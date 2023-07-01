Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА на 2 года после службы в армии (Metaratings)

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА на 2 года.

26-летний вратарь возобновит карьеру в московском клубе, сообщает Metaratings. 

1 июля 2022 года голкипер сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», завершит службу в начале июля. Он принял участие в чемпионате Вооруженных сил в составе сборной ВМФ.

«Флайерс» в этом году сообщили, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

НХЛ в прошлом году сообщила, что продолжит соблюдать договоренность об уважении контрактов с КХЛ, несмотря на официальный разрыв отношений. 

Утверждалось также, что «Филадельфия» готова будет признать игрока свободным агентом.

Что нужно знать об Иване Федотове: родился в Финляндии, тренировался у спецназовцев США, прыгал со скалы на Кубе

Мы поняли, что Федотов будет служить. Но что он сделал, чтобы его забрали так эксклюзивно?

Где сейчас Иван Федотов? Сыграл за сборную ВМФ, его уже ждет ЦСКА

80 комментариев

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Павел павел
сломали парня((
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Lahtenpohia
Когда у тебя нет чувства собственного достоинства.
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Ебздрогыч
Он был рожден, чтобы терпеть
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Яков Рыбалко
Ответ Lahtenpohia
Когда у тебя нет чувства собственного достоинства.
Он невыездной. Его во время службы свозили на какой-то обьект специально для этого
+42
-3
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Alexey Drugov
Ответ Lahtenpohia
Когда у тебя нет чувства собственного достоинства.
Какого чувства? Может у человека уже флажок на границе весит и он не выездной? Что в таком случае ему делать?
+37
-6
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Mortimer1
Вы бы хоть еще одну книжку в своей жизни прочли, лол)
В книге "1984" есть сцена,когда Смита выпустили на свободу (в самом конце книги) ,она мне напомнила ситуацию с Иваном,ознакомься ,а не скаль зубы попусту
+30
-5
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Ебздрогыч
Ждем интервью с благодаоностью Есмантовичу за возможность послужить Родине и вновь вернуться в команду
+33
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Ебздрогыч
Это какой-то... позор!
+32
-9
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Clever_mind
Медведь из кустов кричит какое слово?
+25
-11
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Иван Демидов
Ответ Clever_mind
Медведь из кустов кричит какое слово?
"А ты на его месте окажись посмотрим как запоешь", о какое слово длинное
+17
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Андрей Балабаев
Ответ Alexey Drugov
Какого чувства? Может у человека уже флажок на границе весит и он не выездной? Что в таком случае ему делать?
Скорее всего так и есть. Легко осуждать. А у него похоже и выбора не было. Не бросать же теперь дело своей жизни.
+10
0
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Казанский парень
Ответ Clever_mind
Медведь из кустов кричит какое слово?
Федотов
+16
-6
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SadButTrue
Ответ Владимир Ватутин
Ну незнаю как на счет "сломали парня", но видать ума у него неособо,для чего всю эту канитель заварил.
То есть Федотов это все заварил? "сам виноват", правильно? От создателей "нечего в юбке ходить" жертвам изнасилований.
+12
-3
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bad_bear
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Ебздрогыч
Он был рожден, чтобы терпеть
ты был рождён, чтобы писать на спортсе 🤷 увидел 3 твоих однотипных заплюсованных коммента с периодичностью в одну минуту 🤦‍♂️
молодец, хорошо отрабатываешь 🤭
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Chelsea-Nurik
Ответ Ебздрогыч
Он был рожден, чтобы терпеть
Скорее всего просто вынудили его и не оставили выбора
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Костя Кот
печально это все
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Рус Киссенжер
нагнули.
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Белый офицер
Сам себя не уважает
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Вечно в бане
Ответ Alexey Drugov
Слышал про термин "права на хоккеиста принадлежат.. "?
Пардон, а какие права на него принадлежат ЦСКА?
Его прошлый контракт истёк, или если он не в Филадельфию, а в армию поехал, то это даёт какие-то права на него?
+4
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Волька-ибн-Алёша
оруэлловщина
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artpal
Ответ Alexey Drugov
Какого чувства? Может у человека уже флажок на границе весит и он не выездной? Что в таком случае ему делать?
Идти в Ак Барс, Металлург, Салават или ещё куда-нибудь. Но точно не в ЦСКА
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Артём Алёшин
подставь вторую щёку называется
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Виталий Желтоусов
токсичный контракт со всех сторон
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ДудьСдулся
Ответ Павел павел
сломали парня((
загранник отобрали, если бы не подписал контракт, вручили бы повестку и отправили бы в Белгородскую область...
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Mortimer1
Ответ Волька-ибн-Алёша
оруэлловщина
Вы бы хоть еще одну книжку в своей жизни прочли, лол)
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