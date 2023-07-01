Тренер «Заглембе» высказался о ситуации с задержанием российского хоккеиста за шпионаж.

Он подтвердил, что по подозрению в шпионской деятельности был задержан именно 20-летний Максим Сергеев.

В минувшем сезоне у него было 2 (1+1) очка в 23 матчах во втором по рангу дивизионе Польши при 61 минуте штрафа.

«Он был задержан спецслужбами примерно 2-3 недели назад. Раньше у нас не было никаких подозрений на его счет.

Он приехал к нам до начала событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). Он подписал декларацию о нейтралитете. Вел себя нормально. Поэтому мы удивлены этим случаем.

Конечно, мы сразу хотим отмежеваться от любой его деятельности, не связанной со спортом. Мы тут ни при чем», – сказал Гжегож Клих в интервью изданию Sport Fakt.

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