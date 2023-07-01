ФИФА может изменить правило «вне игры» – офсайд будет, когда все тело игрока атаки в момент паса ближе защитника к воротам соперника

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В футболе могут изменить правило офсайда.

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением обновленного правила о положении «вне игры».

Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник. 

Другими словами, когда часть тела атакующего футболиста находится на одной линии с последним игроком обороны, это не может считаться офсайдом.

Считается, что такое изменение в правилах сделает футбол более динамичным и зрелищным.

Это нововведение уже обсуждалось на заседаниях IFAB. Изначально оно будет протестировано в низших дивизионах Швеции, Италии и Нидерландов.

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75 комментариев

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#SharkTeam
реал уже давно по таким правилам играет
+71
-16
+55
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Мукунку хороший
Вот это поинтересней будет.. и справедливей,чем часть пальца и часть носа..
+41
-10
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Finding Home
будет сильно больше голов, это может быть интересно. и защитники будут дороже те, которые могут бегать как нападающие.
хотя, наверное, те, кто шустро бегает, не хочет играть в защите :)
+25
-5
+20
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Мукунку хороший
Ответ Finding Home
будет сильно больше голов, это может быть интересно. и защитники будут дороже те, которые могут бегать как нападающие. хотя, наверное, те, кто шустро бегает, не хочет играть в защите :)
- Доцент бы заставил..(с)
+18
-1
+17
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Do Cent
Точно такие же споры будут зацепился пальчик или нет. Только теперь в другую сторону будут смотреть.
+18
-2
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Полуэктов Пётр
Это никак не изменит кол-во споров. Сейчас спорят была ли макушка напа за линией пятки защитника, а будут выяснять задела ли пятка нападающего линию защитника.
+12
-1
+11
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#SharkTeam
Ответ maximus388
Отмените офсайд напрочь и вот это действительно сделает футбол более динамичным и зрелищным. Лайнсмены уже не понадобятся, можно добавить второго главного судью, каждому своя половина поля.
наоборот.
Именно правило оффсайда и делает игру динамичной
+9
-1
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Андрей Дубровских
Только ВАР все равно сможет понять - все ли тело ближе.
+8
0
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AlexZhano__
Это логично было сделать ещё с введением VAR. Но и сами видеоповторы нужно было ввести ещё лет 20 назад.
+10
-3
+7
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Andrey Kutashov
адекватно, адекватнее чем засчитывать оффсайд когда нос атакующего ближе к воротам чем нос защитника
+8
-1
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Дмитрий Формусатий
Ответ #SharkTeam
реал уже давно по таким правилам играет
Хоть и фан Мадрида, но оценил 😁
+13
-6
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sacha2
А как насчёт того, что в дедовских правилах уже всё это было чётко прописано: если игроки защито-атаки на одной линии, то вне игры нет. Сами же всё переиначили, а теперь - новьё:)
+8
-2
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Axmat Cecenov
Всё равно будут споры, типа волосы защитника ближе к воротам.
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JealousOne
Ответ maximus388
Отмените офсайд напрочь и вот это действительно сделает футбол более динамичным и зрелищным. Лайнсмены уже не понадобятся, можно добавить второго главного судью, каждому своя половина поля.
ахахаха вот это зрелище мячик туда сюда будет летать по воздуху, постоянные навесы и закидки. В результате защитникам придется на постоянной основе сидеть в обороне, а напы - ждать навеса
+5
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MstAndreev
Ответ maximus388
Отмените офсайд напрочь и вот это действительно сделает футбол более динамичным и зрелищным. Лайнсмены уже не понадобятся, можно добавить второго главного судью, каждому своя половина поля.
Ага. И все будут стоять толпой у своих и чужих ворот. Отличная идея, очень динамичная)
+5
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melowchi
а никого не удивил вар в низших дивизионах Швеции, Италии и Нидерландов?
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Билли Херрингтон
Ответ Finding Home
будет сильно больше голов, это может быть интересно. и защитники будут дороже те, которые могут бегать как нападающие. хотя, наверное, те, кто шустро бегает, не хочет играть в защите :)
Как бы шустро не бегали защитники, у атакующих всегда будет преимущество в старте. Тут скорее сама игра станет еще более атлетичной, Дибалы и Асенсио станут играть еще глубже и не будут пользоваться большим спросом среди топ клубов, а Винисиусы и Холланды со взрывной стартовой скоростью наоборот станут еще более актуальными
+3
0
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Торт Спартак
Преимущество будут иметь форварды с длнинными руками)
+4
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Зицпредседатель Фунт
Поздравляю ФИФА. Она изобрела правило, которое было утверждено 24 ноября 1863 года на третьем заседании Английской футбольной ассоциации.
+3
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Faust Doc
Раньше высматривали палец ноги впереди, теперь будут высматривать пятку сзади...
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pogbadrogba
Ответ Мукунку хороший
Вот это поинтересней будет.. и справедливей,чем часть пальца и часть носа..
Будет абсолютно то же самое, просто в другую сторону🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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Гусеконь
и будет больше споров полностью тело или не полностью.
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Leo
Ответ Мукунку хороший
Вот это поинтересней будет.. и справедливей,чем часть пальца и часть носа..
Так тоже самое будет, теперь будут смотреть, чтобы эти части пальцей и носов не были не входили в проекцию защитника
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<~Inter~>
Ответ Мукунку хороший
Вот это поинтересней будет.. и справедливей,чем часть пальца и часть носа..
Только это видно лишь с помощью ВАР. Боковой в динамике не всегда определит правильность офсайда с таким правилом
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abrbal
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я всегда думал можно просто толпой ворота закрыть? 8 снизу трое сверху лежат. Мауру бы понравилось. Не, серьезно, можно так?
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