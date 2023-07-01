Камила Валиева представила показательный номер под песню «Танцы на стеклах»

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева выступила на фестивале в «Лужниках».

Спортсменка представила показательный номер под песню «Танцы на стеклах».

Мероприятие проходит в рамках Дня Московского спорта, где Валиева сегодня также посетит мастер-класс по брейк-дансу.

День Московского спорта. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Кондратюк, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами

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98 комментариев

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Ирина Ларина
Платье красивое. Камила в нем тоже)
+28
-4
+24
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angelbf@mail.ru
Красивая Камила, красивый номер. Но слава богу, что из за "слитой" музыки ТШТ пришлось создать "Шаманку"
+24
-4
+20
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NataliaB.3003
Это шик, блеск, красота. Чувственно, абсолютно взрослый уровень. Камила прекрасна. Браво.
+26
-7
+19
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NataliaB.3003
Штучная программа от Камилы и ТШТ, уже вторая после великолепной Уэнздэй. В совершенно другом образе.
И настолько же обалденная, просто глаз не оторвать. Платье очень красивое!.
+24
-7
+17
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Юлия Ягунова
Очень красивое платье! И не длинное, и не стандартное
+19
-4
+15
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Lala M
Ответ Аврора Крейсер
Комментарий удален модератором
Может быть у вас зрение +10? В каком месте она грузная? У неё шикарная атлетическая фигура, катит легко, прыгает тоже.
+23
-10
+13
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Miraly
Красивое платье!
+13
-1
+12
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Sky Smoker
Насколько я помню, этот номер готовили на турнир шоу-программ) Если судить по предварительным спойлерам.
Камила невероятно хороша))
+13
-2
+11
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Syndycate
Ответ Аврора Крейсер
Комментарий удален модератором
Ну не всем же в 16-17 лет быть как Петросян в теле десятилетки, у Камилы отличная фигура, еще и квады прыгает
+14
-3
+11
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Bechet
Получается эксклюзив. Круто что решили показать
+13
-3
+10
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Алексей Токарев
Этот вокал испортил такую хорошую музыку.
+14
-4
+10
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Люба Люба
Ками восхитительна в этом платье, катает пронзительно нежно. Прекрасная девушка, великолепная фигуристка ! Вокал для исполнения на льду мне никогда не нравился, но даже это не испортило выступление Ками.
+14
-5
+9
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ETV
Прекрасная Ками!
Номер потрясающий!
А какое платье, так идет ей и блестит ❤️‍🔥✨🫶🏼
+11
-2
+9
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Lala M
Ответ Аврора Крейсер
Слово мощное вам больше нравится? Или по-вашему она тонкая и звонкая?) Тогда очки нужны вам.
А у вас 2 полюса, "тонкая и звонкая" и "мощная"? Задолбали уже вообще замечания по поводу внешнего вида делать фигуристка или кому-либо ещё, не ваше дело. Не нравится не смотрите, судя по нику, у вас с формами проблемы, вот ими и занимайтесь. "Лёгкая и звонкая" лодочка, "грузным" крейсером себя не назовет.
+14
-5
+9
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Зиля Бадриева
Очередной шедевр от Камилы! Поздравляю с премьерой номера, очень красиво получилось. Каждое движение Ками - искусство!
+16
-7
+9
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Люба Люба
Ответ Lapo Elkann
Такое ( однозначно показательный номер ) мне не нравится, но для публики отличный номер . Платье красивое очень и Камиле идет .
На то это и показательный номер)) Получилось подевичьи нежно, красиво. А вообще, из показалок Камилы для меня Аватар на первом месте пока, потом Уэнсдей
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NataliaB.3003
Ответ Аврора Крейсер
Слово мощное вам больше нравится? Или по-вашему она тонкая и звонкая?) Тогда очки нужны вам.
Да перестаньте... Фигуристке Валиевой не нужно быть тонкой и звонкой. Когда же вы наконец это все поймёте. Она шикарна сейчас, такая как есть. Любой это увидит.
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Зиля Бадриева
Весь стадион кричал Камиле Молодец! Долго не отпускали, там уже Козлята вышли на лёд, а Камиле все дарили цветы м игрушки.
+11
-3
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Анастасия Лукьянова
Те, кто угадал эту песню от ритма, который настукивала Этери в том ролике, автоматически выиграли в шоу «Угадай мелодию» :D

Зачем вот только брать такой сахарный безликий кавер, когда есть оригинал, неясно
+10
-3
+7
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
Такое ( однозначно показательный номер ) мне не нравится, но для публики отличный номер . Платье красивое очень и Камиле идет .
Что тут может не нравиться... Не понимаю вас иногда.
+13
-6
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Алексей Токарев
Ответ angelbf@mail.ru
Красивая Камила, красивый номер. Но слава богу, что из за "слитой" музыки ТШТ пришлось создать "Шаманку"
Сменили, из за того что все писали, что музыка слишком грустная.
+8
-1
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Lapo Elkann
Такое ( однозначно показательный номер ) мне не нравится, но для публики отличный номер . Платье красивое очень и Камиле идет .
+11
-4
+7
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Додик Аксель
Приятный лиричный номер, где Камила хорошо скользит демонстрируя отменную пластику и хорео.
+10
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Здесь встречаются талант и красота.
+8
-2
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aza.nova
Когда-то в танцах был обязательный танец, повторялся один и тот же паттерн три или четыре раза. Вообще-то, это было интересно. Это единственное, что реально (и наглядно) может показать уровень фигуристов в сравнении. Вот было бы интересно такое шоу - откатать одну и ту же программу. Или поменяться программами. По настоящему, по спортивному, без приколов и кривляний. Вот бы сразу всё видно было. Показательно.
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