«Зенит» может получить 20 млн евро за трансфер Алберто в Саудовскую Аравию. «Коринтианс» не продадут форварда дешевле 40 млн евро
«Зенит» может заработать до 20 млн евро на трансфере Юри Алберто.
В январе нападающий перешел из российского клуба в «Коринтианс». Согласно условиям сделки, сине-бело-голубые должны получить 50% суммы от перепродажи игрока.
Интерес к 22-летнему футболисту проявляет клуб из Саудовской Аравии. По информации Gazeta Esportiva, «Коринтианс» не хотят продавать дешевле 40 миллионов евро.
За «Коринтианс» Алберто провел 59 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов. Статистику форварда можно найти здесь.
покупатель в шоке спрашивает- она что золотые яйца несет????
мужик-да нет не несет. просто денег очень надо
«Хорошо, что на рынке есть «Зенит», который занимается бизнесом», - передает слова руководителя инсайдер Фабио Алейшо в своих социальных сетях.
Напомним, что в рамках сотрудничества из «Коринтианса» в «Зенит» перешли Густаво Мантуан, Ду Кейрос, Роберт Ренан и Педро.