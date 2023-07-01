ФИФА может изменить правило «вне игры» – офсайд будет, когда все тело игрока атаки в момент паса ближе защитника к воротам соперника
В футболе могут изменить правило офсайда.
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением обновленного правила о положении «вне игры».
Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.
Другими словами, когда часть тела атакующего футболиста находится на одной линии с последним игроком обороны, это не может считаться офсайдом.
Считается, что такое изменение в правилах сделает футбол более динамичным и зрелищным.
Это нововведение уже обсуждалось на заседаниях IFAB. Изначально оно будет протестировано в низших дивизионах Швеции, Италии и Нидерландов.
хотя, наверное, те, кто шустро бегает, не хочет играть в защите :)
Именно правило оффсайда и делает игру динамичной