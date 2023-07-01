Уилер подписал контракт с «Рейнджерс» на 800 тысяч долларов. Форвард набрал 922 балла в НХЛ

Блэйк Уилер перешел в «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка объявил о подписании однолетнего контракта с 36-летним нападающим.

Кэпхит Уилера в « » составит 800 тысяч долларов. Еще 300 тысяч долларов предусмотрены в качестве потенциальных бонусов.

Напомним, что « » выкупил договор нападающего с зарплатой 8,25 миллиона долларов, после чего он вышел на рынок свободных агентов.

По условиям выкупа, Уилер получит по 2,75 млн в течение следующих двух сезонов.

В минувшем сезоне нападающий набрал 55 (16+39) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 5 играх плей-офф добавил еще 6 (2+4) баллов.

Всего в НХЛ Уилер провел 1118 матчей и набрал 922 (312+610) очка. В Кубке Стэнли – 65 игр и 45 (10+35) баллов.

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