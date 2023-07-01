Служба безопасности из-за давки отменила пресс-подходы и фан-встречи с Трусовой, Валиевой и Загитовой на дне Московского спорта

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Служба безопасности отменила пресс-подходы с Трусовой и Валиевой на дне Московского спорта.

Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Константин Лесик. 

«Служба безопасности отменила фан-встречи и пресс-подходы Камилы Валиевой и Александры Трусовой», – написал он. 

Также не состоялся пресс-подход с Алиной Загитовой – фигуристку увели из-за большого количества желающих пообщаться фанатов и журналистов.

По информации «СЭ», мероприятия отменили из-за давки. 

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36 комментариев

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Jane Earlosofical
это уже косяк организаторов. фанаты и фигуристки тут ни при чём.
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несахар
ужас.
вот все эти люди ради автографов своих идолов готовы по чужим головам ходить.
просто дикость.
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vanessa2021
Некрасиво както получилось. Изначально было понятно, что придет очень много людей. Выходной день, мероприятие бесплатное.

Неужели нельзя было организовать нормально?
+11
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АБZ 49
Не честно так. Народ ждал, очень хотели встречи. Фигуристы тоже готовились к встрече. Но организаторы видимо не смогли организовать надлежащим образом.
Даже по видио видно что день спорта всем жителям понравился
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несахар
фанаты фигурки во всей красе.
где они, там давка.
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Бильм@н
Ответ Sebastian Debussy
да плевать они на вас хотели (и фигуристки, и организаторы) на то что вы там хотели. Тупо бабки, не чего личного
А фигуристки то причем? Не они ведь организаторы.
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Empress
Вы бы видели какая толпа была на арене цска в Москве 30.05.23 к хоккеистам цска, но что-то промолчали ВСЕ журналисты. ОДИН душный проход, куча детей в толпе. Народ по 2 часа стоял, а хоккеисты устали и ушли!!! Вот где позорище организаторам и хоккеистам на которых болельщики весь сезон ходили.
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EmperorNazer
Организаторам жирный минус. То, что это действо рискует превратиться в давку, было очевидно, и они должны были это предусмотреть. А в итоге все пустили на самотек. Ведущие, конечно, пытались там что-то покрикивать но, разумеется, толпу таким образом контролировать невозможно - https://t.me/makelutznotwar/4421
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Вадим Никулин
дно московского спорта)
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Mbest77
Вот где агрессивные болельщики. В фигурном катании надо вводить Fan-ID, а не в футболе
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Бильм@н
Ответ Mbest77
Они думаете там бесплатно участвуют?)
Речь ведь не о том бесплатно или нет участвует фигуристка. А о плохой организации и к этому спортсменки отношения не имеют. Они лично не отказывались в участии в фан-встречи.
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АБZ 49
Ответ несахар
фанаты фигурки во всей красе. где они, там давка.
Тот случай когда службу безопасности надо самих охранять.
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несахар
очень позитивное завершение дна мосспорта
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Бильм@н
Ответ Sebastian Debussy
думаете фигуристкам нкпо фиг на ыас? на толпу незнакомых людей которых они никогда не видели, и никогда не увидят больше.
Всё равно какой смысл их то обвинять? Они там стояли и были готовы к встрече, это им запретили в целях безопасности.
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несахар
Ответ Mbest77
Надо было по Fan-ID пускать) и не было бы проблем)
фигурка уйди
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АБZ 49
Ответ Sebastian Debussy
думаете фигуристкам нкпо фиг на ыас? на толпу незнакомых людей которых они никогда не видели, и никогда не увидят больше.
Писали что ВСТРЕЧА - шоу БУДЕТ.
НУ ПОНЯТНО ЧТО ЕСЛИ каток был заполнен зрителями на 100% и они захотят пойти на фан встречу с любимыми фигуристами.
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lanfqk
Ответ несахар
фанаты фигурки во всей красе. где они, там давка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

Вот, читайте, случаи давки на футбольных матчах тоже очень часты
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Iomov
Ответ Sebastian Debussy
да плевать они на вас хотели (и фигуристки, и организаторы) на то что вы там хотели. Тупо бабки, не чего личного
Что за привычка всех судить по себе?! Зачем другим людям приписывать свои отвратительные качества и мысли?
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sergey para
Ответ Бильм@н
Теперь понятно кто самый популярный
Путин,судя по кадрам из Дербента
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АБZ 49
Ответ несахар
ужас. вот все эти люди ради автографов своих идолов готовы по чужим головам ходить. просто дикость.
Организовывать надо продумано.
Почему после шоу в Уфе Алина в течении более часа с двумя охранника и спокойно давали афтографы всем желающим.
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lanfqk
Ответ несахар
фанаты фигурки во всей красе. где они, там давка.
Давка может случится на любых мероприятиях с большим количеством людей. Будь то футбольный матч, рок-концерт, премьера нового фильма и т п.
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ретроградный меркурий
В принципе это и ожидалось. Как не умели у нас работать с болельщиками, так и не умеют. Создать давку на ровном месте - всегда пожалуйста. Заранее продумать проход болельщиков, организовать нормальную очередь - да кому это нужно, проще отменить мероприятие. В общем, в очередной раз позор организаторам. Не доросли до уровня звёзд фигурного катания
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АБZ 49
Организаторы службы безопасности не на высоте сегодня.
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несахар
кстати, металлоискатели там были?
я бы подстраховался, зная, что будут фанаты фигурки
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Mbest77
Надо было по Fan-ID пускать) и не было бы проблем)
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