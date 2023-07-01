Служба безопасности из-за давки отменила пресс-подходы и фан-встречи с Трусовой, Валиевой и Загитовой на дне Московского спорта
Служба безопасности отменила пресс-подходы с Трусовой и Валиевой на дне Московского спорта.
Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Константин Лесик.
«Служба безопасности отменила фан-встречи и пресс-подходы Камилы Валиевой и Александры Трусовой», – написал он.
Также не состоялся пресс-подход с Алиной Загитовой – фигуристку увели из-за большого количества желающих пообщаться фанатов и журналистов.
По информации «СЭ», мероприятия отменили из-за давки.
вот все эти люди ради автографов своих идолов готовы по чужим головам ходить.
просто дикость.
Неужели нельзя было организовать нормально?
Даже по видио видно что день спорта всем жителям понравился
где они, там давка.
НУ ПОНЯТНО ЧТО ЕСЛИ каток был заполнен зрителями на 100% и они захотят пойти на фан встречу с любимыми фигуристами.
Вот, читайте, случаи давки на футбольных матчах тоже очень часты
Почему после шоу в Уфе Алина в течении более часа с двумя охранника и спокойно давали афтографы всем желающим.
я бы подстраховался, зная, что будут фанаты фигурки