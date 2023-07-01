Дэвис хочет перейти в «Реал» этим летом или следующим. «Мадрид» намерен ждать 2024-го, чтобы купить защитника «Баварии» дешевле

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис хочет присоединиться к «Реалу».

Как сообщает Marca со ссылкой на Bild, защитник «Баварии» хочет перейти в мадридскую команду и будет ждать предложений этим летом либо в 2024 году. Осуществить трансфер будет непросто из-за высокой цены игрока.

Намерение «Реала» состоит в том, чтобы подождать до 2024 года – тогда до истечения контракта защитника с «Баварией» останется всего год, что приведет к снижению трансферной стоимости.

Также рассматривается вариант, при котором «Бавария» выставит игрока на трансфер этим летом из-за его нежелания продлевать контракт. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Подробную статистику 22-летнего канадца можно найти здесь

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rb9zhtsnvb
У Переса фетиш какой-то с 2024 годом, кто-нибудь скажите ему, что еще сезон до 2024 года
+70
-7
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garethbale
Хочу обратиться к админам. Сделайте пожалуйста поиск текстов и новостей по датам. Чтобы можно было окунуться в атмосферу 2007 года или 2004. Сегодня случайно нашел обзор какого-то тура серии А 2007 года - такая ностальгия меня накрыла)))) хотелось бы побольше такого почитать )
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kahn01
Мадрид, другой фланг нужен, другой….
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Матросов
Ответ rb9zhtsnvb
У Переса фетиш какой-то с 2024 годом, кто-нибудь скажите ему, что еще сезон до 2024 года
на других сайтах новость, что Мбаппе на следующей неделе уже в реале будет
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Ответ rb9zhtsnvb
У Переса фетиш какой-то с 2024 годом, кто-нибудь скажите ему, что еще сезон до 2024 года
Хочет повторить окно 2009, как раз 15 лет пройдёт)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
все дороги ведут в Реал
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nico Boi
Ответ alexis2020
Его из млс взяли. Сделали лучшим на своей позиции. А он в Реал собрался. А если серьёзно, то так устроен футбол, замену конечно сложно будет найти ему если в Реал уйдёт
если б он сам над собой не работал, но какой смысл, игрока нельзя сделать без его личной усердной работы, ему дали шанс, он ответил хорошей игрой и полезностью для команды, имеет полное право решать свое будущее
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Баланар
Ответ garethbale
Хочу обратиться к админам. Сделайте пожалуйста поиск текстов и новостей по датам. Чтобы можно было окунуться в атмосферу 2007 года или 2004. Сегодня случайно нашел обзор какого-то тура серии А 2007 года - такая ностальгия меня накрыла)))) хотелось бы побольше такого почитать )
Сайт сделан на технологии 18 века...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Это все последствия работы Кана и Салихамиджича.

Были бы в клубе другие управленцы, то и не было бы большого желания у игроков уходить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metallurg111
Ответ Kahn01
Мадрид, другой фланг нужен, другой….
Непонятно почему они так верят в Карвахаля
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
www.ilias1988@gmail.com
Ответ Фёдор Кузнецов
и кого сейчас продадут Реалу из топов на ПЗ?
хотя бы конселу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бегис
Ответ Фёдор Кузнецов
Зачем брать более менее приличного? Есть Карвахаль, он и есть такой игрок, либо брать топа либо сезон с Карвахалем
хз по мне не дотягивает уже даже на приличный уровень, тем более староват и травматичен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Smith
Ответ Metallurg111
Непонятно почему они так верят в Карвахаля
А кого продадут за разумные деньги?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ Kahn01
Мадрид, другой фланг нужен, другой….
Если бы Реал доверился в своё время Тео и Хакими, получил бы сейчас лучшие фланги обороны
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Бавария Реал напоминает переход Кроса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шукурмирзо Болтаев
Ответ Metallurg111
Непонятно почему они так верят в Карвахаля
думаю из-за большой ответственности не рассматривают других кандидатов, так как не каждый справится с таким давлением в этот фланг. хоть и карвахаль нестабильной, но не вижу других кандидатов на этот фланг, лично моё мнение, карвахаль хорошо справляется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nico Boi
Ответ alexis2020
Если бы Реал доверился в своё время Тео и Хакими, получил бы сейчас лучшие фланги обороны
два игрока которые 0 в защите лучшие фланги обороны, ага, угу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy Bagel
Ответ timber dolphin
такто он канадиц
один про цвет кожи,другой про национальность,комментаторы просто топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Kahn01
Да даже того же Уокера взять и то будет лучше чем Карвахаль + Васкес. А возраст… Пример Кафу, который в 33-36 прекрасно смотрелся на фланге.
1какой смысл Сити отдавать Уокера
2 в Кайл пропустил много матчей в этом сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kahn01
Ответ Фёдор Кузнецов
и кого сейчас продадут Реалу из топов на ПЗ?
Да даже того же Уокера взять и то будет лучше чем Карвахаль + Васкес. А возраст… Пример Кафу, который в 33-36 прекрасно смотрелся на фланге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Баланар
Ответ Metallurg111
Непонятно почему они так верят в Карвахаля
Он очень редко проваливает важнейшие матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swerh
Ответ rb9zhtsnvb
У Переса фетиш какой-то с 2024 годом, кто-нибудь скажите ему, что еще сезон до 2024 года
В Испании поговаривают, что сезон 24-25 может стать для Переса последним на президентском посту. После окончания текущего срока, ему пойдет 79 год. Поэтому он хочет оставить после себя и "стадион будущего" и "команду будущего". Отсюда такие планы на 24 год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ rb9zhtsnvb
Как раз таки очень проблемная позиция, половину прошлого сезона опорник играл левым защитником, такая проблема и на правом фланге
Камавинга играл потому что Менди был на травме и играл топово поэтому и играл, сейчас взяли Франа Гарсию в основу, справа да проблемы, но нет сейчас топ защитника за которого не попросят 100+ миллионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rb9zhtsnvb
Ответ Фёдор Кузнецов
Так Дэвиса нет смысла кровь из носу сейчас брать, ЛЗ не проблемная позиция клуба, а в ситуации с Мбаппе многие написали что всё решится через 1-2 недели, и либо он уходит либо продляется, до 2024 ждать не будут
Как раз таки очень проблемная позиция, половину прошлого сезона опорник играл левым защитником, такая проблема и на правом фланге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hans Castorp
На левом фланге есть Гарсия , стеклянный Менди, а при необходимости может сыграть Камавинга или Алаба. На правом есть только Карвахаль и Бывший вингер Васкез, обоим за 30 , оба травматичны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий