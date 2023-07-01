Дэмиан Лиллард запросил обмен из «Портленда»

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард (32 года, 188 см) запросил обмен в другую команду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно нескольким источникам, представители Лилларда проинформировали «Блэйзерс», что игрок хочет обмена в «Майами».

Основными претендентами на игрока считаются «Майами» и «Бруклин». По информации ESPN, в приобретении Лилларда также заинтересованы «Филадельфия» и «Клипперс».

«Блэйзерс» рассчитывают получить за звездного защитника молодых игроков и драфт-пики.

Ранее сообщалось, что Лиллард запросит обмен, если «Блэйзерс» примут решение уходить в перестройку.

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72 комментария

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Степан Цубер
погнали
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KanuTaH_HeMo
У меня 1 вопрос это была просьба Лилларда дать Гранту бабосов? Если нет и это решение ГМа, гнать ссаными тряпками СЕГОДНЯ же...
+22
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Кавабунга Шреддоголовый
Долго терпел Дэмиан. Пошла вода горячая с еще большим напором
+17
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Эрдэм Бадмаев
Контракт Гранта стал последней каплей
+17
-5
+12
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udod
как увидел, что Грантом забили платёжку на 5 лет вперёд, так сразу и запросил)
это что было со стороны офиса - желание угодить Лилларду, или, наоборот, что б он быстрее определился, и манатки начал собирать?
+8
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DORIRA
Ответ Эрдэм Бадмаев
Контракт Гранта стал последней каплей
Дали уже зная об этом, скорей всего
+9
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alexis2020
Если в Майами, то будет мощно.
+6
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Serik Alik
Верность закончилась
+8
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Потолковый Лампонюх™
Все источники пишут что он в Хит запросил обмен.
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Дмитрий Белов
Эпоха, когда звёзды решают всё меньше, а требуют всё больше... Подписывать контракт - вынь и положь мне четверть миллиарда баксов, обосрался в ПО - а чого ещё четыре звезды не поставили в стартовую пятерку и полдесятка классных ролевиков не взяли ? Обосрался в ПО в ...надцатый раз - ОБМЕН !!!
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And Justice for All
Ответ totocash
из самых преданных одной команде всю карьеру только Карри остался?
Томпсон, Грин
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Xell
Если это правда, то Дэйм все правильно сделал. Идут года а борьбы за титул и близко нет. Единственное он много раз говорил, что закончит карьеру в Портленде. С другой стороны это просто слова, а НБА это бизнес. Ну и можно проторчать в Портленде 20лет и уйти ни с чем как Дрекслер. Хотя погодите ка, Клайд же сам точно также свалил из Портленда в Хьюстон и стал чемпионом с Хакимом))
+7
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namankey
Ответ AEZAKMI228
LEEETTTTSSSSS GOOOOOOOOOOOOOOOOO
HEAT
+5
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Ryan T.
В "Бруклин" к дружбану Микелу! И Дэйму хорошо, и "Портленду" идеально.
+4
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Analjinn
Всё-таки решился вылезти из родного болота. Успехов Дейму.
+5
-2
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AEZAKMI228
LEEETTTTSSSSS GOOOOOOOOOOOOOOOOO
+5
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Ryan T.
Ответ Батя ивана
Не не, пускай в Майами загорает с Джимбо
Ага, а "Портленд" принимай бомж-пакет "Хит" чтоли?
+3
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Fultz...gg
Ну наконец-то, свершилось
+3
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totocash
из самых преданных одной команде всю карьеру только Карри остался?
+4
-1
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Xell
Ответ alexis2020
Если в Майами, то будет мощно.
Там и гайку возьмет)) С Джимбо и Спо.
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DENBO
Dame time! Бостон ждет, как раз Браун воду мутит)
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sanya_xl
Это был вопрос времени, Лиллард как бы стеснялся просить обмен последние несколько лет)
+2
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Light Yagami
⌚️ 👀 🍿
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Vadia
Смотрим, как Хит провернет сделку.
+3
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Oskol94
Харден давно мечтал о Блэйзерс 😂
+4
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