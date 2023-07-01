Трусова выступила с показательным номером под свою песню на Дне Московского спорта

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова показала номер под свою песню «Два крыла».

Фигуристка выступила с показательной программой на Дне Московского спорта в  «Лужниках».

23 июня Трусова выпустила клип и песню.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

Фигуристы на вечеринке Трусовой: Саша с тигриным макияжем, Губанова и Самоделкина надели мини, все пели «Два крыла»

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33 комментария

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Александр Шульгин
Ответ tanya_1111
Очевидно, что у Саши второй год идет борьба с весом, надеюсь она пройдет этот период как можно скорее.
В этом наряде это особо заметно.
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tanya_1111
Очевидно, что у Саши второй год идет борьба с весом, надеюсь она пройдет этот период как можно скорее.
+18
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Ирина Ларина
Кошмарный наряд и очень огромная Саша.
Про песню - молодец, что монетизирует как может свою популярность, где как не на таких мероприятиях это делать.
Порадовала и себя и своих болельщиков.
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tanya_1111
Улыбаха ))
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Сергей Жарковский
Молодчинка Саша! Класс!👏👏👏
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Аврора Крейсер
Как Сашу встречали .. зал просто взорвался! Значит любят на самом деле. А не как на спортсе)
+13
-8
+5
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Lёna
Ответ vanessa2021
Саша зажгла!
и зал зажигал вместе с ней, пели хором
+13
-8
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Александр Шульгин
Все перехватила инициативу у Загитовой той теперь надо постаратся
+17
-13
+4
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Andrey Mamontov
"Дно московского спорта" - это хороший заголовок )
+8
-4
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Александр Скворцов
Сашенька летает на крыльях любви. Дай Бог ей счастья и удачи!
+7
-3
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несахар
под свою песню? это что то новенькое.
никто такого еще не делал.
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Девочка с севера
Ответ Аврора Крейсер
Как Сашу встречали .. зал просто взорвался! Значит любят на самом деле. А не как на спортсе)
Ну на спортсе тоже любят
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vanessa2021
Ответ Lёna
и зал зажигал вместе с ней, пели хором
Да, песня очень зажигательная, танцевальный ритм. Зал подпевал и аплодировал.

Саша круто откатала. Прыги на месте.
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Lapo Elkann
Ну Сашу публика любит, вот это поддержка , но любителям ФК видимо ее не ждать.
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Леди Брэкнелл
Сашка в штаны старые влезла, молодец. В сезоне не жду, но надеюсь )) Зажгла 💥
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Александр Шульгин
Ответ Sebilya Fezaziyeva
Комментарий удален модератором
Всем написал всего приятного
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Спортивный лис
Сашка, прыгай, просто прыгай и размашисто катайся. Танцевальные вставки очень бьют по глазам, сразу видна реалистичность, зажатость.
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Montenegro Serbian
Ответ tanya_1111
Очевидно, что у Саши второй год идет борьба с весом, надеюсь она пройдет этот период как можно скорее.
А нужна ей победа то?
Если не уходить в "соревновательную форму", нынешняя вполне себе комфортная для неё.
Она нынче средней комплекции, так сказать. Для комфортного ощущения себя в жизни и в шоу, вполне достаточно.
А продолжать карьеру в полноценных соревнованиях, она вряд ли будет.
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reDShuhov
Дно Московского спорта... Ахахах...
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Пользователь Гугла
контракты то где, у самой популярной
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Леди Брэкнелл
Ответ Аврора Крейсер
Как Сашу встречали .. зал просто взорвался! Значит любят на самом деле. А не как на спортсе)
На спортсе ее тоже любят, но эти люди заходят и пишут когда по кайфу. А есть рабочие лошадки, поэтому и впечатление такое.
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loko84st
Не пойму, что за дно московского спорта?
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Сергей
Кто вообще здесь?
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vanessa2021
Ответ tanya_1111
Очевидно, что у Саши второй год идет борьба с весом, надеюсь она пройдет этот период как можно скорее.
Очевидно, что все зависит от съемок, от камеры.. Посмотрите фото с шоу Тутберидзе- там у всех девочек "борьба с весом"))).

А на фото с болельщицами, Саша тоненькая.
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ИннаВБ
Ответ vanessa2021
Учитывая, что в этих же штанах Саша катала шоу сразу после ОИ, когда она была максимально подсушена))) Посмотрите другие ее видео и фото. Вместе с болельщицами- подростка - видно какая Саша тоненькая. ПС: я понимаю ваше горе- Саша выступила ВЕЛИКОЛЕПНО, да еще под свою песню. Зал встречал Сашу прекрасно, зрители подпевали и аплодировали. Прыжки на месте, да еще в межсезонье. Надо к чему-то придраться, а вес дело такое, что можно прикопаться практически к любой.
Вообще зал всех встречал прекрасно, это не меняет того, что сейчас борется с весом и если так будет дальше, то нив каком сезоне ее можно не ждать
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