«Зенит» может получить 20 млн евро за трансфер Алберто в Саудовскую Аравию. «Коринтианс» не продадут форварда дешевле 40 млн евро

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Юри Алберто Футбол

«Зенит» может заработать до 20 млн евро на трансфере Юри Алберто.

В январе нападающий перешел из российского клуба в «Коринтианс». Согласно условиям сделки, сине-бело-голубые должны получить 50% суммы от перепродажи игрока.

Интерес к 22-летнему футболисту проявляет клуб из Саудовской Аравии. По информации Gazeta Esportiva, «Коринтианс» не хотят продавать дешевле 40 миллионов евро. 

За «Коринтианс» Алберто провел 59 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов. Статистику форварда можно найти здесь

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14 комментариев

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Kexit Kexit
это будет эпичная победа гениального менеджмента Зенита!
+46
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savik-A.M.
с такой статистикой , он явно больше 40 стоит )
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savik-A.M.
глянул ради интереса, он в команде находящейся на 15 месте в чемпионате , по sofascore имеет 11 рейтинг из 16 игроков , так что ни о чем
+11
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+8
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Павел павел
Ответ savik-A.M.
с такой статистикой , он явно больше 40 стоит )
вспомнился анекдот мужик курицу на рынке продает. подходит покупатель.спрашивает и сколько?? мужик-10 тысяч евро
покупатель в шоке спрашивает- она что золотые яйца несет????
мужик-да нет не несет. просто денег очень надо
+8
-1
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Мовсар Германия
Ответ WelcomeBackPURE
Никто его и за 10 не купит
мечта фанатов Спартака
+14
-9
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Ryan T.
"Коринтианс", если тебя взяли в заложники, моргни!
+5
-1
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Иван Рыбаков
Если вдруг эта невероятная сделка окажется правдой, то сделка по Альберто с Коринтиансом не заслуживает ни каких других эпититетов, кромеикак гениально!
+2
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Злодей Спб
Дуилио Монтейро Алвес, который является президентом «Коринтианса», высказался относительно сотрудничества с петербургским «Зенитом».

«Хорошо, что на рынке есть «Зенит», который занимается бизнесом», - передает слова руководителя инсайдер Фабио Алейшо в своих социальных сетях.

Напомним, что в рамках сотрудничества из «Коринтианса» в «Зенит» перешли Густаво Мантуан, Ду Кейрос, Роберт Ренан и Педро.
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Антимосковский
Ответ WelcomeBackPURE
Никто его и за 10 не купит
как и весь клуб динамо бгг
+4
-3
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WelcomeBackPURE
Никто его и за 10 не купит
+12
-12
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Faust Doc
Азаза, а чё не за 150 мультов? Даже гы гы гы писать не буду...
+5
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Виктор
Ответ Иван Рыбаков
Если вдруг эта невероятная сделка окажется правдой, то сделка по Альберто с Коринтиансом не заслуживает ни каких других эпититетов, кромеикак гениально!
Конгениально!
0
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