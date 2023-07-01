Алина Загитова: «Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается?»

Фигуристка Алина Загитова рассказала о желании пробовать себя в новых сферах.

«Раньше я думала, что люди обо мне скажут, надо ли мне все это. Со временем это прошло. Надо пробовать новое и развиваться. Сейчас я пробую все и сразу.

Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится. Не знаю, сколько времени у этих людей, чтобы писать такое о тех, кого они даже не знают. Но у всех своя жизнь.

Я задумываюсь о многих вещах. Пытаюсь контролировать это, потому что не всегда это может пойти на пользу.

Я пробовала в Сочи прыжок на веревке в пропасть. Мне понравилось, хотя сомнения были, но мне кажется, каждый должен попробовать такое.

С возрастом есть такие моменты, когда ты опасаешься за свою жизнь, мне в этом плане хватает фигурного катания и адреналина, который оно дает», — сказала .