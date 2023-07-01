Израиль впервые вышел в полуфинал молодежного Евро, обыграв Грузию по пенальти
Сборная Израиля вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы.
Команда Гая Лузона по пенальти одолела одних из хозяев турнира – Грузию. В игровое время матч завершился со счетом 0:0.
Израиль U21 впервые добрался до 1/2 финала Евро. Ранее он вылетал на групповом этапе.
В полуфинале соперником этой сборной станет победитель пары Англия – Португалия.
грузины не вытащили груз ответственности дома по пенальти
Я помню удивлялся, что в Шахтере бегает добротный израильтянин Соломон, а тут такая молодежь на подходе.