Фабрегас завершил карьеру. Экс-хавбек «Барсы» и «Арсенала» станет тренером молодежки «Комо»

Теги Монако Челси Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Арсенал Д2 Италия Комо Футбол

Франсеск Фабрегас решил завершить карьеру.

Бывший полузащитник сборной Испании, «Арсенала», «Барселоны», «Челси», «Монако» и «Комо» объявил об этом в соцсетях.

«С большою грустью сообщаю, что пришло и мое время повесить бутсы на гвоздь. От побед на чемпионате мира, Евро, до побед в Англии и Испании и завоевания почти всех трофеев. Незабываемый путь.

[Благодарен] всем, кто помогал мне: партнерам по команде, тренерам, директорам, президентам, владельцам, болельщикам и моему агенту. Вся моя семья, от родителей и сестры до жены и детей, я дорожу вашими советами и помощью.

Моим противникам, которые пытались сбить меня с ног, спасибо за то, что сделали меня сильнее. За свою карьеру я выучил 3 языка и стал более мудрым в путешествиях. Я пережил опыт, о котором даже не мечтал.

Теперь я собираюсь пересечь белую линию и начать тренировать молодежку «Комо». 

После 20 невероятных лет, полных жертв, самоотверженности и радости, пришло время сказать спасибо и попрощаться. Я любил каждую минуту», – написал Фебрегас.

Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003-м за «Арсенал». За карьеру Сеск взял 16 трофеев. Испанец становился чемпионом мира и Европы, брал АПЛ с «Челси» и Ла Лигу с «Барсой».

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Фабрегас легенда, спасибо за карьеру и удачи в Комо.
+24
-10
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Marina_Greta
Спасибо за сезоны в Челси, маэстро! Один из любимых игроков моих! ❤
Для меня Сеск - навсегда игрок именно «Арсенала». Сезон 2007/08 - вышка, конечно, и последующие за ними Евро, ЧМ. Прекрасный футболист с утончённым пасом (помните голевую на Гуису в матче против России?), успехов испанцу в будущем!
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Спасибо за сезоны в Челси, маэстро! Один из любимых игроков моих! ❤
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Комо…Рудольфыч пустил слезу
+17
-9
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Ответ Marina_Greta
Спасибо за сезоны в Челси, маэстро! Один из любимых игроков моих! ❤
Да уж, не думал, что его в АПЛ запомнят по играм за Челси
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Martiros1995
Вот это да, помню Сеска ещё в Арсенале ещё совсем зелёным , а уже столько лет прошло, спасибо за все легенда (по праву можно его так назвать!)
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M. Shinoda
Ответ Jaxongir Shodiev
Да уж, не думал, что его в АПЛ запомнят по играм за Челси
Просто это фанатка Челси, поэтому благодарит его именно за сезоны в ее любимом клубе. Понятное дело, что он больше по Арсеналу всем запомнился, но и в Челси он был хорош
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
когда я был мальчишкой, Сеск был одним из любимых игроков
но тот факт, что он заплатил из своего кармана, чтобы уйти в , поменял отношение к нему
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Foma T
Любимчик Арсена. Мог бы стать легендой Арсенала. Так и не стал нигде своим. Но не осуждаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Великий Алонсо
Спасибо за всё, Секс.
Это точно! Благодаря сексу мы появились на свет и продолжаем свой род плюс это одно из истинных удовольствий в жизни! Всем секса!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey_kst
Очень жаль что не вернулся в Арсенал после Барселоны
Было бы интересно посмотреть на него вместе с Касорлой, Озилом и Алексисом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Спасибо за всё, Секс.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
жаль, что перешёл в Челси, канониры наверное возненавидели его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Martiros1995
Вот это да, помню Сеска ещё в Арсенале ещё совсем зелёным , а уже столько лет прошло, спасибо за все легенда (по праву можно его так назвать!)
Да он когда был "зелёным" уже каждому "спелому" давал прикурить.

Удивительно быстро вкатился на топ уровень. В 18 уже готовый зверь.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ответ Фарид Харисов
Да он когда был "зелёным" уже каждому "спелому" давал прикурить. Удивительно быстро вкатился на топ уровень. В 18 уже готовый зверь.
Судя по твоему профилю тебе 20, когда ему было 18 ты ещё на горшок ходил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий