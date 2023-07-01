Дэмиан Лиллард запросил обмен из «Портленда»

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард (32 года, 188 см) запросил обмен в другую команду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно нескольким источникам, представители Лилларда проинформировали «Блэйзерс», что игрок хочет обмена в «Майами».

Основными претендентами на игрока считаются «Майами» и «Бруклин». По информации ESPN, в приобретении Лилларда также заинтересованы «Филадельфия» и «Клипперс».

«Блэйзерс» рассчитывают получить за звездного защитника молодых игроков и драфт-пики.

Ранее сообщалось, что Лиллард запросит обмен, если «Блэйзерс» примут решение уходить в перестройку.

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