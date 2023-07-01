Сорокин продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет, Варламов – на 4. Зарплата Ильи – 8,25 млн долларов

Теги Айлендерс Семен Варламов НХЛ Илья Сорокин деньги Хоккей

Российские вратари «Айлендерс» заключили долгосрочные контракты с клубом.

Илья Сорокин подписал восьмилетнее соглашение, которое начнет действовать в 2024-м. Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, зарплата – 8,25 млн долларов в год.

Голкипер выступает за клуб из Нью-Йорка с сезона-2020/21. В минувшем регулярном чемпионате он провел 62 матча и пропустил 140 голов, процент отраженных бросков – 92,4, коэффициент надежности – 2,34. В плей-офф Сорокин пропустил 16 шайб за 6 игр.

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 4 млн долларов. Подробно его статистику можно изучить здесь.

Также контракт с клубом продлил Семен Варламов. Новый договор рассчитан на 4 года.

В минувшем сезоне россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Айлендерс» (наименьшее число игр с дебютного сезона-2008/09) и одержал 11 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,70.

Детально показатели 35-летнего игрока можно изучить тут.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor0432
Ответ robbaggio
Кошмарное соглашение для Айлендерс. Ничему и никого не научила ситуация с Прайсом, Бобровским, Куиком и Ко... Мдаааа. Ну а нашего парня можно только поздравить!
Чем? Сорокин не отработает?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NeSt274
Ну в мире где джарри и хилл получают по 5 лямов сорокин мог вообще контракт как у маккинона просить)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ robbaggio
Кошмарное соглашение для Айлендерс. Ничему и никого не научила ситуация с Прайсом, Бобровским, Куиком и Ко... Мдаааа. Ну а нашего парня можно только поздравить!
Ну тогда давай и Василевского сюда с двумя кубка и конн смайтом.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тагир Аминов
Отличное подписание для наших киперов
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Hola Hola
Я думал, менагеры НХЛ уже научились не давать длинных тяжелых контрактов вратарям. Тем более, что для выигрыша КС, как показывает практика последних лет, вовсе не обязателен звездный кипер.
Два последних года выиграли не звёздные киперы, а до этого два звездый, ещё и с конн смайтом.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil
Ответ robbaggio
Кошмарное соглашение для Айлендерс. Ничему и никого не научила ситуация с Прайсом, Бобровским, Куиком и Ко... Мдаааа. Ну а нашего парня можно только поздравить!
Отличное соглашение. Вы бы что выбрали, будь руководителем клуба: Сорокин за 8,5, или Корписало/Джерри за 5+?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil
Я был уверен, что Варламов захочет пару лет побыть первым номером, ему это по силам, но видмо ему очень понравилось жить в Нью-Йорке) В какой-нибудь условной Оттаве вполне бы мог за те же деньги подписаться, а то и больше.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antonio1589
Ответ Hola Hola
Я думал, менагеры НХЛ уже научились не давать длинных тяжелых контрактов вратарям. Тем более, что для выигрыша КС, как показывает практика последних лет, вовсе не обязателен звездный кипер.
Гэй Холтби получал $6,1 миллиона в победном сезоне, Василевский $9,5 миллиона в двух победных сезонах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Клиторман
Ответ FaithDevotion
Подписание Сорокина логичное и правильное, на кой фиг оставили Варламова?
А что, хороший бэкап не нужен? Я не думаю что там на большую зарплату его подписали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titov-and-trubach
Ответ efremovms@gmail.com
Так то у Хилла чашка и золото ЧМ на полке пылятся,выигранные с совсем не праймовыми по именам составами . А у Сорокина что из титулов есть?
Какое отношение имеют титулы Хилла к игре Сорокина?Сорокин - один из лучших вратарей лиги, все три сезона стабильно на высоком уровне. Кто такой Хилл узнали только после этого плей-офф (и есть большая вероятность, что скоро снова забудут).
