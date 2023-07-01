Российские фехтовальщики Лоханов, Бида и Кныш выступят на чемпионате США

Теги шпага сборная России сабля сборная США Сергей Бида Константин Лоханов Олег Кныш Фехтование

Три российских фехтовальщика выступят на чемпионате США.

Константин Лоханов, Сергей Бида и Олег Кныш выступят на чемпионате США, который пройдет с 1 по 9 июля в Финиксе.

Об этом сообщает  Inside The Games. Отмечается, что все три спортсмена сейчас проживают в Штатах.

Лоханов – саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, Бида – серебряный призер Олимпиады-2020 в командной шпаге, двукратный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы, Кныш – серебряный призер Спартакиады-2022 в командной шпаге.

В апреле Федерация фехтования США разрешила россиянам выступать на американском чемпионате в нейтральном статусе.

Для допуска они также должны были соответствовать одному из двух критериев: не иметь лицензии FIE, указывающей на их национальность, в течение последних трех лет (в том случае, если FIE не одобрила их переход в какую-либо сборную), либо заявить о том, что они не поддерживают боевые действия (при условии, что спортсмены не участвовали в соревнованиях США за последний год).

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8 комментариев

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Dizzod
как это комментировать? где методичка?
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justbored
Это который на жёлтом самокате с малиновым фраппе? Так бы и писали ))
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Melnikov1968
Успеха ребятам.
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imaxim
О, а ведь Бида сын Елены Гришиной, известной в прошлом рапиристки и лучшего комментатора фехтования России. Вот это поворот)
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Ярик01
Ответ Сергей Варламов
Кому-война, а кому-рапира родна.
Откуда пишешь? Из окопа?
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Mbest77
В ответ надо разрешить американским спортсменам выступать в нейтральном статусе в России.
Например, МакДевиду и Кросби в КХЛ, а Леброну в Единой лиге ВТБ
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