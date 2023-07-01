Израиль впервые вышел в полуфинал молодежного Евро, обыграв Грузию по пенальти

Сборная Израиля вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы.

Команда Гая Лузона по пенальти одолела одних из хозяев турнира – Грузию. В игровое время матч завершился со счетом 0:0.

Израиль U21 впервые добрался до 1/2 финала . Ранее он вылетал на групповом этапе.

В полуфинале соперником этой сборной станет победитель пары Англия – Португалия.