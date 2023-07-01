Фабрегас завершил карьеру. Экс-хавбек «Барсы» и «Арсенала» станет тренером молодежки «Комо»

Франсеск Фабрегас решил завершить карьеру.

Бывший полузащитник сборной Испании, «Арсенала», «Барселоны», «Челси», «Монако» и «Комо» объявил об этом в соцсетях.

«С большою грустью сообщаю, что пришло и мое время повесить бутсы на гвоздь. От побед на чемпионате мира, Евро, до побед в Англии и Испании и завоевания почти всех трофеев. Незабываемый путь.

[Благодарен] всем, кто помогал мне: партнерам по команде, тренерам, директорам, президентам, владельцам, болельщикам и моему агенту. Вся моя семья, от родителей и сестры до жены и детей, я дорожу вашими советами и помощью.

Моим противникам, которые пытались сбить меня с ног, спасибо за то, что сделали меня сильнее. За свою карьеру я выучил 3 языка и стал более мудрым в путешествиях. Я пережил опыт, о котором даже не мечтал.

Теперь я собираюсь пересечь белую линию и начать тренировать молодежку «Комо».

После 20 невероятных лет, полных жертв, самоотверженности и радости, пришло время сказать спасибо и попрощаться. Я любил каждую минуту», – написал Фебрегас.

Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003-м за «Арсенал». За карьеру Сеск взял 16 трофеев. Испанец становился чемпионом мира и Европы, брал АПЛ с «Челси» и Ла Лигу с «Барсой».