В футболе могут изменить правило офсайда.

и Международный совет футбольных ассоциаций ( ) работают над введением обновленного правила о положении «вне игры».

Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.

Другими словами, когда часть тела атакующего футболиста находится на одной линии с последним игроком обороны, это не может считаться офсайдом.

Считается, что такое изменение в правилах сделает футбол более динамичным и зрелищным.

Это нововведение уже обсуждалось на заседаниях IFAB. Изначально оно будет протестировано в низших дивизионах Швеции, Италии и Нидерландов.