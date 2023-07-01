«Зенит» может получить 20 млн евро за трансфер Алберто в Саудовскую Аравию. «Коринтианс» не продадут форварда дешевле 40 млн евро

«Зенит» может заработать до 20 млн евро на трансфере Юри Алберто.

В январе нападающий перешел из российского клуба в «Коринтианс». Согласно условиям сделки, сине-бело-голубые должны получить 50% суммы от перепродажи игрока.

Интерес к 22-летнему футболисту проявляет клуб из Саудовской Аравии. По информации Gazeta Esportiva, « » не хотят продавать дешевле 40 миллионов евро.

За «Коринтианс» провел 59 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов. Статистику форварда можно найти здесь.