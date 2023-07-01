Саудовцы предложили Бернарду Силве 80 млн фунтов в год
Клуб из Саудовской Аравии готов платить Бернарду Силве огромную зарплату.
По сведениям Sky Sports, саудовцы предложили полузащитнику «Манчестер Сити» 80 млн фунтов в год.
Ранее сообщалось, что в приобретении португальца заинтересован «Аль-Хилаль», его предложение – 40 млн фунтов и бонусы.
Со статистикой выступлений 28-летнего Силвы можно ознакомиться здесь.
Но в любом случае, нефти там еще оооочень много
До конца ТО ведь ещё два(!) месяца.
Скоро в европейских клубах будут играть только
"свои воспитанники".
Никогда не следил за этим дном, извините.
А пишу я про чистые, ибо налоги в СА мизерные + по сообщениям многих источников писали, что для футболистов их вообще не будет.
Так что 80 чистыми это лет 7-9 в Европе в топ клубе.
он все выиграл в Европе с сити, с лучшей командой
переходить в тот же псж не имеет смысла, в сборную он может и из Аравии приезжать
Пока )))