Мбаппе, Тчуамени, Павар и другие игроки Франции – о протестах в стране: «Понимаем суть народного гнева, но не одобряем форму. Насилие ничего не решает»

Теги Бавария ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига происшествия Килиан Мбаппе Бенжамен Павар Орельен Тчуамени Футбол

Футболисты сборной Франции опубликовали заявление в связи с протестами в стране.

Напомним, во Франции начались массовые протесты из-за гибели 17-летнего юноши в Нантере. Подросток, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. 

Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Бенжамен Павар и другие игроки сборной Франции опубликовали заявление в связи с беспорядками.

«Как и все французы, мы были потрясены жестокой смертью молодого человека Наэля. Прежде всего, мы думаем о нем и его семье, которой мы выражаем наши искренние соболезнования.

Очевидно, мы не можем оставаться равнодушными к обстоятельствам, при которых произошла эта неприемлемая смерть. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого не можем одобрить.

Многие из нас, выходцы из рабочих кварталов, разделяют эти чувства боли и печаль. Но к этому страданию добавляется страдание беспомощных свидетелей истинного процесса самоуничтожения. Насилие ничего не решает, тем более когда оно неизбежно и неустанно оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, родственников и соседей.

Вы уничтожаете свое имущество, свои районы, свои города, свои места самореализации и близости. В этом контексте крайнего напряжения мы не можем молчать, и наша гражданская осведомленность побуждает нас призывать к успокоению, повышению осведомленности и расширению прав и возможностей. Это мнение социальных деятелей, родителей, старших и младших братьев и сестер в наших районах.

Совместная жизнь, которой мы привержены, находится под угрозой, и мы все несем ответственность за ее сохранение. Есть и другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Именно на этом должны быть сосредоточены наша энергия и мысли.

Время насилия должно прекратиться, чтобы уступить место времени скорби, диалога и восстановления», – говорится в заявлении. 

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84 комментария

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Собиратель хаоса
Не стоит обращать на это внимание. Во Франции погромы это часть народной культуры. Они там каждый год чем то недовольны и что то громят. В Бразилии - карнавал, во Франции - погромы.
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-9
+68
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Ебздрогыч
Может всем прославленным темнокожим футболистам не кричать про расизм и притеснения, а реально помочь своим черным братьям: вложиться в образовательные и просветительские программы, рабочие места, рассказать им, что совершать преступления плохо и чревато, что нужно соблюдать законы и подчиняться органам правопорядка?
+71
-22
+49
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A.R.
Алжирец Нахель М., который сопротивлялся полиции и был застрелен полицейским, в свои 17 лет уже 15 раз привлекался по уголовном делам, и с 2021 года 5 раз привлекалась к ответственности за отказ подчиниться требованиям сотрудников полиции

ну просто добропорядочный гражданин был
+39
-5
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ХавиГави_Паратрупер
Киллиан Мбаппе: "Мне жаль мою Францию 💙🤍💔💔💔

Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано."

Так что им сейчас не нравится? На улицах Франции происходит всего лишь массовый крестный ход в память о "маленьком ангеле"🙏😇
+36
-6
+30
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Garikus89
Макрон заявил, что дело в компьютерных играх. Похоже, методички у всех политиков одни и те же, только с переводом на нужный язык)
+25
0
+25
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AmanEsen
Ответ Зизуха
У соседей майданы
А у их соседей неудачные путчи)))
+35
-19
+16
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hannibal ante portas
Мбуппе впрягается за кореша макарона, как это мило
+17
-4
+13
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Пирс Морган
Ответ Ебздрогыч
Может всем прославленным темнокожим футболистам не кричать про расизм и притеснения, а реально помочь своим черным братьям: вложиться в образовательные и просветительские программы, рабочие места, рассказать им, что совершать преступления плохо и чревато, что нужно соблюдать законы и подчиняться органам правопорядка?
Сообщение в блоге полегче и дешевле будет
+13
-1
+12
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Ramon Mercader
С чего это не решает? Именно насилие как раз и решает, вся история человечества об этом буквально кричит.
+11
-1
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Гладиатор из Тушино
Ответ Верховный Лорд
В России - доносы
Их общественная сознательность, наши кровавые доносы
+16
-6
+10
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Michael Sh
«вы уничтожаете свои города»

в своих городах им уничтожать нечего, потому что в их родной африке и прочих пустынях и так ничего нет.

