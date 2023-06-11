Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян и белорусов.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.

«Совет ISU провел заседание 9-11 июня 2023 года и обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. В то же время коммюнике ISU 2469 (касающееся отстранения российских и белорусских спортсменов – Sports.ru) остается в силе», – сообщается на официальном сайте организации.

ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»