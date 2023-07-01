Служба безопасности из-за давки отменила пресс-подходы и фан-встречи с Трусовой, Валиевой и Загитовой на дне Московского спорта

Служба безопасности отменила пресс-подходы с Трусовой и Валиевой на дне Московского спорта.

Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Константин Лесик.

«Служба безопасности отменила фан-встречи и пресс-подходы и », – написал он.

Также не состоялся пресс-подход с – фигуристку увели из-за большого количества желающих пообщаться фанатов и журналистов.

По информации «СЭ», мероприятия отменили из-за давки.