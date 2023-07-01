Рябчук не хочет переходить в «Спартак» из-за родственников из Украины. «Олимпиакос» не устраивает сумма за защитника Молдовы

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция сборная Молдовы по футболу Политика Олег Рябчук Футбол

«Спартак» столкнулся с трудностями при трансфере защитника Олега Рябчука.

Ранее стало известно, что московский клуб предложил «Олимпиакосу» 3 миллиона евро за защитника. 

По информации Sport24, футболист не хочет переходить в российскую команду из-за негативного отношения близких родственников из Украины к этому варианту и наличия предложений от европейских клубов.

Кроме того, греческий клуб не устраивают предложенные «Спартаком» условия. Он хочет получить 6 миллионов евро за трансфер. 

В 41 матче минувшего сезона на счету Рябчука 1 гол и 6 ассистов. Подробнее статистика футболиста сборной Молдовы – здесь.

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18 комментариев

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S.S.S.R.
Да РУЙ с ним и его родственниками.
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StillInTheGame
его право, какие к нему вопросы?
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ S.S.S.R.
Да РУЙ с ним и его родственниками.
Правильно все сделал, лучше в еврокубках играть чем в пути регионов Фонбет кубка России
+16
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the80dream
Ответ S.S.S.R.
Да РУЙ с ним и его родственниками.
Руй сейчас не сним, он Египет тренирует
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Olegs Petkuns
значит найдем лучше )
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trick00
Очередной заговор :)
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свинья в лесу
тогда не нужен.
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СЕРГЕЙ ГРИШИН
Цыган нам только в Спартаке не хватало
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самсон03051974
Ишите
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Denis Fratria
Ой, не велика потеря, нахер это чудо нужно
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Кирилл Пересыпкин
не хочет не надо что вы за него всцепились у вас скоро игра покупайте других
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Трент Резнор
Пусть к родственникам и едет играть
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a2wai
Ну не хочет и не хочет. Бог с ним.
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Dima Cocerva
Ответ СЕРГЕЙ ГРИШИН
Цыган нам только в Спартаке не хватало
потому что в Спартаке только с8иньи
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counsel
Ответ StillInTheGame
его право, какие к нему вопросы?
Повышение зарплаты точно вопрос не решит?
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