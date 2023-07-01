«Ювентус» купил Веа за 10,3+2,1 млн евро у «Лилля». Контракт с вингером США – до 2028-го

Теги Лилль Ювентус сборная США по футболу лига 1 Франция серия А Италия трансферы Тимоти Веа Футбол

Тимоти Веа стал игроком «Ювентуса».

Туринский клуб объявил о трансфере вингера «Лилля». Контракт игрока рассчитан до 2028 года. 

Сделка обошлась «бьянконери» в 10,3 миллиона евро, эта сумма будет выплачиваться в течение двух лет. Сумма возможных бонусных выплат составляет 2,1 млн евро. 

В сезоне-2022/23 Веа отдал 2 голевые передачи в 29 матчах Лиги 1. Подробно со статистикой футболиста сборной США можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RedDevil1909
Ответ Дядя ТУРА
он не похож на Тимати
На Веа тоже пока не особо
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
он не похож на Тимати
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
Ответ dr. cage
Вот это форвард, вот это настоящий форвард..
он лз играет все время почти
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardar Zhoroev
Уровень +- Мойзе Кина, стоило ли вообще?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Вот это форвард, вот это настоящий форвард..
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juveforzajuve
ура! теперь у нас есть игрок с фамилией лучшего игрока мира 95 года
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
классная форма
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ dr. cage
Вот это форвард, вот это настоящий форвард..
Брат Белотти
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Ответ Дани Алисса
он лз играет все время почти
Понял, спасибо
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
STB
за сегодняшний день Веа перешёл в Ювентус, а Тюрам - в Интер) как будто в футбольный менеджер середины 90х кто-то играет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
robbaggio
Где лучшие тусовки?
У нас в Либерии!
Где лучшие подруги?
У нас в Либерии!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Начинал как форвард, у Аллегри будет играть в защите.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Вингер за сезон забил...ноль голов???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
Ответ Streetbor
под 100 матчей за Лилль - 6 голов - нападающий 🤣
он лз/лп
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Ответ Дани Алисса
он лз весь сезон играл
Для флангового защитника (особенно в "Лилле", где полузащита/атака играет довольно узко по центру) это тоже немного.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoTTo
мы еще одного Кина купили, не понятно зачем
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Статистика топовая конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stomatologbeatles
Веа в Ювентус,Тюрьмы в Интер. Папы были бы в шоке!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
Ответ <~Inter~>
Почему-то кажется он латералем бегать будет у Аллегри
так он и в лилле половину матчей латералем был
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
типа, замена Куардадо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
Ещё и сэкономили с 12 до 10 лямов сторговались молодцы. А что он из себя представляет покажет время в любом случае удачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сахарный ватник
Хлопнет бургер за упокой Джанни Аньелли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Почему-то кажется он латералем бегать будет у Аллегри
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Абд
Ответ Streetbor
под 100 матчей за Лилль - 6 голов - нападающий 🤣
он вингер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juveforzajuve
Ответ Вадим Никулин
это его сын так то
да? не знал..стал американцем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий