Фонбет Кубок России. Финал. ЦСКА против «Краснодара». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России результаты Краснодар Футбол

ЦСКА и «Краснодар» сыграют в финале Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Фонбет Кубок России

Финал

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
11 июня, 17.00, «Лужники»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опрос

Суперфинал Кубка России. Кто заберет трофей?
187 голосов
ЦСКА
1.57 ЦСКА
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«Краснодар»
2.55 Краснодар
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12 комментариев

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Мистер Уайт
Пусть Краснодар возьмёт свой первый трофей в истории! Галицкий это точно заслужил.
+7
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Джефф Лебовски
🖤💚
+1
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psycho
Удачи Краснодару против команды антонов
+1
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Мистер Уайт
Ответ Михаил1970
Вчера на разогреве Интер и МС постарались, но а сегодня главный матч сезона.
Вчера в Лиге Чемпионов был просто финал, а в России сегодня Суперфинал. Можно схлестнуть эти два турнира, Ман.Сити сперва сыграет с проигравшим с Суперфинале, а потом сыграет с победителем в Суперсуперфинале. И только тогда мы узнаем лучшую команду Европы.
+1
0
+1
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Михаил1970
Вчера на разогреве Интер и МС постарались, но а сегодня главный матч сезона.
+2
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r.b.1
Кубок должен быть армейским! 🔴🔵🏆
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KKA
За красивый футбол! Удачи командам!
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расформировать московские кабинеты
надеюсь на честное судейство
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Михаил1970
Ответ Мистер Уайт
Вчера в Лиге Чемпионов был просто финал, а в России сегодня Суперфинал. Можно схлестнуть эти два турнира, Ман.Сити сперва сыграет с проигравшим с Суперфинале, а потом сыграет с победителем в Суперсуперфинале. И только тогда мы узнаем лучшую команду Европы.
Пусть сначала МС с Акроном играет, в красноярском манеже.
0
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Михаил1970
Ответ r.b.1
Кубок должен быть армейским! 🔴🔵🏆
Пусть армейский кубок ЦСКА на чемпионате вооруженных сил выиграет)
+1
-1
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