Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»

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Только игроки «Ман Сити», «Интера» и «Реала» вошли в сборную Лиги чемпионов-2022/23.

Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале ЛЧ. «Реал» в полуфинале проиграл «горожанам» (0:4, 1:1).

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Федерико Димарко, Алессандро Бастони (оба – «Интер»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – «Ман Сити»);

Полузащитники: Родри, Джон Стоунз, Кевин де Брюйне (все – «Ман Сити»);

Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – «Ман Сити»).

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58 комментариев

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Tutto Putto
Онана вместо Куртуа, а вместо Стоунза Гундоган
+48
-15
+33
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Амин Чич
Илкай в 10 ке на ЗМ по моему, а в эту сборную не попал
+30
-2
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Pazzo7
Онана чуть больше заслужил, как мне кажется)
+29
-9
+20
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Андрей Горонов
Ответ Pazzo7
Онана чуть больше заслужил, как мне кажется)
Даже не чуть а заслужил
+19
-2
+17
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Антон Bratishchev
Ответ Buharoid
А где сам Месси?
В Интер Майами
+8
-1
+7
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arslankolesov71@gmail.com
Вместо Диаша я бы поставил Лукаку
+6
-1
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Vlados 86
Димарко хорош, с 7 лет в Интере, сколько лет скитался по арендам, и такой прогресс наконец-то.
+4
0
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Пётр Смирнов
А где Мбаппе, который у хейтеров Месси был обладателем ЗМ до апреля?
+9
-6
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Виталий Желтоусов
странная какая-то сборная
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Иван Шумков
А Гюндоган?
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KDB_Den
Ответ Tutto Putto
Онана вместо Куртуа, а вместо Стоунза Гундоган
На счет Онана согласен, а вот Гюндоган спорно. Стоунз дает этой команде очень много. Для меня заслуженное место.
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Олег М
У Онана ведь 8 сухих матчей в этой лч. И процент сейфов кажется хороший. С чего Куртуа то? Он даже не финалист
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Fooler
Онану вместо куртуа надо поставить, мне кажется. И вместо Уокера кого-то, всё-таки всего лишь 5 матчей в этом розыгрыше турнира сыграл.
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Игорь Климов
Ответ QWertY
А где будущий обладатель золотого мяча?
А разве ЛЧ является основным критерием оценки лучшего игрока сезона?! Вообще-то в этот сезон ЧМ проходил, где Лео Месси стал чемпионом, признан MVP, вторым бомбардиром, первым ассистентом этого главного турнира.
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moldfan
Все вроде, довольно объективно. Но Илкая не хватает.
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Greatest Of All Time
Ответ Бестрофейник 19/20
Днари, сделавшие требл 🤣 Давно говорю, что "болельщик Месси" это диагноз
Тоже говорю что фанаты днаря из Аль Насра диагноз. Ведь после победы Месси на ЧМ для них стал лучшим турниром ЛЧ. Хотя до этого кричали, что Месси не достоин быть лучшим в истории без ЧМ.
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Greatest Of All Time
Ответ Temp LC
если претендует на зм , то обязан
Тогда где в символической сборной ЧМ2022 Де Брюйне и Холанд??? Они обязаны быть там если хотят ЗМ.
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Greatest Of All Time
Те которые говорят где Месси в символической сборный ЛЧ.
Где в символической сборный ЧМ2022 все эти игроки ЛЧ????
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Пётр Смирнов
Ответ Buharoid
А где сам Месси?
В Майами с кубком мира, наверное)
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Dastan Zhapar Uulu
Ответ Сикарио
До Куртуа ему как до Луны
Да, конечно. Он не будет пропускать 5 голов в полуфинале как Куртуа от МС
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Пирс Морган
Ответ VERBLYUD
Месси в сборной ЧМ. Ты хочешь, чтобы он в 36 за один сезон попадал и в сборную ЧМ и ЛЧ?
Бремя лучшего в истории
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WESTERN-
Куртуа видать за 4 пропущенных в полуфинале
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jordy
Добавить сюда Гюндогана и сборная ЛЧ по системе Боули была бы собрана.
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Sul Abd
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Tom Harvey
Ответ WESTERN-
Куртуа видать за 4 пропущенных в полуфинале
Он пропустил 10 голов в этой ЛЧ, но всё равно в сборной. Даже Эдерсон выступил лучше в этом сезоне.
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