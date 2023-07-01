Тренер польского клуба о хоккеисте из РФ и шпионаже: «Приехал до событий на Украине, подписал нейтралитет. Вел себя нормально, подозрений у нас не было»
Тренер «Заглембе» высказался о ситуации с задержанием российского хоккеиста за шпионаж.
Он подтвердил, что по подозрению в шпионской деятельности был задержан именно 20-летний Максим Сергеев.
В минувшем сезоне у него было 2 (1+1) очка в 23 матчах во втором по рангу дивизионе Польши при 61 минуте штрафа.
«Он был задержан спецслужбами примерно 2-3 недели назад. Раньше у нас не было никаких подозрений на его счет.
Он приехал к нам до начала событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). Он подписал декларацию о нейтралитете. Вел себя нормально. Поэтому мы удивлены этим случаем.
Конечно, мы сразу хотим отмежеваться от любой его деятельности, не связанной со спортом. Мы тут ни при чем», – сказал Гжегож Клих в интервью изданию Sport Fakt.
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А на просьбу приступить к тренировкам, начать говорить с ужасным акцентом: съейчас у менья другие задачи и я не мьогу бросить сваю родину в сльежный момент.
Другое дело, что это за шпион такой, который идёт и в открытую фотает какие-то объекты инфраструктуры)
Правда ими оказалась обычная семья и историю замяли
Так что шпиономания у панов в крови)
В Польше поголовная паранойя. Не удивительно - с кем поведёшься...
Вы серьезно? А золотую звезду он носит?