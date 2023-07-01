Российские фехтовальщики Лоханов, Бида и Кныш выступят на чемпионате США
Три российских фехтовальщика выступят на чемпионате США.
Константин Лоханов, Сергей Бида и Олег Кныш выступят на чемпионате США, который пройдет с 1 по 9 июля в Финиксе.
Об этом сообщает Inside The Games. Отмечается, что все три спортсмена сейчас проживают в Штатах.
Лоханов – саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, Бида – серебряный призер Олимпиады-2020 в командной шпаге, двукратный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы, Кныш – серебряный призер Спартакиады-2022 в командной шпаге.
В апреле Федерация фехтования США разрешила россиянам выступать на американском чемпионате в нейтральном статусе.
Для допуска они также должны были соответствовать одному из двух критериев: не иметь лицензии FIE, указывающей на их национальность, в течение последних трех лет (в том случае, если FIE не одобрила их переход в какую-либо сборную), либо заявить о том, что они не поддерживают боевые действия (при условии, что спортсмены не участвовали в соревнованиях США за последний год).
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