Сергей Семак: «Зенит» разрешил Венделу искать другую команду, мы никого не держим насильно. Он может уйти, если предложение устроит клуб»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Чемпионат.com Футбол

«Зенит» разрешил полузащитнику Венделу искать новый клуб.

Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак

«У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок «Зенита». Хотя руководство разрешило ему искать другую команду.

Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», – сказал Семак. 

Вендел выступает за петербуржский клуб с 2020 года. Контракт игрока рассчитан до 2027-го. 

Агент: «Вендел готов к новому вызову, но мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб»

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42 комментария

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San9
Не вижу никакой сенсации. Отпустят любого при наличии устраивающего предложения.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Спартак сила
беги вендел вендел освобождённый
Сколько боли и надежды в этом комментарии...
Жаль, что это в любом случае не поможет вам не выхватить очередную трёху 🙃
+30
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+24
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Никита Самарин
Уровень игрока достаточно высокий, так что предложение должно быть в районе 20-25 млн., чтобы заинтересовать Зенит.
+10
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San9
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну ваши фанаты в любой новости про интерес к игрокам Зенита считают это сенсацией, а новость только придуманной и никак иначе
Ну так да, новости про то, что их отпустят в Бразилию за банку фасоли можно считать придуманными.
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_pipspb _
Ответ Spaten
Все трое делали результат, если уйдут это серьезная потеря. Да и поодиночке банда развалится. Хотя Мантуан может раскрыться, он очень нацелен на ворота
почему потеря? любого другого бразильца купят на замену и сделаем чемпионство
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Рашпель793
Адекватная позиция. Зенит вроде давно уж никого насильно в команде и не держит и отпускает, если устраивает все стороны.
Вообще наверное только с Шавой в его сторону вышло не очень, когда в Барсу не отпустили о которой он мечтал. Но так наверное и к лучшему, он бы там вряд ли заиграл с такими конкурентами.
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Val Smith
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Сколько боли и надежды в этом комментарии... Жаль, что это в любом случае не поможет вам не выхватить очередную трёху 🙃
Абсолютно не жаль.
+2
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Назар Игорь
Ответ Зубы Дзюбы
В случае с положением нашей лиги, можно и без согласия клуба уйти
Так и делают игроки типа Крыковяка. Из Зенита так не уходят, примеров нет.
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_pipspb _
Ответ Никита Самарин
Уровень игрока достаточно высокий, так что предложение должно быть в районе 20-25 млн., чтобы заинтересовать Зенит.
трансфермаркт 24млн
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Сергей
Джанго освобожденный
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Dmitry Family
Рано или поздно он ушел бы, думаю что сейчас даже лучше если его продадут, так как Зенит купил Ду и Коваленко не думаю что без вендела зенит просядит в полузащите, а если Зенит получит хорошую сумму за него хотя бы 15-18 лямов то могут спокойно купить ещё игрока на эту позицию
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Андрей Балабаев
Ответ Зубы Дзюбы
В случае с положением нашей лиги, можно и без согласия клуба уйти
Уже нет. Подробно же всё изложили много раз
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Твори Добро
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ну всё голобым звиздец 🤣🤣все бразилы убегают, Спартак чемпион!!
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Фантом
Ответ Иван Новиков
Что за шапито - агент говорит, что не спрашивали разрешения на поиск другой команды, а клуб уже разрешил это делать.
Разъясняю.

Клуб неоднократно говорил, что никого насильно не держат, если кто-то хочет сменить клуб, то при адекватных условиях это нормально. По идее, это означает, что игрокам (всем!) сказано, что клуб не возражает против предварительных переговоров с другими клубами.

