Сорокин продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет, Варламов – на 4. Зарплата Ильи – 8,25 млн долларов

Российские вратари «Айлендерс» заключили долгосрочные контракты с клубом.

подписал восьмилетнее соглашение, которое начнет действовать в 2024-м. Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, зарплата – 8,25 млн долларов в год.

Голкипер выступает за клуб из Нью-Йорка с сезона-2020/21. В минувшем регулярном чемпионате он провел 62 матча и пропустил 140 голов, процент отраженных бросков – 92,4, коэффициент надежности – 2,34. В плей-офф Сорокин пропустил 16 шайб за 6 игр.

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 4 млн долларов. Подробно его статистику можно изучить здесь.

Также контракт с клубом продлил . Новый договор рассчитан на 4 года.

В минувшем сезоне россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате за « » (наименьшее число игр с дебютного сезона-2008/09) и одержал 11 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,70.

Детально показатели 35-летнего игрока можно изучить тут.