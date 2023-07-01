Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать

Алина Загитова провела выставочный поединок по фехтованию в «Лужниках».

Мероприятие проходит в рамках Дня Московского спорта. Соперницей фигуристки стала двукратная олимпийская чемпионка в командной шпаге Карина Азнавурян.

Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу Загитовой. Как пишет ТАСС, при счете 14:14 она дважды пропустила уколы, но Азнавурян попросила их не засчитывать. Таким образом, Загитова совершила победный укол с третьей попытки.

Сегодня Алина также выступит с показательным номером на фестивале по фигурному катанию.