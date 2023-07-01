Алина Загитова: «Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается?»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Фигуристка Алина Загитова рассказала о желании пробовать себя в новых сферах.

«Раньше я думала, что люди обо мне скажут, надо ли мне все это. Со временем это прошло. Надо пробовать новое и развиваться. Сейчас я пробую все и сразу.

Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится. Не знаю, сколько времени у этих людей, чтобы писать такое о тех, кого они даже не знают. Но у всех своя жизнь.

Я задумываюсь о многих вещах. Пытаюсь контролировать это, потому что не всегда это может пойти на пользу.

Я пробовала в Сочи прыжок на веревке в пропасть. Мне понравилось, хотя сомнения были, но мне кажется, каждый должен попробовать такое.

С возрастом есть такие моменты, когда ты опасаешься за свою жизнь, мне в этом плане хватает фигурного катания и адреналина, который оно дает», — сказала Загитова

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159 комментариев

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Трент Резнор
Они правы и у тебя ничего не получается
+182
-37
+145
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Enchanter WIZZARD
Да, Алина, они во многом правы. Лучше горькая правда, чем фатимовский елей
+116
-26
+90
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Maxximus
Переведите ей на татарский пословицу За двумя зайцами погонишься, ни одного не догонишь 😂
+57
-19
+38
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Streetbor
Адекватное восприятие с возрастом не пришло. Ясно, понятно..
+54
-17
+37
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maximus388
Так говорит, будто бы реально чем-то тяжелым занимается, пробует она: на веревке в пропасть, вот это и есть показатель ее "развития". Чем бы дитя не тешилось.
Рефлексия же -- отличительная черта думающего человека. То что перестала обращать внимание на критику -- печально, потому как применительно к ее персоне она зачастую обоснована.
+46
-14
+32
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Рав. Зильберман
Задумывалась, а вдруг они правы?- теперь перестала задумываться-оно и видно
+38
-13
+25
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papadok
Я думала, а вдруг ничего не получится? А потом я перебоксировала боксера, перефехтовала фехтовальщицу, дала мусору вторую жизнь. И тут я поняла, - в пропасть на веревке - вот мой путь.
+37
-13
+24
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Buharoid
Ответ Maxximus
Переведите ей на татарский пословицу За двумя зайцами погонишься, ни одного не догонишь 😂
Алина погналась за одним конкретным финским зайцем и вполне себе догнала))
+29
-12
+17
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Buharoid
Помним, как реагировала. Связями угрожала))
+29
-14
+15
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Девочка с севера
Ответ Трент Резнор
Они правы и у тебя ничего не получается
Опередили))
+27
-13
+14
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несахар
алина раньше задумывалась, а вдруг хейтеры правы.
а потом перестала задумываться.
и началась череда кринжа...
+25
-11
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несахар
"Я пробовала в Сочи прыжок на веревке в пропасть. Мне понравилось, хотя сомнения были, но мне кажется, каждый должен попробовать такое."

каждый должен попробовать банджи-джампинг? а если нет, жизнь прожита зря? это что, великое достижение? или жизненная необходимость? мне это нафиг не надо.
и с парашютом прыгать я не собираюсь, потому что жить хочу, так как случаи нераскрытого парашюта всё же случаются.
поддалась этой моде на экстрим и теперь думает, что прыгнуть должен каждый.
+26
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Сергей Орлов
Ахахахахахаха)))
+13
-6
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Девочка с севера
Ответ papadok
Я думала, а вдруг ничего не получится? А потом я перебоксировала боксера, перефехтовала фехтовальщицу, дала мусору вторую жизнь. И тут я поняла, - в пропасть на веревке - вот мой путь.
Ахахахаха 🤣🤣🤣
+9
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закрыт по беспределу
Ну а чë.. сектанты всегда поддержат и похвалят.
+8
-2
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Zver
Ответ papadok
Я думала, а вдруг ничего не получится? А потом я перебоксировала боксера, перефехтовала фехтовальщицу, дала мусору вторую жизнь. И тут я поняла, - в пропасть на веревке - вот мой путь.
еще перепела певицу) правда под фанеру, но все же
+11
-5
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Lubov Anikina
Алина сегодня была просто огонь! И на поединке, и отлично выступила с показательным номером - на льду Королева! - а какая теплая встреча с болельщиками! И сама Алина красавица, стройная, модная. Ну как это пережить хейтерам? И опять новость про Загитову на главной. Что же Спортс не публикует на главной ничего о Медведевой, Валиевой, Щербаковой?
+12
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RRM
Ответ udod
то есть сегодня вот, например, вышла пофехтовать с профи, устроили пиар-акцию в поддавки, видимо это и называется "у меня получилось"
И ведь, действительно, получилось. Продемонстрировали костюмы, шпаги. Показала, что освоила перемещение по дорожке, владение шпагой. Конечно, это азы, но ведь и поединок -- пиар-акция, цель которой -- привлечь внимание -- достигнута. Никого (почти никого) из присутствующих эти поддавки не смутили. Эта показательная (если хотите, показушная) победа никого не смутила: не унизила проигравшую, не вознесла победившую. Спортсмены просто показали: займись, тренируйся и все получится.
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noangel
Всё как всегда. Набежали душнилы и всё им не так))) Загитова Огонь девушка!!!
+10
-5
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АБZ 49
Ответ Enchanter WIZZARD
Да, Алина, они во многом правы. Лучше горькая правда, чем фатимовский елей
Горькая правда? Да хейтеров большинство даже читать не надо.
Алина всегда делает правильные выводы.
+15
-11
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Lubov Anikina
Ответ Вадим Япаев
Я прям хейта не вижу, но мольбы угомониться наблюдаю постоянно. Хватит, Алина.
Угомонится, когда, как вы, станет пенсионеркой
+4
0
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Sebastian Debussy
ну тут с ней не поспоришь. Надо пробывать то, чо хочется, и жить в кайф, на мнение окружающих пофиг. жизнь одна. Бабок она нормально поднимает, может кайфовать
+15
-11
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katanie-na-ldu
Ответ Аврора Крейсер
Она сказала , что ей так кажется. Высказала свое мнение. Поделилась впечатлением о том опыте. Что вам не так?)
не всякое мнение стоит высказывать.
+8
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Зарег2
Ответ Трент Резнор
Они правы и у тебя ничего не получается
И что именно у неё не получилось? Соответствовать всем пожеланиям ноунеймов со спортса?
+16
-12
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СемёнСемёныч
Болельщики всегда внимательно следят за прекрасной Алиной, и хейтеры тоже не отстают, не пропускают ни одной новости с ней.
Я постоянно говорю: плохо если совсем внимания обращать не будут и комментировать. Вот ту беда. А раз Алина собирает огромную аудиторию и с положительными и отрицательные отзывами, то значит она всем интересна.
Читай Алина только позитив, а если и есть у тебя какие-нибудь маленькие минусы, то ты и сама это знаешь прекрасно.
+8
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