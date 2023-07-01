Глава федерации ЛНР: «Заря» вернется в элиту российского футбола. Нацеливаемся на объединенный чемпионат»

Президент федерации футбола ЛНР уверен, что «Заря» станет участником российских турниров.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить участие «Шахтера» из ДНР в турнирах РФС и составить план его развития.

– Никаких разговоров по Луганску не ведется. Но создавать новую «Зарю» у нас не надо. У нас есть академия, ребята достойно представляют республику в чемпионате Ростова. Пока мы нацеливаемся на объединенный чемпионат, но в перспективе ничего нельзя исключать.

– Пока о вхождении в чемпионат России, как это произошло с крымскими клубами, рано говорить?

– Чтобы зайти в ФНЛ, надо быть готовыми: это материальная и спортивная составляющие и, самое главное, инфраструктура. Этого у нас пока нет.

Но я уверен, что со временем « » вернется в элиту российского футбола, – сказал .