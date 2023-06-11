Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»
Только игроки «Ман Сити», «Интера» и «Реала» вошли в сборную Лиги чемпионов-2022/23.
Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале ЛЧ. «Реал» в полуфинале проиграл «горожанам» (0:4, 1:1).
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Федерико Димарко, Алессандро Бастони (оба – «Интер»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – «Ман Сити»);
Полузащитники: Родри, Джон Стоунз, Кевин де Брюйне (все – «Ман Сити»);
Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – «Ман Сити»).
Где в символической сборный ЧМ2022 все эти игроки ЛЧ????