«Амкал» встретится с «Бей Беги» в матче за 3-е Winline Медиалиги
В матче за третье место третьего сезона Winline Медиалиги «Амкал» сыграет с «Бей Беги».
Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
Впервые в истории Медиалиги состоится матч за 3-е место. Победитель получит право выступать в Фонбет Кубке России.
«Амкал» в драматичном полуфинале уступил действующим чемпионам 2Drots (0:1).
«Бей Беги» сенсационно прошли в 1/2 финала турнира, где проиграли «Родине Медиа» (0:3), команде Дмитрия Тарасова, Андрея Каряки и рэпера Текилы.
Медиалига
Матч за 3-е место
«Амкал» – «Бей Беги» – 17:00
Время начала матча – московское.
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