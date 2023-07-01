Дзюба о шоу со Слуцким: «Дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие. В спорте без мата не донести мысль. Не нравится – не смотрите»

Артем Дзюба высказался об участии в шоу с Леонидом Слуцким.

«Мне нравится участвовать в шоу. Но, дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие от этого со Слуцким. Это все Слуцкий придумал.

В спорте ты не можешь без мата, не донесешь просто мысль. Ты же не сможешь донести, если скажешь: «Сударь, вы не туда дали пас», – не скажешь, повторюсь. Так нельзя.

Не читаю комментарии к выпускам, а вот Слуцкий читает все. Он не переживает – мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему – абсолютно.

Скажу так: не нравится – не смотрите», – сказал нападающий « ».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

🤦 Слуцкий и Дзюба – главные претенденты на премию «Кринж года». Сходили на шоу «ОХ» к Харламову и выбесили абсолютно всех 🤬🤬🤬

🤢🤢🤢 «Леонид Викторович, не заставляйте меня раздеваться!» Дзюба и Слуцкий стали участниками «Большого шоу» – теперь они бесят не только зрителей, но и участников