Мичков может выпасть за пределы топ-10 на драфте НХЛ. У форварда контракт со СКА еще на три года

Теги НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков может быть выбран за пределами топ-10 драфта НХЛ.

Как пишет The Athletic, люди на проходящих преддрафтовых тестах в Баффало предполагают, что российский нападающий может быть доступен за пределами первой десятки хоккеистов.

По прогнозам экспертов, Матвей Мичков рассматривается как претендент на выбор в топ-5.

Пятым выбором в первом раунде драфта обладает «Монреаль». Генеральный менеджер команды Кент Хьюз, говоря о Мичкове, в частности, отметил вопрос контрактов российских игроков.

Действующее соглашение хоккеиста и СКА рассчитано еще на три года.

Мичков по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.

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9 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Огромные сомнения в этом, ниже 8 номера думаю не упадёт
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Rudenzik
Так низко он не упадёт, если останется до 8 выбора, вашики 100% заберут, как раз у Овечкина контракт будет заканчиваться и дождутся без проблем
+6
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Алексей Панин
Ответ Фёдор Кузнецов
Огромные сомнения в этом, ниже 8 номера думаю не упадёт
Просто через 3 года, насколько я знаю, если с ним не заключат контракт, он станет НСА и хоть с кем сможет договориться

Поэтому, если он реально на 3 года планирует остаться в России, командам стоит задуматься
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Панин
Просто через 3 года, насколько я знаю, если с ним не заключат контракт, он станет НСА и хоть с кем сможет договориться Поэтому, если он реально на 3 года планирует остаться в России, командам стоит задуматься
Вроде нет, там до 28 или около того можно с 1 клубом только заключать
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Алексей Панин
Ответ Фёдор Кузнецов
Вроде нет, там до 28 или около того можно с 1 клубом только заключать
Это если у тебя контракт 2-сторонний закончился, то ты ОСА и не можешь просто уйти

А в данном случае контракта в принципе нет
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Дмитрий Якушевич
Ответ upuckuH
Почему такой хайп ?)) У нас был татарин первый номер драфта, безоговорочный )) а был Кучеров из топ60. Не надо так хайповать. Мичков по габаритам слабенький , в Монреале уже есть карлики франчайзи Кофилд и Сузуки.
Сузуки 95кг весит. Ты смеешься?
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