошлый сезон пропустил.

Бэбкок – единственный в истории тренер, вошедший в Тройной золотой клуб. Он выиграл Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008 году, Олимпиаду (дважды – в 2010 и 2014 году) и чемпионат мира (2004) со сборной Канады.

Также привел сборную Канады к победе на Кубке мира-2016.

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