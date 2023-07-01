Мбаппе, Тчуамени, Павар и другие игроки Франции – о протестах в стране: «Понимаем суть народного гнева, но не одобряем форму. Насилие ничего не решает»
Футболисты сборной Франции опубликовали заявление в связи с протестами в стране.
Напомним, во Франции начались массовые протесты из-за гибели 17-летнего юноши в Нантере. Подросток, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.
Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Бенжамен Павар и другие игроки сборной Франции опубликовали заявление в связи с беспорядками.
«Как и все французы, мы были потрясены жестокой смертью молодого человека Наэля. Прежде всего, мы думаем о нем и его семье, которой мы выражаем наши искренние соболезнования.
Очевидно, мы не можем оставаться равнодушными к обстоятельствам, при которых произошла эта неприемлемая смерть. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого не можем одобрить.
Многие из нас, выходцы из рабочих кварталов, разделяют эти чувства боли и печаль. Но к этому страданию добавляется страдание беспомощных свидетелей истинного процесса самоуничтожения. Насилие ничего не решает, тем более когда оно неизбежно и неустанно оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, родственников и соседей.
Вы уничтожаете свое имущество, свои районы, свои города, свои места самореализации и близости. В этом контексте крайнего напряжения мы не можем молчать, и наша гражданская осведомленность побуждает нас призывать к успокоению, повышению осведомленности и расширению прав и возможностей. Это мнение социальных деятелей, родителей, старших и младших братьев и сестер в наших районах.
Совместная жизнь, которой мы привержены, находится под угрозой, и мы все несем ответственность за ее сохранение. Есть и другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Именно на этом должны быть сосредоточены наша энергия и мысли.
Время насилия должно прекратиться, чтобы уступить место времени скорби, диалога и восстановления», – говорится в заявлении.
ну просто добропорядочный гражданин был
Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано."
Так что им сейчас не нравится? На улицах Франции происходит всего лишь массовый крестный ход в память о "маленьком ангеле"🙏😇
в своих городах им уничтожать нечего, потому что в их родной африке и прочих пустынях и так ничего нет.
а вот уничтожать чудесный Париж и другие классные города, которые создали приютившие их коренные французы — это они могут, да.
Проблемы из за него.
Надо быть президентом французов, а не других народов за тысяча километров.
Макрона никто не уважает.
Макрон политический лузер.
Ни одно его предложение за 10 лет не прошел в мире нигде.Веса нет у него политического.
Сатанист поверг страну в глубокий кризис.
С приходом Макрона сжигают церкви, стреляют в мирных людей уничтожают пенсионеров.
Такой президент-дурачок у французов.
Кому то нужны доказательства, что от лидера многое зависит?
Вот оно.
Франция с Макроном постепенно скатывается в средневековье.