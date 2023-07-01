Дэвис хочет перейти в «Реал» этим летом или следующим. «Мадрид» намерен ждать 2024-го, чтобы купить защитника «Баварии» дешевле
Альфонсо Дэвис хочет присоединиться к «Реалу».
Как сообщает Marca со ссылкой на Bild, защитник «Баварии» хочет перейти в мадридскую команду и будет ждать предложений этим летом либо в 2024 году. Осуществить трансфер будет непросто из-за высокой цены игрока.
Намерение «Реала» состоит в том, чтобы подождать до 2024 года – тогда до истечения контракта защитника с «Баварией» останется всего год, что приведет к снижению трансферной стоимости.
Также рассматривается вариант, при котором «Бавария» выставит игрока на трансфер этим летом из-за его нежелания продлевать контракт.
В минувшем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Подробную статистику 22-летнего канадца можно найти здесь.
Были бы в клубе другие управленцы, то и не было бы большого желания у игроков уходить.
2 в Кайл пропустил много матчей в этом сезоне