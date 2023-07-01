Израиль впервые вышел в полуфинал молодежного Евро, обыграв Грузию по пенальти

Теги сборная Португалии U-21 сборная Англии U-21 сборная Грузии U-21 сборная Израиля U-21 Гай Лузон Евро U-21 2023 Футбол

Сборная Израиля вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы.

Команда Гая Лузона по пенальти одолела одних из хозяев турнира – Грузию. В игровое время матч завершился со счетом 0:0.

Израиль U21 впервые добрался до 1/2 финала Евро. Ранее он вылетал на групповом этапе.

В полуфинале соперником этой сборной станет победитель пары Англия – Португалия.

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18 комментариев

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2vdhrvmmzf
Ответ max bogomazov
Начал болеть за Израиль до 20 лет на чм теперь до 21 года. Плюс теперь буду за основную сборную болеть
Дальше обрезание и шаббат
+15
0
+15
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Social Warrior
Таки наша взяла!
+16
-2
+14
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savik-A.M.
Ответ max bogomazov
Начал болеть за Израиль до 20 лет на чм теперь до 21 года. Плюс теперь буду за основную сборную болеть
думаешь таки признают себя своим и дадут наконец визу ?))
+12
-1
+11
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Вадим Слуцкий
Англия их не заметит.
+6
-1
+5
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avcgloronalduMU
интересный матч, как вольная борьба
грузины не вытащили груз ответственности дома по пенальти
+3
0
+3
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London.is.blue
Нормально так Израиль прокачал молодежь, неожиданно.
Я помню удивлялся, что в Шахтере бегает добротный израильтянин Соломон, а тут такая молодежь на подходе.
+3
-1
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андрэ
Ответ max bogomazov
Начал болеть за Израиль до 20 лет на чм теперь до 21 года. Плюс теперь буду за основную сборную болеть
Изя посмотрите на этого поца!!!
+2
0
+2
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max bogomazov
Начал болеть за Израиль до 20 лет на чм теперь до 21 года. Плюс теперь буду за основную сборную болеть
+2
-1
+1
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David Aprasidze
Лень даже сделать разбег перед ударом
+2
-1
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Мартинелли
Надеюсь хорошая игра молодежки Израиля перейдет и на основную сборную
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Nikita Lobko
Зато гражданин России сазонов громче всех орет Гимн ГРУЗИИ !!!!!!
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Nikita Lobko
А подвел грузин — опять мегрел ГАГУА .........Может перестать считать маргалей — грузинами....?
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Arman FCSM
Ответ Social Warrior
Таки наша взяла!
Я дико извиняюсь, но осталось только выяснить, какая наша и что она-таки взяла
+3
-3
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savik-A.M.
Ответ Айнур Билалов
Хава, Нагила Хава, Нагила Хава, Хава, Хава Нагила!
ты же вобще по нику мусульманин)
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