Саудовцы предложили Бернарду Силве 80 млн фунтов в год

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Sky Sports Бернарду Силва деньги Футбол

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Бернарду Силве огромную зарплату.

По сведениям Sky Sports, саудовцы предложили полузащитнику «Манчестер Сити» 80 млн фунтов в год.

Ранее сообщалось, что в приобретении португальца заинтересован «Аль-Хилаль», его предложение – 40 млн фунтов и бонусы.

Со статистикой выступлений 28-летнего Силвы можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев

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Talgat Ergeshov
есть подозрения,что от этих денег он не откажется,любой клуб такую зп предложит лишь за 3-4 года)
+18
0
+18
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rigobersong
Ответ London.is.blue
Я чето не могу понять, а что на чемпионат пустыни не распространяются какие-либо ограничения? Ну ффп, все такое?
Запретят играть в Еврокубках?:)🤣🤣🤣
+22
-4
+18
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Андрюха с района
Матчу ТВ или кому-нибудь еще пора покупать права на трансляцию лиги шейхов)
+12
-1
+11
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Сахарный ватник
РАналду открыл портал в ад.
+8
-1
+7
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Aristokratt
нужно соглашаться и ехать, он выиграл все почти, такие предложения бывают раз в жизни
+7
0
+7
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Мерседес уходит от погони
Ответ London.is.blue
Я чето не могу понять, а что на чемпионат пустыни не распространяются какие-либо ограничения? Ну ффп, все такое?
Предлагаешь запретить им участвовать в еврокубках? )
+8
-1
+7
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Seoul Candy
Ответ T622222
Что они будут делать когда нефть закончится?
На случай когда нефт закончится они и развивают свою экономику со всех сторон
+6
0
+6
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Arman FCSM
Ответ London.is.blue
Я чето не могу понять, а что на чемпионат пустыни не распространяются какие-либо ограничения? Ну ффп, все такое?
ФФП УЕФА ввела. Соответственно, и распространяется только на европейские клубы
+5
0
+5
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AlexDeLarge
Ответ T622222
Что они будут делать когда нефть закончится?
Они уже много лет работают над этим, начиная от туризма, заканчивая IT

Но в любом случае, нефти там еще оооочень много
+4
0
+4
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Н.Ф.
И это всё ведь только начало.
До конца ТО ведь ещё два(!) месяца.
Скоро в европейских клубах будут играть только
"свои воспитанники".
+4
-1
+3
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Я всех их сделал
Бернарду ещё молод, может пару лет там поиграть, обеспечить себе совсем уж безбедную жизнь и вернуться опять в европейский футбол, возможно даже в топ-клуб. С Сити он всё выиграл и ЛЧ наконец взята, чего бы не устроить себе денежные каникулы, не каждый день такие суммы предлагают и кормушка может в любой момент схлопнуться, когда арабам это надоест, так что пока дают надо брать, хотя конечно не всем по душе местные нравы и отсутствие привычного комфорта, для некоторых игроков это заградительный фактор и никакие деньги их туда не затащат, особенно когда и так с финансами давно всё нормально. Просто соблазн уж слишком велик, арабы по-настоящему искушают футбольную Европу, тут нужна особая стойкость, чтоб устоять перед 10-кратным увеличением зарплаты.
+3
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+3
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Тухель
Ответ Н.Ф.
И это всё ведь только начало. До конца ТО ведь ещё два(!) месяца. Скоро в европейских клубах будут играть только "свои воспитанники".
Ни один топ игрок туда еще не уехал. В чем паника? Если будет чемпионат куда европейские клубы смогут стабильно и за большие деньги скидывать возрастных игроков на спаде, то это наоборот + для европейского футбола.
+3
-1
+2
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cektor
Помните как Оскар из Челси уехал в Китай за ден гами ? Что с ним ?))
+1
0
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London.is.blue
Ответ Arman FCSM
ФФП УЕФА ввела. Соответственно, и распространяется только на европейские клубы
Так я и спрашиваю, не распространяется ли подобные ограничения на клубы в пустыне под своей эгидой.
Никогда не следил за этим дном, извините.
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ London.is.blue
Я чето не могу понять, а что на чемпионат пустыни не распространяются какие-либо ограничения? Ну ффп, все такое?
Нет. Они же вне УЕФА
+1
0
+1
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Константин Крашевский
Ответ Talgat Ergeshov
есть подозрения,что от этих денег он не откажется,любой клуб такую зп предложит лишь за 3-4 года)
Да какие 3-4 года. 80 млн чистыми это его ЗП лет за 7-9.

А пишу я про чистые, ибо налоги в СА мизерные + по сообщениям многих источников писали, что для футболистов их вообще не будет.

Так что 80 чистыми это лет 7-9 в Европе в топ клубе.
+1
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#SharkTeam
Ответ T622222
Что они будут делать когда нефть закончится?
Если нефть закончится проблемы будут у всего мира. А футбол вообще будет наименьшей из проблем
+1
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Виталий Ан
Ответ T622222
Что они будут делать когда нефть закончится?
Думаю у них все будет хорошо как не странно. А главный виновник этому минимальная коррупция. У них планы на 50-100 лет как быть богатыми без нефти. Молодцы.
+1
0
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Любезный Коссутий
Пепун там головой, что ли, ударился, что сращу Гундогана и Силву отпускает? осталось еще КДБ втолкать, и пластик-проект можно закрывать.
+2
-1
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avcgloronalduMU
с барского плеча
он все выиграл в Европе с сити, с лучшей командой
переходить в тот же псж не имеет смысла, в сборную он может и из Аравии приезжать
+1
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Этот Райола хочет денег
Шутки шутками, а это называется диверсификация экономики. У шейхов хорошие аналитики и они предлагают различные экономические проекты для вложений и инвестиций, в так называемую постнефтяную эпоху. И пусть нам сейчас некоторые их шаги кажутся странными, но они дадут отличный экономический эффект в будущем
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Alexander Yavriantz
Хотят перехватить у катарского ПСЖ?)
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Scorpio
Ответ itemme
В целом - да, но если говорить про «инвестиции» футбол, то они явно не для того же, что их другие инфраструктурные и проч проекты
футбол это про открытость страны, а не про заработок напрямую. Но, вообще, это конечно, история в долгую
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OldRedWhite
Ответ Talgat Ergeshov
есть подозрения,что от этих денег он не откажется,любой клуб такую зп предложит лишь за 3-4 года)
В 32 бы точно нет , а в 28 может и устоять !
Пока )))
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Рашпель793
Вы всё ещё уверены, что в верблюжий чемпионат будут ездить только пенсионеры и сбитые лётчики? )
+1
-1
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