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gord Lane
Ответ Hola Hola
А сколько Варламову насыпали?
Semyon Varlamov signed a 4 year, $11,000,000 contract with the New York Islander. The contract has a cap hit of $2,750,000.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil
А вообще повезло островитянам, некоторые клубы вон аж по 3 вратаря берут, чтоб хотя бы кто-нибудь не облаждался по полной, берут числом, так сказать, а у этих вратарская тема давно закрыта и на ближайшие 4 года, как минимум, о киперах можно не беспокоиться (если только не травмы, но это может коснуться любого игрока, увы)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мандалай
Варли до 39-ти??? Ну если только с понижением ЗП.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanley Cup
Срок контракта Варламова удивляет. Ему сейчас 35 лет - и контракт на 4 года
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
efremovms@gmail.com
Ответ robbaggio
Кошмарное соглашение для Айлендерс. Ничему и никого не научила ситуация с Прайсом, Бобровским, Куиком и Ко... Мдаааа. Ну а нашего парня можно только поздравить!
Ди Пьетро думаю,их научил.Но забыли).
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
А сколько Варламову насыпали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Клиторман
Ответ robbaggio
Это только богу известно. Но предпосылок немного. У него был первый сезон выдающийся.
Что за бред ты несёшь? У него все три года на высочайшем уровне.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titov-and-trubach
Ответ Hola Hola
Я думал, менагеры НХЛ уже научились не давать длинных тяжелых контрактов вратарям. Тем более, что для выигрыша КС, как показывает практика последних лет, вовсе не обязателен звездный кипер.
А что у Айлов есть от Тампы, Колорадо или Вегаса? Может, свой Кучеров или Маккинон? Или 3 крепких сбалансированных звена? Сорокин - их главная звезда. В таком случае лучше иметь топ-голкипера, чем вообще остаться с 0 в каждой линии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil
Ответ efremovms@gmail.com
Ди Пьетро думаю,их научил.Но забыли).
ДиПьетро подписали на 15 лет... У Сорокина вполне типичный контракт для топового вратаря, да и вообще, по сути для главной звезды клуба.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
efremovms@gmail.com
Ответ Wekil
ДиПьетро подписали на 15 лет... У Сорокина вполне типичный контракт для топового вратаря, да и вообще, по сути для главной звезды клуба.
По мне Варламов более грамотный ход.Он стабилен просто.И в 38 будет стабилен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlistarOvereem
Ответ robbaggio
В нынешней НХЛ с её результативностью голкиперы не делают результат. За оследние 3 сезона можно найти максимум 3 вратарей, не снижающих свой уровень: Василевский, Хеллебайк и Ринне
За последние 3 сезона и Ринне?)) который уже 2 года не играет в НХЛ, да и с 19 года Сарос в статусе основного)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vendigo
Ответ robbaggio
В нынешней НХЛ с её результативностью голкиперы не делают результат. За оследние 3 сезона можно найти максимум 3 вратарей, не снижающих свой уровень: Василевский, Хеллебайк и Ринне
Ринне да, последние 3 сезона прямо огонь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рейтинг
Айлы решили устроить соревнование на Везину внутри агломерации NY.
Но там ещё один вратарь есть)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DYNAMOLEG
Лу сошёл с ума!
Генменедеры это проклятие Айлендерс - Милбери, Сноу, теперь выживший из ума Ламорелло...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
efremovms@gmail.com
Ответ Wekil
А вообще повезло островитянам, некоторые клубы вон аж по 3 вратаря берут, чтоб хотя бы кто-нибудь не облаждался по полной, берут числом, так сказать, а у этих вратарская тема давно закрыта и на ближайшие 4 года, как минимум, о киперах можно не беспокоиться (если только не травмы, но это может коснуться любого игрока, увы)
Ага.Рейнджерс недавно держали двух топов русских на 1,6 млн в год в сумме.Вот тема то была закрыта.Пусть учатся у земляков.За 10 закрыли)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий