«Питтсбург» и Джерри продлили контракт на 5 лет с кэпхитом 5,375 млн долларов
Тристан Джерри продолжит выступать за «Питтсбург».
Клуб объявил о подписании нового контракта с вратарем. Средняя зарплата 28-летнего игрока (кэпхит) составит 5,375 млн долларов.
Ранее канадец выступал в НХЛ только за «Питтсбург». В минувшем сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате и одержал 24 победы при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90.
Всего в НХЛ у него 206 матчей (198 – в старте) и 117 побед (91,4%, 2,65, 13 шатаутов). В плей-офф – 8 игр и 2 победы (89,1%, 3,00). Средняя зарплата Джерри по прошлому контракту составляла 3,5 млн долларов.
Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
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За это время в НХЛ он сыграл 8 игр в ПО. И такой контракт?..
Можно было попытаться кого-то выменять (Байк или Сарос), но у Питтсбурга не так много активов, которые могут быть задействованы в обмене.
По поводу игры в ПО: в 2019/2020 - одна игра; в 2020/2021 - шесть игр; в 2021/2022 - одна игра.
8 игр в ПО НХЛ за всю его карьеру. Какое давление и какие далекоидущие выводы можно тут выдумать при таком количестве игр?