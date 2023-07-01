Тренер польского клуба о хоккеисте из РФ и шпионаже: «Приехал до событий на Украине, подписал нейтралитет. Вел себя нормально, подозрений у нас не было»

Теги происшествия КХЛ чемпионат Польши Политика Максим Сергеев 2003 Хоккей

Тренер «Заглембе» высказался о ситуации с задержанием российского хоккеиста за шпионаж.

Он подтвердил, что по подозрению в шпионской деятельности был задержан именно 20-летний Максим Сергеев

В минувшем сезоне у него было 2 (1+1) очка в 23 матчах во втором по рангу дивизионе Польши при 61 минуте штрафа.

«Он был задержан спецслужбами примерно 2-3 недели назад. Раньше у нас не было никаких подозрений на его счет.

Он приехал к нам до начала событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). Он подписал декларацию о нейтралитете. Вел себя нормально. Поэтому мы удивлены этим случаем.

Конечно, мы сразу хотим отмежеваться от любой его деятельности, не связанной со спортом. Мы тут ни при чем», – сказал Гжегож Клих в интервью изданию Sport Fakt. 

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25 комментариев

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Montenegro Serbian
Ну справедливости ради: если этот 20-летний пацан и правда русский шпион, то логично что он должен вести себя нормально. А не сидеть на лавочке в шляпе в пальто в +25, читая газету и поправляя наклеенные усы.
А на просьбу приступить к тренировкам, начать говорить с ужасным акцентом: съейчас у менья другие задачи и я не мьогу бросить сваю родину в сльежный момент.

Другое дело, что это за шпион такой, который идёт и в открытую фотает какие-то объекты инфраструктуры)
+19
-3
+16
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Павел павел
Ответ Montenegro Serbian
Ну справедливости ради: если этот 20-летний пацан и правда русский шпион, то логично что он должен вести себя нормально. А не сидеть на лавочке в шляпе в пальто в +25, читая газету и поправляя наклеенные усы. А на просьбу приступить к тренировкам, начать говорить с ужасным акцентом: съейчас у менья другие задачи и я не мьогу бросить сваю родину в сльежный момент. Другое дело, что это за шпион такой, который идёт и в открытую фотает какие-то объекты инфраструктуры)
да какой он шпион?? приехал в 18-19 лет я так понимаю.еще до событий.Вы реально верите в такое внедрение???? уж чем чем а дебилизмом в этом плане спец службы не страдают
+6
-2
+4
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Konstantin Meerov
И что такого он мог выведать с клюшкой на льду? В ТГ поставил лайк под постом о том, что Дуда - идиот и марионетка? Ну так это правда.
+12
-9
+3
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Bartez1986
Ответ Валентин Соловьев
за каким его туда воопче понесло
не нашел команду в России, поехал в Европу. Российские хоккеисты играют в Румынии, Турции. Ничего особенного в этом нет
+4
-1
+3
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Аморалинни
В киеве в прошлом году помню вообще расстреляли диверсантов
Правда ими оказалась обычная семья и историю замяли
Так что шпиономания у панов в крови)
+9
-7
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Валентин Соловьев
за каким его туда воопче понесло
+2
-1
+1
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Аморалинни
Ответ Денис Давыдов
А ну дя, это только к панам про уничтожение шпионов, не то что НКВД там какое-то
НКВД? Это которые финки делают?
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brace
"Подозрений у нас не было..."
В Польше поголовная паранойя. Не удивительно - с кем поведёшься...
+2
-1
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brace
Ответ Денис Давыдов
А ну дя, это только к панам про уничтожение шпионов, не то что НКВД там какое-то
Сейчас тоже самое НКВД, только в Европе и США, и это сегодня.! А не 90 лет назад
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Денис Давыдов
Ответ Аморалинни
В киеве в прошлом году помню вообще расстреляли диверсантов Правда ими оказалась обычная семья и историю замяли Так что шпиономания у панов в крови)
А ну дя, это только к панам про уничтожение шпионов, не то что НКВД там какое-то
+1
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Денис Давыдов
Ответ Мощные ягодицы Азара
Подписал декларацию о нейтралитете, а поляки его все равно нагнули, кто бы мог подумать 🤣
как нагнули? он пока прост задержан и его лишь подозревают, когда будет конкретное обвинение тогда уже будут вопросы.
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besik
Ответ Денис Давыдов
откуда ты знаешь может и шпион, приехать он мог и без таких планов, а найти "работу" позже. в любом случае пока рано судить, может в Польше и просто перестраховываются. Сейчас везде неспокойное время.
Русской, Китайской и С. Корейской разведки 🤣🤣🤣
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timber dolphin
украл канспекты сыгрой в пп
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Arseniy Dmitriev
"Он подписал декларацию о нейтралитете."
Вы серьезно? А золотую звезду он носит?
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LechK1nG
Ну надо же им показательное задержание устроить было, на пустом месте, неадекватный народ.
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Max9999
Сначала вел себя нормально, а потом стал тренироваться в хоккей какой то играть. Мы сразу доложили куда надо.
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a2wai
"Раньше у нас не было никаких подозрений на его счет, но потом он начал изучать расположение хоккейных коробок...."
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Сергей Омиго
Это очень хорошо,будет наглядный пример для таких ,как мичков,что бы помнили,что негры могут постучатся в л юбую минуту и кинуть в камеру,так ,что играйте ребятки дома,здесь вам рады
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Melnikov1968
Приехал до событий на Украине, а декларацию о нейтралитете, вероятнее всего, подписал уже после. До СВО никаких деклараций не было. И тогда получается, что по высказываниям наших чиновников и руководителей этот человек …… Чиновники и руководители,вставьте пропущенное слово.
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HUKI1337
Конечно , это как думать что маньяк в толпе как то выделяется 🤣
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