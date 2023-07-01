Трусова выступила с показательным номером под свою песню на Дне Московского спорта

Александра Трусова показала номер под свою песню «Два крыла».

Фигуристка выступила с показательной программой на Дне Московского спорта в «Лужниках».

23 июня Трусова выпустила клип и песню.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

Фигуристы на вечеринке Трусовой: Саша с тигриным макияжем, Губанова и Самоделкина надели мини, все пели «Два крыла»