Сергей Семак: «Зенит» разрешил Венделу искать другую команду, мы никого не держим насильно. Он может уйти, если предложение устроит клуб»

«Зенит» разрешил полузащитнику Венделу искать новый клуб.

Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых .

«У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок « ». Хотя руководство разрешило ему искать другую команду.

Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», – сказал Семак.

Вендел выступает за петербуржский клуб с 2020 года. Контракт игрока рассчитан до 2027-го.

Агент: «Вендел готов к новому вызову, но мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб»