Камила Валиева представила показательный номер под песню «Танцы на стеклах»

Российская фигуристка Камила Валиева выступила на фестивале в «Лужниках».

Спортсменка представила показательный номер под песню «Танцы на стеклах».

Мероприятие проходит в рамках Дня Московского спорта, где Валиева сегодня также посетит мастер-класс по брейк-дансу.

День Московского спорта. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Кондратюк, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами