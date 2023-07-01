«Амкал» встретится с «Бей Беги» в матче за 3-е Winline Медиалиги

Теги Амкал Winline Медиалига Бей Беги результаты Медиафутбол

В матче за третье место третьего сезона Winline Медиалиги «Амкал» сыграет с «Бей Беги».

Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Впервые в истории Медиалиги состоится матч за 3-е место. Победитель получит право выступать в Фонбет Кубке России.

«Амкал» в драматичном полуфинале уступил действующим чемпионам 2Drots (0:1).

«Бей Беги» сенсационно прошли в 1/2 финала турнира, где проиграли «Родине Медиа» (0:3), команде Дмитрия Тарасова, Андрея Каряки и рэпера Текилы.

Медиалига

Матч за 3-е место

«Амкал» – «Бей Беги» – 17:00

Время начала матча – московское.

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1 комментарий

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SiemenS
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