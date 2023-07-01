Глава федерации ЛНР: «Заря» вернется в элиту российского футбола. Нацеливаемся на объединенный чемпионат»

Теги Чемпионат Украины по футболу Заря премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Политика Юрий Малыгин Футбол

Президент федерации футбола ЛНР уверен, что «Заря» станет участником российских турниров.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить участие «Шахтера» из ДНР в турнирах РФС и составить план его развития.

– Никаких разговоров по Луганску не ведется. Но создавать новую «Зарю» у нас не надо. У нас есть академия, ребята достойно представляют республику в чемпионате Ростова. Пока мы нацеливаемся на объединенный чемпионат, но в перспективе ничего нельзя исключать.

– Пока о вхождении в чемпионат России, как это произошло с крымскими клубами, рано говорить?

– Чтобы зайти в ФНЛ, надо быть готовыми: это материальная и спортивная составляющие и, самое главное, инфраструктура. Этого у нас пока нет.

Но я уверен, что со временем «Заря» вернется в элиту российского футбола, – сказал Юрий Малыгин

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17 комментариев

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Stadjer
Что значит вернется? Заря когда-то была в элите российского футбола?
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angry horse
Где-то улыбнулся Газзаев при словосочетании "объединённый чемпионат" 😁
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Евгений Квасников
чувак путает ссср с нынешними реализма. когда Заря была в элите? ребят,кто знает подскажите. заранее спасибо!!
+8
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JENNINGS
Когда «Заря» была в элите российского футбола, напомните?!
+4
0
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Shibosan
"Президент" "федерации" "футбола" "ЛНР"
+4
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hulk&boloto
Ответ Omega-2
Ждём.
Они то ждут, попилить...
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London.is.blue
Как она может вернуться в элиту «российского» футбола, если она там никогда не была?
Сначала был советский клуб из УССР, сейчас украинский.

А виртуальные Шахтеры, Зари, Барселоны с республик МММ вряд ли кого-то интересуют.
+3
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Evgen51Sever
А президентом Шахтер ДНР будет РЕнат АхмеДов?)
+1
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prus_3
Ответ JENNINGS
Когда «Заря» была в элите российского футбола, напомните?!
Чемпион СССР 1972 года.
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Amalfitano
Ответ Евгений Квасников
чувак путает ссср с нынешними реализма. когда Заря была в элите? ребят,кто знает подскажите. заранее спасибо!!
Петербуржец Герман Зонин в качестве тренера даже становился чемпионом СССР с Зарёй. По моему в начале 70-х.
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Любезный Коссутий
Ответ JENNINGS
Когда «Заря» была в элите российского футбола, напомните?!
в 70-х же 👀
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Любезный Коссутий
Ответ London.is.blue
Получается Динамо Киев величайший клуб не только украинского, но и российского футбола? Бгг
Динамо Киев - величайший клуб советского футбола.
любимая команда моего детства, да
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