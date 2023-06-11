Фонбет Кубок России. Финал. ЦСКА против «Краснодара». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

ЦСКА и «Краснодар» сыграют в финале Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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