Мичков может выпасть за пределы топ-10 на драфте НХЛ. У форварда контракт со СКА еще на три года
Матвей Мичков может быть выбран за пределами топ-10 драфта НХЛ.
Как пишет The Athletic, люди на проходящих преддрафтовых тестах в Баффало предполагают, что российский нападающий может быть доступен за пределами первой десятки хоккеистов.
По прогнозам экспертов, Матвей Мичков рассматривается как претендент на выбор в топ-5.
Пятым выбором в первом раунде драфта обладает «Монреаль». Генеральный менеджер команды Кент Хьюз, говоря о Мичкове, в частности, отметил вопрос контрактов российских игроков.
Действующее соглашение хоккеиста и СКА рассчитано еще на три года.
Мичков по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.
Поэтому, если он реально на 3 года планирует остаться в России, командам стоит задуматься
А в данном случае контракта в принципе нет