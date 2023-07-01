Дзюба о шоу со Слуцким: «Дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие. В спорте без мата не донести мысль. Не нравится – не смотрите»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение интернет YouTube Футбол

Артем Дзюба высказался об участии в шоу с Леонидом Слуцким.

«Мне нравится участвовать в шоу. Но, дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие от этого со Слуцким. Это все Слуцкий придумал.

В спорте ты не можешь без мата, не донесешь просто мысль. Ты же не сможешь донести, если скажешь: «Сударь, вы не туда дали пас», – не скажешь, повторюсь. Так нельзя.

Не читаю комментарии к выпускам, а вот Слуцкий читает все. Он не переживает – мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему – абсолютно.

Скажу так: не нравится – не смотрите», – сказал нападающий «Локомотива». 

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

🤦 Слуцкий и Дзюба – главные претенденты на премию «Кринж года». Сходили на шоу «ОХ» к Харламову и выбесили абсолютно всех 🤬🤬🤬

🤢🤢🤢 «Леонид Викторович, не заставляйте меня раздеваться!» Дзюба и Слуцкий стали участниками «Большого шоу» – теперь они бесят не только зрителей, но и участников

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70 комментариев

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Дядя ТУРА
все верно. если кому-то что-то не нравится то просто не смотрите и проблемы нет
+86
-23
+63
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Ganibale
Не понимаю недовольства в их сторону с этим шоу, обычное шоу на ютубе где все матюкаются и плоско стебут, я понимаю что 70% это не зайдёт, ну кому то заходит тем более это не по телеку а в ютубе
+51
-13
+38
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Spartakovec navsegda
Если без мата не можешь донести мысль - это о тупости говорит, а не о необходимости материться. Уж не говоря о том, что в передаче такой надобности, в принципе, нет. Об уровне культуры говорит, более не о чем.
+41
-17
+24
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Назар Игорь
Ну с Дзюбы спрос невелик, а куда скатился Слуцкий, не очень понятно. Если он ещё собирается тренировать, чему научит своих воспитанников?
+14
-4
+10
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Andrew Chepaylo
Ответ Spartakovec navsegda
Если без мата не можешь донести мысль - это о тупости говорит, а не о необходимости материться. Уж не говоря о том, что в передаче такой надобности, в принципе, нет. Об уровне культуры говорит, более не о чем.
Да в мате нет ничего страшного, но не когда мат ради мата.. как то в тему что ли материоись, а так..
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Ron Weasley
Ладно Дзюба, он на всю голову больной. Но как туда Викторович вписался ума не приложу
+6
-1
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Karel
Ответ belikovda.90
Проблема этого шоу, что там нет юмора. Шутка это не посылание кого-то на три весёлых и не дрочка на камеру.
Проблема этой передачи в идиотах, которые смотрят все выпуски и затем делятся впечатлениями, как им было не смешно. И так каждый раз..
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Marina_Greta
Лео Слуцкер от победителя ЧР России по Футболу скатился до клоунских передачи... кошмар просто.
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Artmann
Ответ Marina_Greta
Слуцкий уверенно кататься вниз, а ведь когда в ЦСКА был, я ему очень импонировала...
А как вы познакомились и как он дал Вам понять, что Вы ему импонируете?)
+3
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Проблема этого шоу, что там нет юмора. Шутка это не посылание кого-то на три весёлых и не дрочка на камеру.
+3
0
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Xm.md
Ответ Ganibale
Не понимаю недовольства в их сторону с этим шоу, обычное шоу на ютубе где все матюкаются и плоско стебут, я понимаю что 70% это не зайдёт, ну кому то заходит тем более это не по телеку а в ютубе
Проблема не в этих шоу, а в том, что посредственного футболиста и посредственного тренера возводят в героев
+3
0
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Joker_13
Тот случай, когда мыслей нет, один мат. От Дзюбы другого и не ждал, но думал, что хотя бы Слуцкий поумней.
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Игнатий Вдовиченко
Ответ Иван Никитенко
Дзюбе не привыкать к толстой коже,когда его очко вся Россия видела
Не видел и рад этому
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Уся Ваткин
Мы матом не ругаемся, мы матом разговариваем ©
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Black Phoenix
Дзюба про видео с мастурбацией и в раздевалке с Азмуном:

Дети, мне нравится участвовать в шоу! Это 18+! Я получаю удовольствие от этого! Нужно быть готовым ко всему! Не нравится - не смотрите!
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angry horse
Как раз это смотрят люди с интеллектом до 18😁
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Красная стрела
Забавно читать топовые комменты. Вот что значит поколение next. Оно тупо не понимает, что подобное поведение, мягко говоря, портит репутацию. В том числе и профессиональную. Да, бывают слитые видео. И это никого не касается, личная жизнь. Но когда ты так ведешь себя выставляя сознательно на всеобщий показ свою глупость и вульгарность🤷‍♂️…это совсем другое уже.
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Number_2
Я и не смотрю)
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Artmann
Ответ Михаил Любимов
Ну так товерно. Кому не заходит такое ,то смотреть и бомбить с этого ненадо
Что такое "товерно"?)
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KOT_B_yHTAX
Вот смотрели же всей страной ДОМ-2 с 2004 года, столько ору, а толку?)
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eugens
Ответ T622222
Миллионы ругаются матом и очень умных и образованных людей: Пушкин, Есенин, Маяковский, Лавров, Трамп, Горбачев……
Заметим, что все они прекрасно доносили свои мысли и без мата, в отличие от многих наших соотечественников, которые без него двух слов связать не могут.
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Emil_2
сквернословие есть признак слабости ума и характера
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юра георгиевский
Ответ Ron Weasley
Ладно Дзюба, он на всю голову больной. Но как туда Викторович вписался ума не приложу
Спятил Лёня.
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Александра Чиркова
Интересно, а этот ресурс про спорт вообще будет писать или важно на скандалах и негативе в сторону всего российского просмотры заработать?
+2
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Analjinn
Ответ T622222
Миллионы ругаются матом и очень умных и образованных людей: Пушкин, Есенин, Маяковский, Лавров, Трамп, Горбачев……
Миллионы не делают это на камеру.
+1
0
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