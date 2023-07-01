«Ювентус» купил Веа за 10,3+2,1 млн евро у «Лилля». Контракт с вингером США – до 2028-го
Тимоти Веа стал игроком «Ювентуса».
Туринский клуб объявил о трансфере вингера «Лилля». Контракт игрока рассчитан до 2028 года.
Сделка обошлась «бьянконери» в 10,3 миллиона евро, эта сумма будет выплачиваться в течение двух лет. Сумма возможных бонусных выплат составляет 2,1 млн евро.
В сезоне-2022/23 Веа отдал 2 голевые передачи в 29 матчах Лиги 1. Подробно со статистикой футболиста сборной США можно ознакомиться здесь.
Фото: juventus.com
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