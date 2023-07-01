Алина Загитова: «Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается?»
Фигуристка Алина Загитова рассказала о желании пробовать себя в новых сферах.
«Раньше я думала, что люди обо мне скажут, надо ли мне все это. Со временем это прошло. Надо пробовать новое и развиваться. Сейчас я пробую все и сразу.
Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится. Не знаю, сколько времени у этих людей, чтобы писать такое о тех, кого они даже не знают. Но у всех своя жизнь.
Я задумываюсь о многих вещах. Пытаюсь контролировать это, потому что не всегда это может пойти на пользу.
Я пробовала в Сочи прыжок на веревке в пропасть. Мне понравилось, хотя сомнения были, но мне кажется, каждый должен попробовать такое.
С возрастом есть такие моменты, когда ты опасаешься за свою жизнь, мне в этом плане хватает фигурного катания и адреналина, который оно дает», — сказала Загитова.
Рефлексия же -- отличительная черта думающего человека. То что перестала обращать внимание на критику -- печально, потому как применительно к ее персоне она зачастую обоснована.
а потом перестала задумываться.
и началась череда кринжа...
каждый должен попробовать банджи-джампинг? а если нет, жизнь прожита зря? это что, великое достижение? или жизненная необходимость? мне это нафиг не надо.
и с парашютом прыгать я не собираюсь, потому что жить хочу, так как случаи нераскрытого парашюта всё же случаются.
поддалась этой моде на экстрим и теперь думает, что прыгнуть должен каждый.
Алина всегда делает правильные выводы.
Я постоянно говорю: плохо если совсем внимания обращать не будут и комментировать. Вот ту беда. А раз Алина собирает огромную аудиторию и с положительными и отрицательные отзывами, то значит она всем интересна.
Читай Алина только позитив, а если и есть у тебя какие-нибудь маленькие минусы, то ты и сама это знаешь прекрасно.