Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать

Теги сборная России шпага Карина Азнавурян видео сборная России жен фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова провела выставочный поединок по фехтованию в «Лужниках».

Мероприятие проходит в рамках Дня Московского спорта. Соперницей фигуристки стала двукратная олимпийская чемпионка в командной шпаге Карина Азнавурян.

Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу Загитовой. Как пишет ТАСС, при счете 14:14 она дважды пропустила уколы, но Азнавурян попросила их не засчитывать. Таким образом, Загитова совершила победный укол с третьей попытки.

Сегодня Алина также выступит с показательным номером на фестивале по фигурному катанию.

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37 комментариев

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Сергей Орлов
Домохозяйки! Занять оборону!
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Artemon1302
Очаровательно😊
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ЮИ
Два красивых и любимых вида спорта и две прекрасные девушки!
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девочкитакиедевочки
Ответ Gemma157
Когда же она уже напробуется этих своих проявлений? Каждую неделю новое "хобби"
ты без Алины никуда. У тебя тихое помешательство на этой почве.
+14
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Ольга Ив
Ответ Gemma157
Когда же она уже напробуется этих своих проявлений? Каждую неделю новое "хобби"
Вам то что, идите теннис или танцы посмотрите 😄
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Александр Шульгин
И зачем этот фарс с оценками непонятно
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Sebilya Fezaziyeva
Алина изумительно выглядит в своем белоснежном облачении😍 Что ни говори, Алина - красивая девушка🔥
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maryat
Со шпагой Алина научилась обращаться, я бы ей свою доверил
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Фира Фасхутдинова
Ответ Александр Северный
чей же она так удачливо дёрнула за рычаг.
Ну явно не за Ваш...
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arisstopane
!
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Алексей Токарев
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Milorada K
Ответ Сергей Орлов
Домохозяйки! Занять оборону!
треск с халвой уже тут. В первых рядах.
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девочкитакиедевочки
Ответ Мира2024
Не мешайте ей, она "работает" 😊
океюшки
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