Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»

Только игроки «Ман Сити», «Интера» и «Реала» вошли в сборную Лиги чемпионов-2022/23.

Вчера « » обыграл « » (1:0) в финале ЛЧ. « » в полуфинале проиграл «горожанам» (0:4, 1:1).

Вратарь: («Реал»);

Защитники: , (оба – «Интер»), , (оба – «Ман Сити»);

Полузащитники: , , (все – «Ман Сити»);

Нападающие: («Реал»), , (оба – «Ман Сити»).