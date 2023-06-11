Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований

Теги сборная России сборная России (коньки) ISU шорт-трек сборная России жен (коньки) сборная России жен (шорт-трек) сборная Беларуси Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян и белорусов.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.

«Совет ISU провел заседание 9-11 июня 2023 года и обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. В то же время коммюнике ISU 2469 (касающееся отстранения российских и белорусских спортсменов – Sports.ru) остается в силе», – сообщается на официальном сайте организации. 

ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»

79 комментариев

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Syndycate
Ждем когда обанкротится эта шарашкина контора
+42
-15
+27
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Syndycate
Где-то радуется новоиспеченная грузинская танцевальная пара)
+24
-5
+19
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papadok
Ответ Syndycate
Ждем когда обанкротится эта шарашкина контора
Я думаю, они вместе с Европой замерзнут. А пока наколенники шьют, чтобы к нам приползти.
+25
-9
+16
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buturlinomo
Неужели, неужели мы продолжаем платить взносы туда
хоть бы один журналист развил эту тему вместо желтушных заголовков
+17
-3
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asusp527
Другого и не ждала.
+12
-3
+9
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Алексей Земелин
Похоже операция "Без наших бабок они все пройдут по миру", закончилась примерно так же как и операция "Без нашего газа они там все замерзнут". А разговоров то было ...
+20
-11
+9
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buturlinomo
Ответ Светлана Менова
А как же. Члены ИСУ обязаны платить взнос. Если не хотят, можно выйти из организации.
можно приостановить платить, например
+8
-1
+7
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Светлана Менова
Ответ buturlinomo
Неужели, неужели мы продолжаем платить взносы туда хоть бы один журналист развил эту тему вместо желтушных заголовков
А как же. Члены ИСУ обязаны платить взнос. Если не хотят, можно выйти из организации.
+9
-3
+6
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lisin kat
Какие же там уроды, тошнит от ИСУ, пусть идут лесом куда подальше. Что, очень помогло отстранение российских фигуристов, неужели закончилась war из-за этого? Просто издевательство над нашими юными атлетами, которые посвятили жизнь любимому спорту. Беларусы вообще идут прицепом, как будто так и надо. Беларусы тоже виноваты в происходящем? Окей, черт с ними, пусть загнется ИСУ окончательно, не жалко 🤮
+9
-3
+6
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Ann P
Я поняла это по предыдущей статье, там они прямо упомянули, что у них проблемы из-за отсутствия прежних доходов из-за ситуации с русскими и белорусами. Но имеется резерв 2,5 миллиона швейцарских франков, и они собираются его в этом году потратить, никого не возвращая. Посмотрим, что они будут делать в следующем году, когда закончится и резерв
+11
-5
+6
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Ann P
Предлагаю, даже когда допустят, хоть через 10 лет это будет, вообще не финансировать их нашим российским компаниям, пусть гниют и живут на свои средства
+7
-2
+5
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asusp527
Ответ imaxim
Позорище, даже юниоров допустить не могут, которые точно не виноваты
А что, неюниоры виноваты?
+6
-1
+5
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andrej shabanov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения.

мне кто-нибудь скажет, где в олимпийском движении есть пункт о упорном бане и дискриминации спортсменов нп почве того или иного??????
+8
-4
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Георгий Большаков
Какие ещё нужны аргументы для того, чтобы перестать подстраиваться под регламенты ISU и написать свои?
+11
-7
+4
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Katerina Sunny
Предсказуемо.
+3
0
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Храбрая виолончелистка
Читож, успешного плавания Титанику...
+12
-9
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Фадейка
Ответ imaxim
Позорище, даже юниоров допустить не могут, которые точно не виноваты
А кто виноват?) Огласите весь список, именно в фигурке
+7
-4
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0:4 на спотифай камп ноу
Белорусов то за шо???
+2
0
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Залина Малина
Ублюдки
+4
-2
+2
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Фадейка
В принципе, это было ясно, вчерашний обзвон экспертов, просто сотрясание воздуха
+2
0
+2
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Светлана Менова
Ответ Ann P
Я поняла это по предыдущей статье, там они прямо упомянули, что у них проблемы из-за отсутствия прежних доходов из-за ситуации с русскими и белорусами. Но имеется резерв 2,5 миллиона швейцарских франков, и они собираются его в этом году потратить, никого не возвращая. Посмотрим, что они будут делать в следующем году, когда закончится и резерв
Начнут получать гранты ЛГБТ-организаций и будут допускать однополые пары к соревнованиям. 😁
+4
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Natalia Solomakha
А кто-то чего-то другого ожидал?
+3
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buturlinomo
Ответ Ярик01
Да хватит тупить про взносы, там они около 300 евро в год, это смешно
где вы взяли эту сумму?
+3
-2
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Светлана Менова
Ответ Airelend
Вот и сказкам про то, что без нас никак конец. А кто не верил, молодец.
Прямо щас конца и не будет. Это не одномоментный процесс.
+4
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olvl
Ответ Ann P
Я поняла это по предыдущей статье, там они прямо упомянули, что у них проблемы из-за отсутствия прежних доходов из-за ситуации с русскими и белорусами. Но имеется резерв 2,5 миллиона швейцарских франков, и они собираются его в этом году потратить, никого не возвращая. Посмотрим, что они будут делать в следующем году, когда закончится и резерв
Много чести, на них смотреть. Очень жаль спортсменов, но так хочется просто послать это ису далеко-далеко и навсегда. Это не организация, а непонятно что. Так не относятся к своим видам спорта, к спортсменам, к болельщикам. Ису просто плюёт на всех.
+5
-4
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