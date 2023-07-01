Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА на 2 года.

26-летний вратарь возобновит карьеру в московском клубе, сообщает Metaratings.

1 июля 2022 года голкипер сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», завершит службу в начале июля. Он принял участие в чемпионате Вооруженных сил в составе сборной ВМФ.

«Флайерс» в этом году сообщили, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

НХЛ в прошлом году сообщила, что продолжит соблюдать договоренность об уважении контрактов с КХЛ, несмотря на официальный разрыв отношений.

Утверждалось также, что «Филадельфия» готова будет признать игрока свободным агентом.

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Мы поняли, что Федотов будет служить. Но что он сделал, чтобы его забрали так эксклюзивно?

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