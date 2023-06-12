ЦСКА выиграл Кубок России, 23-й ТБШ Джоковича, отстранение российских фигуристов продлили, расисты против Лукаку и другие новости

1. ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти – 6:5) в финале Фонбет Кубка России благодаря двум сэйвам Игоря Акинфеева. Московский клуб взял первый трофей за 5 лет и встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

2. Новак Джокович победил Каспера Рууда в финале (7:6, 6:3, 7:5) и в третий раз выиграл «Ролан Гаррос». Серб взял 23-й «Большой шлем» и стал рекордсменом, оторвавшись от Рафаэля Надаля (22).

3. Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян и белорусов.

4. Россия опустилась с 10-го на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона, Англия 1-я. «Ман Сити» возглавил клубный рейтинг по итогам сезона, «Бавария» – 2-я. «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» – в топ-5.

5. Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов. Форварду «Интера» отправляли видео и эмодзи с обезьянами и призывали «убираться в джунгли».

6. Молодежная сборная Уругвая впервые выиграла чемпионат мира, победив Италию в финале (1:0) благодаря голу на 86-й минуте. Команда Израиля завоевала бронзу.

7. Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа попали в символическую сборную сезона Лиги чемпионов, в ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера». Хавбек «Сити» Родри, забивший победный гол в финале, признан лучшим игроком турнира. Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия – лучший молодой игрок ЛЧ-2022/23.

8. Экипаж Джовинацци, Каладо и Пьер Гвиди принес «Феррари» первую с 1965 года победу в гонке «24 часа Ле-Мана».

9. Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Гюндоган – 6-й, Родри – 8-й.

10. Матвей Мичков может выпасть за пределы топ-10 на драфте НХЛ. У 18-летнего форварда контракт со СКА еще на три года.

11. «Кальяри» Клаудио Раньери вернулся в Серию А благодаря голу на 94-й минуте в ответном финальном матче плей-офф с «Бари» (1:0). А вот «Специя» Эльдора Шомуродова вылетела в Серию B, проиграв «Вероне» (1:3) в стыковом матче.

Цитаты дня:

Ротенберг о Гвардиоле: «Пеп опирается на фундамент Кройффа с его тотальным футболом. СКА тоже старается играть в тотальный хоккей, отдавая должное советским тренерам»

Анри о расизме в футболе: «Много ли директоров и тренеров из меньшинств? Кажется, разнообразие есть, но мне непросто найти работу»

Рыжиков организовал сбор для пострадавших в Шебекино: «Тысячи жителей остались без домов и как никогда нуждаются в помощи»

Андрей Кириленко: «Не вижу никаких шансов вернуться на международные соревнования в ближайшие два-три года»

Вячеслав Дацик: «Что сделаю, если стану президентом? Назначу себя царем»