Мбаппе, Тчуамени, Павар и другие игроки Франции – о протестах в стране: «Понимаем суть народного гнева, но не одобряем форму. Насилие ничего не решает»

Футболисты сборной Франции опубликовали заявление в связи с протестами в стране.

Напомним, во Франции начались массовые протесты из-за гибели 17-летнего юноши в Нантере. Подросток, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

, , и другие игроки сборной Франции опубликовали заявление в связи с беспорядками.

«Как и все французы, мы были потрясены жестокой смертью молодого человека Наэля. Прежде всего, мы думаем о нем и его семье, которой мы выражаем наши искренние соболезнования.

Очевидно, мы не можем оставаться равнодушными к обстоятельствам, при которых произошла эта неприемлемая смерть. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого не можем одобрить.

Многие из нас, выходцы из рабочих кварталов, разделяют эти чувства боли и печаль. Но к этому страданию добавляется страдание беспомощных свидетелей истинного процесса самоуничтожения. Насилие ничего не решает, тем более когда оно неизбежно и неустанно оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, родственников и соседей.

Вы уничтожаете свое имущество, свои районы, свои города, свои места самореализации и близости. В этом контексте крайнего напряжения мы не можем молчать, и наша гражданская осведомленность побуждает нас призывать к успокоению, повышению осведомленности и расширению прав и возможностей. Это мнение социальных деятелей, родителей, старших и младших братьев и сестер в наших районах.

Совместная жизнь, которой мы привержены, находится под угрозой, и мы все несем ответственность за ее сохранение. Есть и другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Именно на этом должны быть сосредоточены наша энергия и мысли.

Время насилия должно прекратиться, чтобы уступить место времени скорби, диалога и восстановления», – говорится в заявлении.