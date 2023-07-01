Рябчук не хочет переходить в «Спартак» из-за родственников из Украины. «Олимпиакос» не устраивает сумма за защитника Молдовы

«Спартак» столкнулся с трудностями при трансфере защитника Олега Рябчука.

Ранее стало известно, что московский клуб предложил « » 3 миллиона евро за защитника.

По информации Sport24, футболист не хочет переходить в российскую команду из-за негативного отношения близких родственников из Украины к этому варианту и наличия предложений от европейских клубов.

Кроме того, греческий клуб не устраивают предложенные « » условия. Он хочет получить 6 миллионов евро за трансфер.

В 41 матче минувшего сезона на счету 1 гол и 6 ассистов. Подробнее статистика футболиста сборной Молдовы – здесь.