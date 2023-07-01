Российский хоккеист, обвиняемый в шпионаже, был завербован уже в Польше

Стали известны подробности задержания обвиняемого в шпионаже в Польше хоккеиста из РФ .

Вчера появилась информация о том, что российский хоккеист Максим С. обвинен в шпионаже в Польше, его задержали сотрудники спецслужб. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. Тренер польского клуба подтвердил, что речь идет об этом игроке. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

«Задержанный мужчина в Польше вел различную деятельность, в том числе по выявлению объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он информировал своих руководителей о результатах разведки, за которую получал вознаграждение», – заявил представитель пресс-службы Национальной прокуратуры Кароль Борхольски.

Как сообщает Fakt.pl со ссылкой на людей, знакомых со следствием, молодой человек был завербован уже в Польше, а не до приезда в страну.

Утверждается, что в его обязанности входило среди прочего фотографирование объектов по всей Польше, данные он затем отправлял по интернету своим руководителям в России.

«Он делал это из-за денег», – сообщил источник.

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