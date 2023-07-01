Саудовцы предложили Бернарду Силве 80 млн фунтов в год

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Бернарду Силве огромную зарплату.

По сведениям , саудовцы предложили полузащитнику « » 80 млн фунтов в год.

Ранее сообщалось, что в приобретении португальца заинтересован «Аль-Хилаль», его предложение – 40 млн фунтов и бонусы.

Со статистикой выступлений 28-летнего можно ознакомиться здесь.