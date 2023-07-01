Трусова выступила с показательным номером под свою песню на Дне Московского спорта
Александра Трусова показала номер под свою песню «Два крыла».
Фигуристка выступила с показательной программой на Дне Московского спорта в «Лужниках».
23 июня Трусова выпустила клип и песню.
«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
Фигуристы на вечеринке Трусовой: Саша с тигриным макияжем, Губанова и Самоделкина надели мини, все пели «Два крыла»
Про песню - молодец, что монетизирует как может свою популярность, где как не на таких мероприятиях это делать.
Порадовала и себя и своих болельщиков.
никто такого еще не делал.
Саша круто откатала. Прыги на месте.
Если не уходить в "соревновательную форму", нынешняя вполне себе комфортная для неё.
Она нынче средней комплекции, так сказать. Для комфортного ощущения себя в жизни и в шоу, вполне достаточно.
А продолжать карьеру в полноценных соревнованиях, она вряд ли будет.
А на фото с болельщицами, Саша тоненькая.