а вот уничтожать чудесный Париж и другие классные города, которые создали приютившие их коренные французы — это они могут, да.
+14
-6
+8
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schwein
Ответ A.R.
Алжирец Нахель М., который сопротивлялся полиции и был застрелен полицейским, в свои 17 лет уже 15 раз привлекался по уголовном делам, и с 2021 года 5 раз привлекалась к ответственности за отказ подчиниться требованиям сотрудников полиции ну просто добропорядочный гражданин был
Опять невинную жертву убили, как было с blm
+12
-4
+8
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Alex Legend
Ответ Stewart D.
видать кто то поумнее них составил эти посты. Футболисты тупые как пробки, что бы такое написать самостоятельно
Очевидно, что к ним подъехали ребята в костюмах. Сами по себе они готовы защищать маленького ангела, который грабит магазины и сваливает от копов, как в ГТА.
+8
-2
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kun.daniel
Блин(ть)... "массовые протесты из-за гибели 17-летнего юноши в Нантере" - может быть беспорядки? Там как бы библиотеки и центры торговые жгут, магазины грабят, в том числе и оружейные. Гуляют по интернету видео с пацанами с оружием огнестрельным (или не огнестрельными копиями его, но это вряд ли). Это чуть серьезнее чем "массовый протест". Даже фраза сама как-то не по-русски звучит.
+6
-1
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Локуся
Сами сначала по сути подогревали эти беспорядки, теперь насилие это плохо 🤡
+6
-1
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Дмитрий
Ответ Собиратель хаоса
Не стоит обращать на это внимание. Во Франции погромы это часть народной культуры. Они там каждый год чем то недовольны и что то громят. В Бразилии - карнавал, во Франции - погромы.
Это не те погромы, от белых, настоящих французов, как форма протеста. Это конкиста, это нашествие тьмы, которое умышленно допустили предатели Европы.
+12
-7
+5
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AmanEsen
Ответ Ебздрогыч
Может всем прославленным темнокожим футболистам не кричать про расизм и притеснения, а реально помочь своим черным братьям: вложиться в образовательные и просветительские программы, рабочие места, рассказать им, что совершать преступления плохо и чревато, что нужно соблюдать законы и подчиняться органам правопорядка?
А ты точно прочитал пост и понял его смысл?
+13
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Alex Legend
Ответ Roman Araslanov
Да что ж вы за трусы, а? Вам трудно выступить с заявлением с требованием наказать ментов-беспредельщиков? Вас за это убьют, ограбят, изнасилуют? Нет. Вам просто либо плевать на вашу страну, либо вы просто сыкуны позорные
Ахахахаха 😆 Нет, высказываться можно только в адрес российских властей, свобода слова только так работает.
+3
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Stewart D.
видать кто то поумнее них составил эти посты. Футболисты тупые как пробки, что бы такое написать самостоятельно
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Streetbor
подстрекатели за сменкой.
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QWertY
Молодцц французы, продолжайте в том же духе)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Michael Sh
«вы уничтожаете свои города» в своих городах им уничтожать нечего, потому что в их родной африке и прочих пустынях и так ничего нет. а вот уничтожать чудесный Париж и другие классные города, которые создали приютившие их коренные французы — это они могут, да.
Для большинства вышедших Париж может и родной город
+3
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А.Э.РАСИМ
Францией правит болван.

Проблемы из за него.
Надо быть президентом французов, а не других народов за тысяча километров.
Макрона никто не уважает.
Макрон политический лузер.
Ни одно его предложение за 10 лет не прошел в мире нигде.Веса нет у него политического.
Сатанист поверг страну в глубокий кризис.
С приходом Макрона сжигают церкви, стреляют в мирных людей уничтожают пенсионеров.
Такой президент-дурачок у французов.
Кому то нужны доказательства, что от лидера многое зависит?
Вот оно.
Франция с Макроном постепенно скатывается в средневековье.
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Фан Рубина
Вяленько. Так Макрон снова удержится.
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CVC
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Ответ QWertY
Молодцц французы, продолжайте в том же духе)
надеюсь режим макрона падет!
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