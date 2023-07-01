«Роналду стал полезным идиотом для одной из худших диктатур мира». Португальский журналист о трансфере в Саудовскую Аравию

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика Футбол

Криштиану Роналду раскритиковали за переход в Саудовскую Аравию из-за ее властей.

Энрике Рапосо, обозреватель Expresso, магистр политических наук и экс-редактор журнала «Atlantico», в эфире Radio Renascenca неодобрительно высказался о трансфере капитана сборной Португалии в «Аль-Наср» минувшей зимой.

«Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом для одной из худших в мире диктатур и открыл для других игроков возможность тоже стать полезными идиотами для диктатуры, которая пытается себя легитимизировать.

Там есть такой человек, как Мухаммед ибн Салман аль-Сауд (премьер-министр Саудовской Аравии – Sports.ru), который отбирает полномочия у местных властей и превращает Саудовскую Аравию в своего рода централизованную диктатуру европейского типа. В обмен на это он предоставил кое-какие права женщинам, но сейчас он их дал, а через пару лет может забрать, если захочется.

И немного грустно видеть, как футболисты – звезды, символы, пример для детей по всему миру – превращаются в полезных идиотов для диктатуры. Есть игроки, которые зарабатывают в Европе чистыми 5, 6, 10 млн евро, а там им предлагают 50, 60, 70...

Посмотрите, что в Европе происходит с молодежью – она в отчаянии. У рабочего класса нет работы. Просто посмотрите на отчаяние людей во Франции. И немного сюрреалистично обсуждать футболиста, зарабатывающего 60 миллионов, на фоне миллионов молодых людей, оказавшихся в безвыходном положении», – сказал Рапосо.

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16 комментариев

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Дмитрий Якушевич
Ответ Айнур Билалов
человек зарабатывает деньги, ни у кого ничего не украл, все по контракту, какие проблемы? тому же журналюге отсыпать пару лямов евро, он распишет Саудовскую Аравию как лучшую страну на земле)
Меня всегда поражают люди, которые абсолютно уверены в том, что если они продажные, то продажные абсолютно все в мире) и исключают вероятность, что какой-то журналист не продаст свое мнение ни за какие деньги
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rigobersong
У Саудитов деньги, потому что они продают свои природные ресурсы западу:) Так почему журналист не призывает просто перестать сотрудничество с этим государством?:) Тут же все просто, а виноват роналду во всех бедах, смешно:))
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Айнур Билалов
человек зарабатывает деньги, ни у кого ничего не украл, все по контракту, какие проблемы? тому же журналюге отсыпать пару лямов евро, он распишет Саудовскую Аравию как лучшую страну на земле)
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utsh44psmr
Кен приехал куда надо.
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окечуква
Для начала стоит присмотреться внимательнее к полезным идиотам у себя под боком, в Европе, а не обличать далекую Саудовскую Аравию.
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QWertY
Западных лицемеров как всегда волнует восток)
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Манковский
Ну хоть где-то полезный.
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Ранальду с пивком
Португалия платит за нефть , СА платит португальцу, который тратит их в том числе в Португалии , нормальный круговорот
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miguel_diaz
Подавляющее число граждан Саудии не согласятся с Рапосо.
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