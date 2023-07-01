Камила Валиева представила показательный номер под песню «Танцы на стеклах»
Российская фигуристка Камила Валиева выступила на фестивале в «Лужниках».
Спортсменка представила показательный номер под песню «Танцы на стеклах».
Мероприятие проходит в рамках Дня Московского спорта, где Валиева сегодня также посетит мастер-класс по брейк-дансу.
День Московского спорта. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Кондратюк, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами
И настолько же обалденная, просто глаз не оторвать. Платье очень красивое!.
Камила невероятно хороша))
Номер потрясающий!
А какое платье, так идет ей и блестит ❤️🔥✨🫶🏼
Зачем вот только брать такой сахарный безликий кавер, когда есть оригинал, неясно