«Питтсбург» и Джерри продлили контракт на 5 лет с кэпхитом 5,375 млн долларов

Тристан Джерри продолжит выступать за «Питтсбург».

Клуб объявил о подписании нового контракта с вратарем. Средняя зарплата 28-летнего игрока (кэпхит) составит 5,375 млн долларов.

Ранее канадец выступал в только за « ». В минувшем сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате и одержал 24 победы при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90.

Всего в НХЛ у него 206 матчей (198 – в старте) и 117 побед (91,4%, 2,65, 13 шатаутов). В плей-офф – 8 игр и 2 победы (89,1%, 3,00). Средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3,5 млн долларов.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.