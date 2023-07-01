«Амкал» пробился в Кубок России. Известны все медиаклубы, которые сыграют на турнире

«Амкал» стал последним медийным клубом, который сыграет в Фонбет Кубке России.

Ранее стало известно, что в следующем розыгрыше Кубка сыграют три медиакоманды: два финалиста и бронзовый призер турнира.

Сегодня «Амкал» обыграл « » в матче за 3-е место МФЛ (1:0) и, таким образом, пробился в Кубок страны.

Также в Кубке сыграют 2Drots и « » – сегодня эти клубы сыграют в финале Медиалиги.

Медийные команды начнут выступление в Кубке России с первого этапа Пути регионов в начале августа.

В минувшем сезоне в Кубке сыграли «Амкал» и 2Drots. «Дроты» проиграли «Текстильщику» на стадии 1/128 финала Пути регионов, « » уступил «Звезде» Санкт-Петербург на стадии 1/64 финала.