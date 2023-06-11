Мичков может выпасть за пределы топ-10 на драфте НХЛ. У форварда контракт со СКА еще на три года

Матвей Мичков может быть выбран за пределами топ-10 драфта НХЛ.

Как пишет The Athletic, люди на проходящих преддрафтовых тестах в Баффало предполагают, что российский нападающий может быть доступен за пределами первой десятки хоккеистов.

По прогнозам экспертов, рассматривается как претендент на выбор в топ-5.

Пятым выбором в первом раунде драфта обладает «Монреаль». Генеральный менеджер команды Кент Хьюз, говоря о Мичкове, в частности, отметил вопрос контрактов российских игроков.

Действующее соглашение хоккеиста и СКА рассчитано еще на три года.

Мичков по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.