Российский хоккеист, обвиняемый в шпионаже, был завербован уже в Польше

Теги происшествия КХЛ чемпионат Польши Политика Максим Сергеев 2003 Хоккей

Стали известны подробности задержания обвиняемого в шпионаже в Польше хоккеиста из РФ .

Вчера появилась информация о том, что российский хоккеист Максим С. обвинен в шпионаже в Польше, его задержали сотрудники спецслужб. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. Тренер польского клуба подтвердил, что речь идет об этом игроке. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

«Задержанный мужчина в Польше вел различную деятельность, в том числе по выявлению объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он информировал своих руководителей о результатах разведки, за которую получал вознаграждение», – заявил представитель пресс-службы Национальной прокуратуры Кароль Борхольски.

Как сообщает Fakt.pl со ссылкой на людей, знакомых со следствием, молодой человек был завербован уже в Польше, а не до приезда в страну.

Утверждается, что в его обязанности входило среди прочего фотографирование объектов по всей Польше, данные он затем отправлял по интернету своим руководителям в России.

«Он делал это из-за денег», – сообщил источник.

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21 комментарий

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justbored
Фотографии. По интернету. Международный человек-загадка ))
+10
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Антон
В чём польза фотографирования объектов? Со спутника же можно клумбу рассмотреть городскую. Спортс образовательный, наверняка и это кто-то знает )).
+10
-2
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LaVa
Ждём обмен и своё шоу на телеке. Или в думу.
+6
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Дмитрий
Ответ Антон
Карту города смотришь со спутника когда, там можно и сбоку, вроде, посмотреть. Вообще мышкой подвигать.
В гугл мэпс вообще по улицам можно передвигаться, все видно. Может его специально польские спецы сами вербанули, для шума. Правда не понятно, на# нужен этот паренек для шпионства
+5
0
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Melnikov1968
Тогда уж об’явите кто его завербовал? Контрразведка России в Польше или польские спецслужбы работающие на Россию. Треш полный.
+3
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Федор Петров
Характерный заголовок: никаких "якобы", никаких кавычек, никаких "по данным Fakt.pl". Был завербован.
+4
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VictorVallecano
Ответ Nomer22
Давно хоккеистов вербовать стали?
Вот именно, что отличное прикрытие. Никто и не подумал бы.
+9
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Антон
Ответ Дмитрий
Эээмм) спутник не видит сбоку? Или видит?
Карту города смотришь со спутника когда, там можно и сбоку, вроде, посмотреть. Вообще мышкой подвигать.
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Футбол, хоккей итд
Прям детективная история... Толи ещё будет...
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LaVa
А помните был драфт?
И кажется можно было бы ожидать новостей о хоккее.
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Валентин Соловьев
наигрался малый
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Дмитрий
Ответ Антон
В чём польза фотографирования объектов? Со спутника же можно клумбу рассмотреть городскую. Спортс образовательный, наверняка и это кто-то знает )).
Эээмм) спутник не видит сбоку? Или видит?
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Антон
Ответ Дмитрий
В гугл мэпс вообще по улицам можно передвигаться, все видно. Может его специально польские спецы сами вербанули, для шума. Правда не понятно, на# нужен этот паренек для шпионства
Для торга, может. Обменяют потом на кого-нибудь. Всё это "фотографирование" бредово звучит при современном уровне развития технологий.
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Дмитрий
Ответ Romariob5_
Даже если он делал это из за денег,то он просто дебил,а не шпион. Ну а если его"завербовали",то он делал это не осознано,а не из за денег. Парень просто попал в какую-то компрометирующюю полит игру для размена.
А может его сами поляки развели для шума. У нас же спецслужбы практикуют провокации, когда сами создают плохие сообщества, а потом за них ловят
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Romariob5_
Ответ Дмитрий
А может его сами поляки развели для шума. У нас же спецслужбы практикуют провокации, когда сами создают плохие сообщества, а потом за них ловят
Да это не важно уже. Десятка то ему светит...
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