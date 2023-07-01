«Питтсбург» и Джерри продлили контракт на 5 лет с кэпхитом 5,375 млн долларов

Теги Питтсбург НХЛ Тристан Джерри деньги Хоккей

Тристан Джерри продолжит выступать за «Питтсбург».

Клуб объявил о подписании нового контракта с вратарем. Средняя зарплата 28-летнего игрока (кэпхит) составит 5,375 млн долларов.

Ранее канадец выступал в НХЛ только за «Питтсбург». В минувшем сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате и одержал 24 победы при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90.

Всего в НХЛ у него 206 матчей (198 – в старте) и 117 побед (91,4%, 2,65, 13 шатаутов). В плей-офф – 8 игр и 2 победы (89,1%, 3,00). Средняя зарплата Джерри по прошлому контракту составляла 3,5 млн долларов.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Хотела эта параша в воротах получить 5на5, получила ещё больше.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ Иван Павлов
Если в лиге сажают Корписало, Мерзликинса, Питерсена и Кэмпбелла на 5 млн, то Джарри этих денег уж тем более заслуживает. На рынке вариантов лучше не было.
Джарри заслуживает чтобы его всей командой обоссали после прошедшего сезона.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Типичный дибил Дубас. Я в последний год за ним (когда он сам на себя был не похож) даже скучать начал.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Ответ Strannix
Дали бы ему 3 на 3, вопросов не было бы, но тут. Это жесть.
Ну значит видимо ультиматум поставил, либо пятерку, либо уходит. А вратарей лучше свободных всё равно не осталось, пришлось раскошелиться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ copti_san
А кого ты взамен ему Питтсбургу взять предлагаешь?
Дали бы ему 3 на 3, вопросов не было бы, но тут. Это жесть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ copti_san
А кого ты взамен ему Питтсбургу взять предлагаешь?
Гибсон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Ответ Strannix
Хотела эта параша в воротах получить 5на5, получила ещё больше.
А кого ты взамен ему Питтсбургу взять предлагаешь?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мандалай
Там Сорока в Айлах на 8 лет и на 8,25 млн! Причём контракт начнёт действовать следующим летом! Варламова тоже продлили - на 4 года!
Ого, старина Лу разошёлся - Энгвалл на 7-лет по 3 млн. Ещё Мэйфилду насыпали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman1977
И зачем нам три вратаря? Будет обмен Де Смита? Или выкуп?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenisBu
Это просто бред какой-то. Вратарям частенько платят странные суммы, но тут даже придумать ничего толком не получается… Джарри явным образом не тянет основного, на него ставка уже несколько сезонов, надо быть оптимистом вперемешку с мазохистом, чтоб увидеть его таковым и дальше. Ни статистика, ни надёжность и игра без привозов, ни отсутствие травм - нечего повесить на стену.
За это время в НХЛ он сыграл 8 игр в ПО. И такой контракт?..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Matador
безумная переплата
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Дубас застрелись!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Ответ Иван Павлов
Джарри дали по рынку, вот об этом речь. Сейчас не так много интересных вратарей доступно. Если бы, например, слухи про Какхонена оказались правдой, то болельщики Питтсбурга через две недели после старта сезона молили бы всех богов о возвращении Джарри. Можно было попытаться кого-то выменять (Байк или Сарос), но у Питтсбурга не так много активов, которые могут быть задействованы в обмене.
Рынок показывает что контракты плохие. Еще раз вопрос зачем наступать на грабли??? Луше Кахконен пускай провалится с 1 лямом на год (да хоть и на три, уэйвер и в АХЛ) чем теперь терпеть Джарри 5 лет с плохим контрактом. Который не так просто скинуть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ Белый офицер
Так зачем равняться на неадекватные контракты? Все они провалились в первый же год. И Корсало с Джарри ждет та же история.
Джарри дали по рынку, вот об этом речь. Сейчас не так много интересных вратарей доступно. Если бы, например, слухи про Какхонена оказались правдой, то болельщики Питтсбурга через две недели после старта сезона молили бы всех богов о возвращении Джарри.

Можно было попытаться кого-то выменять (Байк или Сарос), но у Питтсбурга не так много активов, которые могут быть задействованы в обмене.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenisBu
Ответ Иван Павлов
С чего такая уверенность, что Джарри обязательно провалится? Этот сезон во многом из-за травм неровно прошёл, его возвращение форсировали, и во второй половине регулярки он играл недолеченным. У Джарри пока единственная проблема - это игра в плей-офф под давлением.
Травмы у него каждый сезон.
По поводу игры в ПО: в 2019/2020 - одна игра; в 2020/2021 - шесть игр; в 2021/2022 - одна игра.
8 игр в ПО НХЛ за всю его карьеру. Какое давление и какие далекоидущие выводы можно тут выдумать при таком количестве игр?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ DenisBu
Травмы у него каждый сезон. По поводу игры в ПО: в 2019/2020 - одна игра; в 2020/2021 - шесть игр; в 2021/2022 - одна игра. 8 игр в ПО НХЛ за всю его карьеру. Какое давление и какие далекоидущие выводы можно тут выдумать при таком количестве игр?
И вот эту одну серию он полностью провалил. Поэтому пока тут большой знак вопроса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bezik88
Ответ Maxim Shumov
Были слухи про Хеллибайка. Но зачем он нам, когда у нас такой топовый кипер имеется?
При всех возможностях, а не может ли быть что ни Гибсону, ни Хелли нафиг не нужен Питтсбург, который через 2 года уйдет в перестройку. А то и раньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Ответ copti_san
А кого ты взамен ему Питтсбургу взять предлагаешь?
Джон Гибсон. Правда его нужно постараться выменять.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мандалай
Ещё Эллера на 2 года по 2,45 млн подписали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Малкину, Кросби и Летангу нужно срочно бежать оттуда куда угодно. Дебил Дубас подписывает все что видит за любые суммы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavniiexpert
ахаахах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Если в лиге сажают Корписало, Мерзликинса, Питерсена и Кэмпбелла на 5 млн, то Джарри этих денег уж тем более заслуживает. На рынке вариантов лучше не было.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Жесть
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий