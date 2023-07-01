Сергей Семак: «Зенит» разрешил Венделу искать другую команду, мы никого не держим насильно. Он может уйти, если предложение устроит клуб»
«Зенит» разрешил полузащитнику Венделу искать новый клуб.
Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
«У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок «Зенита». Хотя руководство разрешило ему искать другую команду.
Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», – сказал Семак.
Вендел выступает за петербуржский клуб с 2020 года. Контракт игрока рассчитан до 2027-го.
Агент: «Вендел готов к новому вызову, но мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб»
Жаль, что это в любом случае не поможет вам не выхватить очередную трёху 🙃
Вообще наверное только с Шавой в его сторону вышло не очень, когда в Барсу не отпустили о которой он мечтал. Но так наверное и к лучшему, он бы там вряд ли заиграл с такими конкурентами.
Клуб неоднократно говорил, что никого насильно не держат, если кто-то хочет сменить клуб, то при адекватных условиях это нормально. По идее, это означает, что игрокам (всем!) сказано, что клуб не возражает против предварительных переговоров с другими клубами.
И тогда описанная ситуация реализуется в точности: клуб разрешил всем (и Венделу в том числе) искать другую команду, если хочется, агент Вендела не спрашивал разрешения на поиск другой команды (зачем спрашивать, если оно и так есть?).
ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами.
Согласно новым правилам ФИФА, разрешение не распространяется на:
Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
Иностранных игроков и тренеров, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года