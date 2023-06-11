Фонбет Кубок России. Финал. ЦСКА против «Краснодара». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
ЦСКА и «Краснодар» сыграют в финале Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Финал
- Дата проведения
- 11 июня, 17.00, «Лужники»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опрос
Суперфинал Кубка России. Кто заберет трофей?
187 голосов
ЦСКА1.57
Знаете, кто победит?
Фонбет дает повышенные коэффициенты на матчи Кубка России!
«Краснодар»2.55
Знаете, кто победит?
Фонбет дает повышенные коэффициенты на матчи Кубка России!
12 комментариев