И тогда описанная ситуация реализуется в точности: клуб разрешил всем (и Венделу в том числе) искать другую команду, если хочется, агент Вендела не спрашивал разрешения на поиск другой команды (зачем спрашивать, если оно и так есть?).
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Виктор
Ответ TC@ER18
Обеспечил себя и семью алыми газпромовскими долларами теперь можно и поиграть для души 😉
Кто-то спрашивал мнение нищеброда?
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Кирилл Демченко
Ответ Dmitry Family
Рано или поздно он ушел бы, думаю что сейчас даже лучше если его продадут, так как Зенит купил Ду и Коваленко не думаю что без вендела зенит просядит в полузащите, а если Зенит получит хорошую сумму за него хотя бы 15-18 лямов то могут спокойно купить ещё игрока на эту позицию
ты не забывай что ещё ушел Кузяев, поэтому это очень спорный момент , сможет ли Семак их быстро интегрировать
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Dmitry Family
Ответ Кирилл Демченко
ты не забывай что ещё ушел Кузяев, поэтому это очень спорный момент , сможет ли Семак их быстро интегрировать
Ну тут основными будут Барриос и Клаудиньо в центре по этому время на адаптацию у новичков будет, может ещё и дуги сыграть в центре если уж прямо в крайнем случае, есть ещё Ерохин, потеря кузяева не слишком выбьет Зенит
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Роман Олегов
Ответ Dmitry Family
Рано или поздно он ушел бы, думаю что сейчас даже лучше если его продадут, так как Зенит купил Ду и Коваленко не думаю что без вендела зенит просядит в полузащите, а если Зенит получит хорошую сумму за него хотя бы 15-18 лямов то могут спокойно купить ещё игрока на эту позицию
Согласен. Хотелось бы только, чтобы ушел куда-нибудь в Европу, а не в Бразилию обратно.
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Виктор
Ответ WhatZ
А менее недели назад Медведев говорил обратное. Получается, кто-то из них врет
Неделю назад не было разрешения, сейчас есть. Враньё только в твоей голове.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Рашпель793
Адекватная позиция. Зенит вроде давно уж никого насильно в команде и не держит и отпускает, если устраивает все стороны. Вообще наверное только с Шавой в его сторону вышло не очень, когда в Барсу не отпустили о которой он мечтал. Но так наверное и к лучшему, он бы там вряд ли заиграл с такими конкурентами.
Кержакова полгода не отпускали в 2006-м, да так что он тренироваться перестал
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Кирилл Демченко
Ответ 6tspey7tb5
Смешно смотреть на чемпионат по переобуванию со стороны болельщиков Зенита. Когда только появились статьи про Вендела, Клаудоньио и ко все дружно плюсовали комменты про фейк. А сейчас нет сенсации ))))
ну потому что действительно было куча фейка и это факт который глупо отрицать
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Кирилл Демченко
Ответ Aleksandr Aleksandr
Зачем подписывать длительный контракт, если через год его клуб отпускает даже за деньги?
ну я так понимаю что , после передподписания он уже не мог приостановить действия своего контракта и уехать играть в другой клуб + ко всему я так понимаю переподписыаали практически всех и логично было переподписать вендела,который ключевой игрок, плюс все понимали, что уходит Кузяев и это зона очень проблемная . а вендел просто поступает как не пофесионад и это вряд ли мог кто то предугадать .
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Дмитрий9779
Ответ вовочка6762
Семак от голодовки видать совсем кукушкой поехал. Согласно решения ФИФА любой иностранец может прервать контракт с российским клубом и сваливать куда подальше без единой компенсации .... Так что доигрались Газпромовцы. Как обычно - покупают задорого , отпускают бесплатно. Бизнес у Газпрома такой.
Походу это ты,а не он поехал от злости и зависти:

ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами.

Согласно новым правилам ФИФА, разрешение не распространяется на:
Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
Иностранных игроков и тренеров, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года
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Кирилл Демченко
Ответ вовочка6762
Семак от голодовки видать совсем кукушкой поехал. Согласно решения ФИФА любой иностранец может прервать контракт с российским клубом и сваливать куда подальше без единой компенсации .... Так что доигрались Газпромовцы. Как обычно - покупают задорого , отпускают бесплатно. Бизнес у Газпрома такой.
ты такой конечно смешной. оскорбил Семака при этом сам не в теме. тебе выше уже написали, что кто переподписал контракт после начала сво, они уже не могут приостановить контракт. поэтому прежде чем писать и оскорблять людей , хотя бы изучи вопрос
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Vastichh
Ответ Дмитрий9779
Походу это ты,а не он поехал от злости и зависти: ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами. Согласно новым правилам ФИФА, разрешение не распространяется на: Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб. Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе. Иностранных игроков и тренеров, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года
Он не поехал, он изначально такой))
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